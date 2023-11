La AP-53 vuelve a llenar su caja al recaudar 10,5 millones por peajes el segundo año de pandemia

Más de 10,5 millones de euros se gastaron en peajes los usuarios de la AP-53 durante el año 2021. Estos son los números facilitados por el Ministerio de Transportes en su balance relativo a las infraestructuras de su titularidad, ya con los balances cerrados, que siempre llegan un año y medio después del cierre de cada ejercicio. La concesionaria, Autopista Central Gallega (Acega) presentó ante el departamento ministerial un balance económico que mejora considerablemente el anterior pues, durante el primer año de la pandemia la recaudación por peajes se situó en exactamente 7.788.200 euros. No obstante, no conviene perder de vista que en 2021 todavía no se había alcanzado una normalización de hábitos pues hasta febrero del año siguiente, por ejemplo, era obligatorio el uso de mascarillas en exteriores. Aún así, la empresa volvió a llenar su caja y, con 10.538.800 euros de ingresos en peajes, incrementó su recaudación en 2,7 millones.

Este volumen de ingresos debe atribuirse, en parte, al insoportable precio de las tarifas –prácticamente se duplicaron entre 2003 y 2023– pues la concesionaria logró un mayor rendimiento económico con menos vehículos que otros años. Vamos a poner un ejemplo. Durante 2021 la Intensidad Media Diaria (IDM) alcanzó los 6.159 vehículos, que dejaron en peajes 10,5 millones de euros, mientras que en 2017 la recaudación se situó en 10,4 millones, con un promedio diario de 6.560 viajes.

En el capítulo de los resultados del sector de las concesionarias, la gestora de esta vía afrontó el abono de 472 millones del impuesto de sociedades y en el apartado de otros ingresos o subvenciones aparecen 106.800 euros. El resultado absoluto del ejercicio fue positivo en algo más de 1,4 millones de euros.

La empresa, en sus cuentas, presentó un beneficio antes de impuestos de 1.886.100 euros, mientras que el año anterior, el primero de la pandemia sanitaria, aseguró que con un promedio diario de 4.861 vehículos, había tenido pérdidas por algo más de medio millón de euros.

La seguridad en una vía de alta capacidad de pago se da por supuesta, pues para eso los usuarios asumen unos precios que no son precisamente muy asequibles aunque los problemas con la evacuación del agua en el carril derecho persisten en días lluviosos. La siniestralidad en la AP-53 se redujo durante 2021 respecto al curso anterior, cuando se habían producido 29 accidentes de tráfico, cayendo hasta los 19, que dieron como resultado siete heridos y ninguna víctima mortal. Fue 2013 el año más crítico, con 42 siniestros y un año antes se registró el único fallecimiento.

Menos reclamaciones

Las reclamaciones de usuarios también disminuyen, en este caso a la mitad de la decena contabilizada en 2022. Están relacionadas con quejas por mala señalización, los sistemas de peaje, retenciones de tráfico y otras en las que no consta el motivo concreto. No obstante, si comparamos esta vía con la AP-9, la Santiago-Dozón muestra un índice cinco por cada cien millones de vehículos/kilómetro, y en la autopista que cruza Galicia de norte a sur es del dos.

Acega mantiene una plantilla compuesta por 36 trabajadores, de los que 22 están adscritos a tareas de mantenimiento, otros ocho en servicios generales y seis en las cabinas de peaje. El plantel llegó a alcanzar unos años antes las 40 personas. La concesionaria ostenta el dudoso mérito de situarse en la cola de las gestoras de las autopistas estatales en número de empleados por kilómetro, solo con la vía Madrid-Levante con menos trabajadores. Si en el Eje-aeropuerto de Madrid el dato es de 8,86 empleados/kilómetro, en la AP-53 son 0,64.

Vilariño pide al PP que admita el logro

El BNG de Lalín considera “el colmo de la desfachatez” que el PP local hable de la rebaja de los peajes en la AP-53. Su portavoz, Francisco Vilariño, critica que “quien como alcalde presenció callado como el PP privatizaba nuestra conexión con Compostela, ahora tenga algo que decir al respeto”. Añade que después de conseguir la rebaja de hasta un 75%, “resulta increíble que alguno como Crespo que tuvo 20 años para finalizar con este atraco a los lalinenses ahora sea quien de darnos lecciones”. Invita al PP de Lalín a “reconocer el logro del BNG y no poner palos en las ruedas ”en un acuerdo que beneficia a los vecinos y a la economía local”. Recuerda que Crespo, senador, ya tuvo responsabilidades en la Cámara Alta en el período 2015-2019, “cuando los lalinenses ya éramos atracados con los peajes más caros de todo el Estado, pero no presentó iniciativas para la rebaja de los abusivos peajes”. Vilariño considera que Crespo y el PP “carecen de argumentos para hablar” y le recuerda al regidor que cuando se entregó la concesión de la vía a manos privadas “por parte de un de los grandes defensores de Lalín e íntimo de Crespo, él era alcalde y no dijo nada”. Cree que “por acción y por omisión los que se consideraban próceres locales vendieron el futuro de nuestro ayuntamiento y ahora el BNG acaba de finalizar con ese agravio”. Y cita el permanente silencio de Crespo con las subidas de los peajes cuando su partido gobernó en Madrid.

Crespo minimiza el poder del BNG en Madrid

El alcalde de Lalín, José Crespo, valoró ayer el anuncio de socialistas y nacionalistas sobre las bonificaciones en la autopista. En primer lugar indicó que “las novedades son bien pequeñas” y parten de la “desesperación política ante unas elecciones a la vuelta de la esquina”. Pero además, califica de “ridículo que solo 24 horas después del acuerdo desde el departamento estatal de Transportes se afirme que por el momento no toca hablar de bonificaciones y que este asunto “no está ni agendado”. “Dije durante las elecciones municipales que si ganaba la Alcaldía, un estandarte sería luchar por la bonificación de la AP-53 y para mí es un tema irrenunciable y por el que estamos luchando desde hace mucho tiempo”. No obstante, al mismo tiempo afea al BNG y dice que, viendo lo que lograron catalanes y vascos, “ha hecho el ridículo” al tiempo que califica de “ políticamente infumable e inasumible” el pacto. También indica a los nacionalistas que la gratuidad total de esta vía es imposible técnicamente “y ellos lo saben, pero bienvenidos a la realidad de lo que yo les decía que a lo que podíamos aspirar es a tener las mismas bonificaciones que en la AP-9”. “Solo le sacaron la posibilidad de una bonificación para la AP-53, eso es ridículo y minúsculo, porque yo sé que a Cataluña probablemente no les dio todo lo que pidieron, pero pienso que después de catalanes y vascos no tocaba algo más. Creo que el pacto hecho por PSOE y BNG es realmente insuficiente e infinitamente ridículo, con poca cosa que conforma el Bloque”, añadió. Crespo aprovechó su comparecencia sobre esta cuestión para recordar que hace cuatro años esta dos fuerzas políticas rubricaron un acuerdo semejante para apoyar a Pedro Sánchez, pero transcurrió un mandato y sin la más mínima novedad al respecto. “Estaré pendiente en el Senado de que se cumpla la bonificación”, dijo, además de la necesidad del enlace de la autopista en Lamela, “las curvas infernales de Ponte Vilariño, con varios accidentes y algún muerto, y lo mismo que en Cadrón y en la N-640 a Monterroso, que parece un camino de cabras.”.