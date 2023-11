Según apuntaban los presentes, se espera que acudan unas 7.000 personas al foro, que contará “con entre 80 e 100 estands nunha nave de 10.000 metros cadrados”, apuntaba Durán, haciendo además hincapié en que coincidirá con la Feira Enerxétika en un pabellón de similares dimensiones. A su vez, Natalia Prieto destacó que este nuevo evento de servicios municipales tiene como objetivo “dar resposta ás necesidades e retos das entidades locais, sobre todo os máis pequenos ante o actual escenario social, o cal esixe espazos máis sostibles, eficientes, accesibles, seguros e verdes”, añadiendo que los ayuntamientos podrán conocer en esta cita todas las soluciones que las empresas ofrecen de cara a satisfacer las demandas de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida.

En concreto, el área expositiva se centrará en productos y servicios relacionados con sectores como mobiliario urbano, limpieza municipal, ciclo del agua, gestión y tratamiento de residuos, medio ambiente, energías alternativas, obra pública, señalización, paisajismo, tráfico y movilidad urbana, instalaciones deportivas y de ocio, rehabilitación y mantenimiento o iluminación.

Prieto añadió que esta feria, que se prevé celebrar de manera bianual, “nace coa vocación de servir a toda Galicia, pero estará aberta tamén a todas as entidades locais do resto de España y de Portugal”. Y es que la pretensión es convertir a Galicia en un foro nacional que aglutine la mejor oferta de productos y servicios con una presencia importante de otras entidades locales. Por eso, anunció que también se prevé la incorporación como visitantes y expositores de entidades de colaboración transfronteriza con Portugal.

A su vez, Ricardo Durán puso en valor que este ferial supone “a mellor ferramenta para amosar aos concellos galegos as últimas tecnoloxías e os servizos máis eficientes”, al reunir a las empresas que podan ofrecerles productos y soluciones para su gestión municipal y la prestación de sus competencias. Asimismo, quiso poner en valor que al coincidir ExpoMunicipal y Enerxétika, se concentrará en un mismo lugar un certamen ya consolidado con otro nuevo para formar una macrofeira en la que una entidad local encontrará cualquier producto o servicio que poda necesitar. En cuanto al público objetivo, incluirá también a alcaldes y corporación municipales, constructores y promotoras, empresas de servicios y tecnológicas o técnicos municipales, que podrán conocer todas las posibilidades con las que cuentan para planificar sus inversiones y desarrollar proyectos.

ExpoMunicipal 2024 será demás un foro de reflexión y debate sobre temas de máxima actualidad en el ámbito de la gestión municipal, a través de un atractivo programa de jornadas, presentaciones y seminarios. Para ello se sucederán distintas ponencias, y se solicitó la colaboración de Carlos Martínez, como enlace tanto con la Fegamp como con la Femp, entidad en la que acaba de entrar como vocal, para captar asistentes a esta ExpoMunicipal para 2024.

Prieto también hizo referencia a la importancia que supone para los municipios más pequeños contar con foros de este tipo, y Martínez, alcalde también de Vedra, confirmó los problemas que estan ocasionando “a corto prazo” los aumentos en los rpecios de los suministros y obras, “porque o Concello é como a casa de todos, e nótanse tamén os probkemas como nunca casa, pero multiplicados”, subrayaba.

Técnicos locales y trabajadores aseguran que “lo normal es que los políticos decidan y nos encarguen tres presupuestos”

Cuando se le pregunta a un regidor, como Carlos Martínez, de Vedra, cómo se las arreglan hoy en día para elegir servicios y productos, asegura que “sempre hai concelleiros que buscan información polo seu lado, pero básicamente faise falando con outros alcaldes que teñen a mesma problemática, por exemplo no caso da mellora enerxética”. Y este diagnóstico es refrendado por los trabajadores y técnicos consultados en varias comarcas, como la de Xallas, Barcala u ordense: “Lo normal es que te indiquen que busques tres presupuestos para su propuesta, y adelante”, asegura una funcionaria local, algo que ratifica otra compañera, asegurando que salvo departamentos muy técnicos o consolidados, como Servizos Sociais, la capacidad de decisión del personal local es “limitada”. Un tercer trabajador lamenta que “en moitos casos os gobernantes non se deixen asesorar, e no meu caso non adoitan consultarnos”. La mecánica, de cualquier forma, es lógica al hilo de los triunfos electorales, ya que muchos munícipes tienen su propia concepción de las prestaciones e intentan que se ofrezcan de la mejor manera posible a sus administrados... aunque a veces a costa de la eficiencia.