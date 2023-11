Las dos comarcas mantienen 41 estancos abiertos, solo dos menos que hace cinco años

Los jóvenes gallegos comienzan a fumar a los 14 años, edad coincidente con la media española, mientras que la adquisición del hábito de manera diaria se sitúa a los 14,7 años tanto en la comunidad autónoma como en España. Así se desprende de un informe sobre el consumo de sustancias aditivas en enseñanzas secundarias (Estudes), en este caso ajustado a la realidad gallega. Otros estudios aseguran que el número de fumadores descendió desde la entrada en vigor de leyes estatales como la de 2006 o la de 2011, pero la realidad es que, al menos en las comarcas, el número de estancos apenas ha variado. En la actualidad funcionan 41 establecimientos, solo dos menos que hace un lustro.

Así lo indican los datos oficiales del Comisionado de Tabacos. En el término municipal de A Estrada tienen autorización para dispensar tabaco un total de 13 establecimientos, la mayor parte de ellos repartidos por las parroquias. Así, además de los de las calles Benito Vigo y San Paio, hay estancos en Codeseda, Lagartóns, Castrovite, Ribela, Santeles, Tabeirós, Vinseiro, Balboa, Santo André de Vea y Berres (2). Bastantes menos operan en Lalín, localidad semejante en población que la cabecera comarcal vecina. En su área urbana hay uno en la calle Principal, otro en la Ponte y otro en A Corredoira, pero también en los núcleos de Bermés, Albarellos, Prado, Noceda, Madriñán y Prado; es decir, ocho. En Trasdeza hay uno en el casco de Silleda y otro en el de A Bandeira, así como en Cira, Lamela y Rellas.

En lo que respecta a Vila de Cruces el ministerio mantiene autorizaciones de apertura a cuatro expendedurías (calle Soto, Carbia, Merza y Piloño), mientras que en Rodeiro son tres (Mourigás, Río y carretera Xeral) y en Agolada, al menos en la documentación oficial, solo consta uno en la avenida del ayuntamiento. Para rematar con la comarca dezana, en Dozón funciona uno en A Gouxa y otro en el lugar de O Castro, en el área urbana. En la relación oficial del mercado referida a Forcarei aparecen los estancos de la calle Progreso de la capital municipal y otro en Soutelo de Montes, mientras que en Cerdedo-Cortobade se contabiliza uno más, teniendo en cuenta los de Os Castros, Aguasantas y Carballedo.

Por otro lado, la normativa vigente permite la instalación de máquinas expendedoras de tabaco en establecimientos, en su mayoría bares y restaurantes o estaciones de servicio, en lo que técnicamente se denominan Puntos de Venta con Recargo pues el precio del producto es algo superior al de los estancos. En esta relación constan 234 negocios en los nueve municipios de las comarcas y, sorprendentemente un total de 108 corresponden al término municipal lalinense que, si bien es cierto destaca por su importante número de bares, estamos hablando de aquí se aglutina casi la mitad de las máquinas operativas. En A Estrada son 42 los negocios que ofrecen a sus clientes tabaco en una máquina expendedora, solo uno más que los operativos en el municipio de Silleda. En Vila de Cruces son una veintena, siete en Rodeiro, tres en Agolada, uno en Dozón, siete en Forcarei y cinco en Cerdedo-Cotobade. En la provincia son 3.240. La diferencia de precios en una cajetilla de una marca que en un estanco cuesta al fumador 5,10 euros, en una máquina alcanza los 5,25.

Limitación

Cabe destacar que hace ahora algo más de un año el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) propuso la reducción progresiva de las expendedurías de tabaco, de manera que en 2030 la ratio sea de un establecimiento por cada 10.000 habitantes, frente a los dos estancos por cada 10.000 habitantes de entonces. Además, desde el CNPT también se pidió al Gobierno que se reduzcan los puntos de venta con recargo, para pasar de los 18 puntos de venta por 10.000 habitantes a tres puntos de venta. En caso de que esta medida fuese aceptada por las autoridades, supondría una importante reducción en el volumen de puntos de venta de tabaco en las comarcas.

