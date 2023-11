Un callejero de andar por casa

El callejero de Lalín fue durante muchos años una sopa de letras que llegó a agotar el abecedario. Desde la A (oficialmente Avenida Luis González Taboada) hasta la Z (callejón entre esta rúa y la Pintor Laxeiro cuya denominación se mantiene todavía) la capital dezana recordaba la canción Where the Streets Have No Name que un chico bajito de Dublín comenzó a cantar a finales de los años 80. Bono, la voz de los U2, interpretó cientos de veces el tema del disco The Joshua Tree que había propuesto como demo The Edge.

Precisamente en los años 80 del siglo pasado, pero sobre todo ya con la entrada de los 90 comenzó la expansión urbanística del núcleo de la capital dezana y en consecuencia la apertura de nuevas calles, pero su identificación en casos se fue postergando mientras los responsables del correo postal se tiraban de los pelos. Con la calle A borrada de la documentación oficial, pero no en la mente social colectiva, a día de hoy se mantiene la B para designar a una de las calles más habitadas de la villa y hasta hace solo un lustro la C pasó a llamarse Nuno Eanes de Cercio y la D, Antonia Ferrín Moreiras. Mucho antes, durante la II República y la posterior dictadura franquista, otras cambiaron su nombre. Así surgieron las plazas Constitución o Alcalá Zamora, luego Calvo Sotelo, General Franco o José Antonio Primo de Rivera. También Bos Aires –en 1925 a petición de la Sociedad Hijos de Lalín en la capital argentina según el historiador local Manuel Igrexas– o Joaquín Loriga, Matemático Rodríguez y Ramón Aller para rendir tributo a estos hijos ilustres. O Pontillón Investigadores como Manuel Igrexas sostienen que la calle Ponte recibió este nombre a consecuencia de una desafortunada castellanización de la denominación popular debida al Pontillón que hay sobre el río al inicio de la misma. En su portal historiasdedeza.wordpress.com el también profesor lalinense indica que en un acta del pleno municipal correspondiente al 10 de septiembre de 1934 esta vía de entrada al núcleo urbano aparece con el nombre de Puente. Esta última rúa parte desde el cruce de O Barrio de Abaixo –lugar anexo al de A Torre, que junto a Lalín de Arriba suponen el nacimiento de Lalín como espacio urbano– y para muchos lalinenses es O Tirabeque. Son denominaciones que podríamos reservar a los Lalinenses de Toda la Vida (LTV), fenómeno no acuñado pero común en otras villas o ciudades gallegas para referirse a en lo que en Madrid se conocen como gatos. Con la pérdida de los vecinos de mayor edad también se corre el riesgo de olvidar el tesoro que representa la tradición oral y cada vez son menos los lalinenses que identifican O Pontillón como la parte baja de la rúa da Ponte, por ejemplo. Si activamos la máquina del tiempo a gran velocidad existen testimonios, de residentes en otros municipios dezanos, que referían a A Torre cuando querían decir que iban a Lalín. Os Viños El tramo de la calle Rosalía de Castro comprendido entre el cruce con Molinera y la zona de Fonte Sanguiña es conocido como rúa dos Viños por un razonamiento pragmático, la oferta de negocios de hostelería. No obstante, este tramo; es decir, entre la que también fue calle Nueva y donde hubo un transformador eléctrico, también se llamó Mercado. El primer tramo de Rosalía de Castro se extiende desde este punto hasta su confluencia con la rúa Observatorio, a la altura del antiguo Cine Lalín. Los Arcos Es uno de los ejemplos, pero no el único. Del callejero modelo sopa de letras se pasó a colocar placas en reconocimiento de vecinos ilustres. Este es el caso de la Wenceslao Calvo Garra (médico que el año 1950 obtuvo el Premio Ramón y Cajal de Investigación por un trabajo sobre neurofisiología y fallecido en 2023). En esta rúa abrió a principios de los años 80 el restaurante Los Arcos, ahora con nueva gerencia, y así se referían a ella los lalinenses. Otras denominaciones de espacios públicos que fueron calando con el paso del tiempo son las referidas a establecimientos de referencia. Así, a partir de los años 80 comenzaron a escucharse expresiones como “la calle de Los Arcos, la calle de Galena, la del Sagrado Corazón, o incluso Os Viños”. Hace más de 40 años se abrió un vial exterior para sacar el tráfico del centro y las ahora avenidas Xosé Cuíña y Madrid formaban la Circunvalación, nombre que prevalece en la memoria de muchos. Algo semejante acontece cuando la entonces General Franco y Principal comenzaron a ser humanizadas –los coches todavía invadían la Praza da Igrexa– y para buena parte de los lalinenses ambas rúas quedaron para siempre como La Peatonal, a pesar de que décadas después sigan abiertas al tráfico. Otra denominación curiosa es la de Praza das Pipas para referirse a la que durante décadas tuvo una placa con el nombre de Calvo Sotelo, y que cada año se tapaba con otra durante los actos de la Algarabía. Desde hace unos años este espacio es oficialmente Praza da Torre. Cacharela Uno de los barrios más antiguos de la trama urbana lalinense mantiene la toponimia tradicional, en este caso, por la decisión del gobierno en el mandato 2015-2019. Entonces se colocaron placas de la calle Cacharela (dedicada a Buenos Aires) en una de las rúas más veteranas del callejero. La avenida que homenajea a la capital argentina fue inaugurada a finales de 1925 a petición de la sociedad Hijos de Lalín. Rúa do Porco En 2001 se inauguraba una escultura con la que el Concello homenajeaba al cerdo, animal que representa parte de la iconografía del municipio por su popular cocido. El alcalde, José Crespo, comentó en muchas ocasiones las críticas de algunos vecinos y comerciantes de la oficial calle Colón por anclar allí esta imagen, convertida poco después en una de las imágenes más populares de la villa. Para muchos locales y foráneos, estamos en la rúa do Porco. En los años 90 se acometieron obras de humanización en las dos rúas separadas por el luego denominado Kilómetro 0 de la villa. 