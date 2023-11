El cálculo lo ofreció el propietario de la firma Explotaciones Porcinas Tato sobre el terreno, mientras todavía se realizaban labores para intentar evacuar a los cerdos que pudieron salir vivos –aunque seriamente dañados– del suceso. José Tato precisó, ya al mediodía, que el fuego provocó la muerte del 85% de las más de 200 cerdas que había en una de las cinco naves que componen esta explotación y señaló que las graves heridas en los ejemplares que sobrevivieron obligarán a sacrificarlos. Indicó también que la mayoría de ellas se encontraban preñadas, de tal manera que las pérdidas sufridas por este empresario son todavía más cuantiosas.

Hasta el lugar del incendio se movilizaron de inmediato efectivos de Emerxencias A Estrada, del parque intercomarcal de Bomberos de Silleda, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Urxencias Médicas. Los primeros en llegar al punto fueron los profesionales de Emerxencias, a los que siguió otra dotación de cuatro bomberos. Nada se pudo hacer ya por muchos de los animales que se encontraban en la nave incendiada, centrándose los trabajos en el control y enfriamiento del foco y en desalojar a las cerdas que estaban atrapadas en el interior todavía con vida.

El propio propietario de la explotación explicó que antes de que se declararse el incendio se estaban efectuando en la zona unos trabajos de soldadura de una tolva con base de acero y cabezal de plástico. Se presume que cuando los trabajadores completaron las labores y se encaminaron a otra de las naves comenzó el fuego, aun cuando la zona había sido enfriada con agua. “Si estuvieran allí en el momento, a lo mejor con un extintor era suficiente para apagarlo”, indicó José Tato, que subrayó que, cuando el foco alcanzó el material del falso techo ya no se pudo hacer nada para detener la catástrofe. “Prendió en el falso techo, que es todo de poliuretano que, además de que se inflama fácil, es muy tóxico, por eso los animales murieron asfixiados”, relató.

Las llamas afectaron a la cubierta de la nave. No obstante, ni los bomberos ni el propietario de Explotaciones Porcinas Tato estimaron daños que pudiesen comprometer, a priori, la estructura. Con todo, el tejado será preciso sustituirlo y habrá que darle una buena limpieza a las ennegrecidas paredes. A mayores, la instalación eléctrica y el sistema instalado para la alimentación del ganado porcino –de un precio considerable– quedó destrozado por el fuego.

Tato era ayer consciente de que, dentro de la gravedad de lo sucedido, tuvo la suerte de que el fuego no se descontroló hasta el punto de continuar avanzando hacia las demás naves de este complejo porcino, conformado por cinco estructuras diferentes. Con todo, sus primeras estimaciones cuantifican las pérdidas sufridas en alrededor de 200.000 euros. “Es una pérdida muy gorda. Esto va a andar, sin contar el siniestro de la nave, sobre los 190.000-200.000 euros”, calculó el empresario.

Al margen de los daños materiales, solo el valor de los animales que produce en el mercado sustentarían estas apreciaciones. Indicó José Tato que la mayor parte de las afectadas eran cerdas de selecciones genética, de una raza pura Duroc que podrían costar alrededor de 1.000 euros cada una. Sus hijas –50% Duroc y 50% Landrace– podrían rondar los 600 euros de valor de mercado. “Ese es el valor que tienen, pero después cuando venga el seguro ya verás tú”, auguró apesadumbrado.

En este complejo dedicado a la cría porcina de selección genética hay un total de 700 ejemplares en producción, a los que se suman entre 4.000 y 4.500 lechones. El fuego afectó a la nave situada en uno de los extremos de la explotación y, afortunadamente, pudo ser controlado antes de que se propagase a las demás. En el interior no se encontraba ningún trabajador. La propiedad era ayer muy pesimista sobre el futuro de los cerdos que sobrevivieron.

“Cuando comenzó ya no se podía entrar. Era una locura”

La lluvia no da tregua en A Estrada. Tomando un desvío desde la N-640 a su paso por la parroquia de Callobre, se tarda pocos minutos en llegar a las instalaciones de Explotaciones Porcinas Tato, donde la mañana se vuelve todavía más desapacible. No se ve humo, pero el color rojo de tres camiones de bomberos ayuda a orientar incluso al conductor más despistado. El conocido propietario de esta granja de cerdos, José Tato, sale un momento de una de las naves para atender una llamada telefónica, pero no tarda en regresar al interior. Junto a él y a su hija, varios trabajadores tratan de hacer avanzar a los animales que han conseguido salir con vida del incendio, muchos de ellos visiblemente perjudicados. Duele mirarlos. “Esto es un desastre. Las que quedaron vivas hay que sacrificarlas porque están sufriendo y no vale la pena”, explica este empresario estradense.

Tras indicar cómo se originó el incendio, señala que el fuego avanzó con una velocidad pasmosa cuando prendió en el falso techo de poliuretano. “En el momento de arder no se podía ni entrar y, cuando comenzó a bajar el fuego, abrimos las puertas y algunas cerdas salieron para fuera, pero están todas quemadas”, relata. “Cuando comenzó ya no se podía entrar. Eso era una locura”, lamenta, seguramente evocando una imagen que tardará en diluir en su memoria.

“Eran más de 200 animales. Murieron el 85% pero el resto hay que sacrificarlos; están quemados por fuera y quemados por dentro. No hay nada que hacer. Hay que sacrificarlos y mandarlos para la recogida de cadáveres”, indicó este empresario. Relató Tato que todos los cerdos que estaban en la nave incendiada eran hembras, a excepción de dos machos acomodados en este mismo espacio para detectar el celo. Y es que esta es una explotación especializada en la cría porcina de selección genética, de ahí que las pérdidas sufridas sean todavía mayores que en una granja de cerdos convencional.

“La mayor parte estaban preñadas y, la mayoría, de selección genética, que son abuelas, mucho más caras”, expuso este empresario estradense. Su explotación tiene una raza determinada de cerdos procedente de una empresa de Cataluña y, desde A Estrada, Tato distribuye estos animales de raza para múltiples granjas de Galicia. En concreto, la explotación trabaja con Duroc pura, que son los ejemplares a los que este estradense se refiere como “abuelas” y, también, los que tienen un precio más elevado. Estas cerdas “andan sobre los 1.000 euros cada una” y producen una cerda híbrida –50% Duroc y 50% Landrace– cuyo valor ronda los 600 euros. “Ese es el valor que tienen en el mercado”, señaló el propietario, asumiendo que los números no son difíciles de echar para estimar lo que ha perdido en este incendio.

Muchos de los animales que vagaban entre las naves tras sobrevivir al fuego se apreciaban seriamente perjudicados a simple vista, algunos con heridas y quemaduras y otros, previsiblemente, víctimas de la inhalación del humo que volvía completamente irrespirable el aire en la nave afectada, habida cuenta del carácter inflamable y tóxico el material que servía de aislante, desde el interior para la cubierta. “Ahora hay que apechugar con lo que hay”, se consolaba ayer un afectado José Tato.