Otro fármaco para dejar el hábito en 25 días

El Ministerio de Sanidad ha decidido financiar un segundo fármaco para dejar de fumar en 25 días. Se trata de un medicamento llamado Recigarum, que actúa de manera parecida al fármaco que se aprobó en febrero, el Todacitan, que ya han probado muchos españoles para dejar atrás su adicción, algunos con éxito, otros no. Su principio activo fundamental también es la citisina, un alcaloide vegetal que se extrae de los árboles y ha sido usado durante la Segunda Guerra Mundial como sustituto del tabaco, así como para tratar enfermedades como el estreñimiento, el insomnio o la migraña. Tiene una estructura parecida a la de la nicotina, pero impide que la nicotina inhalada a través del tabaco se una a los receptores, por lo que puede aliviar los síntomas de abstinencia y disminuir el deseo de fumar. El tratamiento dura también 25 días, como el aprobado en febrero, durante los cuales el paciente debe tomar varios comprimidos. En los primeros días se toman cinco pastillas y en los últimos días dos y se debe dejar de fumar no más tarde del quinto día del tratamiento. Un solo envase es suficiente para tratamiento completo. Y, en caso de fracaso, el tratamiento debe interrumpirse, aunque puede reanudarse pasados entre dos o tres meses. Según la web del Ministerio de Sanidad, el coste de Recigarum es de 111 euros, pero con la receta se efectúa una rebaja de, al menos, el 60%, en función de la renta del paciente. El Ministerio precisa, además, que como Recigarum es “genérico” con la misma composición que Todacitan, no ha tenido que pasar por la Comisión de Precios y se ha autorizado su financiación para rebajar el precio. Su coste en las farmacias será parecido al de Todacitan, que cuando Sanidad decidió incluirlo en la financiación, hubo escasez debido a la gran demanda. El interés de los ciudadanos venía motivado porque España carecía de un medicamento financiado para dejar de fumar desde que, en septiembre de 2021, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó la retirada de Champix del mercado, debido a que se descubrió que tenía compuestos cancerígenos.

El comisionado del mercado de Tabacos elabora anualmente un informe que analiza distintas cuestiones como las ventas, en este caso, a un nivel de desglose mínimo de carácter provincial. Durante el año pasado los pontevedreses se gastaron en este hábito un total de 211.579.656 euros, con el paquete de cigarrillos todavía como la clase de tabaco más demandada por los consumidores, pues a este producto corresponden algo más de 177 millones; es decir, ocho de cada diez euros. Los denominados cigarros, puros y similares, movieron ventas por valor de 9.159.251 euros, mientras que otros 2,9 millones corresponden al tabaco para pipa. El de liar generó al sector de la provincia transacciones por un importe de 22,4 millones. En total el número de unidades vendidas durante el pasado ejercicio en los 63 municipios pontevedreses fue de 81.325.949. Los números aumentan respecto al año anterior, pues de 206 millones en ventas en 2021 se pasó, como indicamos con anterioridad a 211 millones –el incremento de precios es un factor determinante– pues si atendemos a las unidades vendidas el volumen cae en casi tres millones. Si comparamos estos datos con los de hace un lustro, entonces las ventas de tabaco habían movilizado en la provincia un total de 219 millones de euros; es decir, ocho más que en el último balance.

Se fuma más en agosto

Otras conclusiones que podemos sacar de las ventas, en este caso solo de cigarrillos, es que agosto es el mes del año que más se fuma, mientras que el menor volumen de ventas se produce en febrero. Además, el Estado mantiene abiertas pujas para hacerse con expendedurías, sin registros activos en las comarcas. Figura una en el municipio pontevedrés de Cangas, por la que se han pujado 50.000 euros.