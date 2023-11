“Se puede protestar de muchas maneras, menos agrediendo obras de arte”

La artista multidisciplinar coruñesa, Carmen Chacón, inaugura esta tarde, a las 20.00 horas en el Museo Ramón María Aller de Lalín su exposición “Sedimento”, comisariada por Alberto Cartón. En ella se muestran unas 50 obras, donde se incluyen piezas de sus dos vertientes disciplinares predilectas: la pintura y la instalación.

–Dicen que lo peor de las exposiciones es el montaje.

–Sin duda, porque es un poco delicado. En este caso, algunas de las obras van montadas en grupo. Hay que ir poco a poco. Varias de las piezas son de formato grande –como tres de gran formato–; el resto son cuadros más pequeños pero que componen una obra única y por eso hay que colgarlas en el museo con mucha delicadeza.

–¿Fue complicado elegir las obras para “Sedimento?

–Tuve mucha ayuda de Alberto Cartón, el comisario de la exposición. Yo, normalmente, trabajo sobre proyectos y tengo muchas obras relacionadas entre sí. Lo que hicimos aquí fue apostar por dos colores, que son los fundamentales con los que trabajo, que son el rojo y negro. Dividimos la muestra entre una parte roja y otra parte negra, como dos conceptos, por toda la simbología que tiene el rojo de dolor, rabia, pasión y la fuerza, y en el negro por el tema de la sombra. Yo trabajo con Carl Jung como referente. De igual forma, también me gusta la mitología. Entonces, todas las obras tienen bastante que ver aunque sean temas diferentes. Todo tiene que estar reflejado en vivencias mías porque si no no puedo trabajar. Lo llevo a mi terreno y son experiencias vividas, experiencias de territorio, de naturaleza. Hay unas piezas que están hechas con el mismo concepto de territorio. Al final, se ha hecho una pieza única de la que estoy muy satisfecha, la verdad.

–Es usted una creadora muy comprometida. ¿Piensa que uno no se puede dedicar al arte sin ese punto de compromiso?

–Yo soy una artista que reflejo mi vida, vivo el presente y también vivo todo lo que me rodea. Estoy metida en desarrollar la vida y vivir al día todos los acontecimientos que están pasando. Entonces, yo creo que en el tipo de arte que yo hago sería una falsedad hacer una cosa, pensar otra y vivir otra. Tanto mi pintura como mis instalaciones son un reflejo de mi vida. Las instalaciones te permiten otro medio plástico para poder expresarte que satisface mucho porque te pone mucho en el aquí y en el ahora.

–¿Qué le parece que se haya puesto de moda intentar destrozar obras de arte por parte de activistas en su mayoría jóvenes?

–A mi me parece una atrocidad fuera de toda lógica. Creo que se puede protestar de muchas maneras menos agrediendo obras de arte. Es volver a la caverna y es una falta de sensibilidad tremenda, al fin y al cabo. Estas reivindicando algo que puede ser más o menos salvable pero al mismo tiempo desgracias cosas que tienen un valor inmenso. Aparte que hay gente que no le da valor a nada. Es más una postura, yo creo.

–De todas formas, cuesta creer que en el siglo XXI se quiera retornar al siglo VIII mediante la destrucción de obras de arte.

–Yo creo que estamos llevando un camino de vida que está muy de espaldas a valorar las cosas, valorar lo que tenemos y disfrutar de la vida por el hecho de vivir y de ser conscientes y agradecidos de cuanto hemos conseguido como sociedad. Estamos haciendo, a veces, una involución y hay insatisfacción hacia todo. Todo el mundo se queja de todo cuando realmente no somos conscientes de lo afortunados que somos. Independientemente de que exista mucha gente que lo está pasando mal. ¿Me explico?

–¿Qué papel tiene que jugar el arte ante este panorama?

–El arte tiene que ser un reflejo de su tiempo. Seguir pintando como en el siglo XIX está bien, y se respeta, pero yo creo que si tú eres un ciudadano del siglo XXI, y te dedicas al arte, tienes una problemática a la que no puedes ser ajeno, tanto en mi caso como es el tema de la mujer y de todo lo que recibimos de Grecia, de las diosas, de los mitos y toda esa memoria colectiva, que está ahí, y seguimos en ella sin ser conscientes. Tienes que vivir en el presente. Vivir fuera de tu época está muy bien porque a lo mejor estás en una burbuja pero digamos que no es muy real.

–Tengo entendido que se trata de su primera exposición en la capital dezana. ¿Qué le parece el espacio elegido para estrenarse?

–Es muy bonito y, también, muy aprovechable para exposiciones como la mía. Estoy contenta de como está quedando. El museo de Lalín tiene mucho encanto. Apilamos mucha obra pequeña para aprovechar todo ese espacio que nos ofrece el museo. Dejamos mucho espacio entre obra y obra. A mi me gusta que mis exposiciones respiren porque cada tema de cada obra es denso y entonces creo que tienen que respirar porque, a veces, te produce una sacudida, aunque no lo notes. Gracias a Alberto Cartón hemos conseguido que quede con mucho aire, y eso me gusta.

–¿Qué tipo de público le gusta para sus exposiciones?

–Lo que me gusta es que venta la gente y participe; se deje llevar por las emociones que emanan las obras y las viva. Normalmente, si vienes con una actitud y una postura abierta, la exposición y sus obras calan y llegan. Y que cada uno la disfrute como la perciba. Eso es lo que me gustaría que pasara.