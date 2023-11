El agro reza para que escampe

“Todos nuestros manantiales volvieron a brotar en un mes de sequía”. Es el mensaje de whats app con el que el presidente de Cobideza, Román Santalla, le resume a un amigo catalán la situación que vive el agro gallego desde la cadena de borrascas que comenzó a mediados de octubre y que ha dejado alguna que otra finca con el maíz de grano sin recoger, y muchas en las que las cañas de este cereal siguen sin picar. “En Deza se siembran unas 4.000 hectáreas de maíz. En la primavera de otoño, en octubre, sembramos después forraje, normalmente ray grass inglés o italiano, para ensilar en primavera”, siguiendo las pautas que marca la PAC de rotación de cultivos. Pues bien, los aguaceros solo permitieron sembrar en unas 2.000 hectáreas. Las otras permanecen anegadas “y no sabremos cuándo podremos entrar a fertilizar y sembrar. Igual no podemos hacerlo hasta enero o febrero”.

Control mediante satélite

El problema radica en que se controla mediante satélite si las tierras cumplen con esos ciclos de sembrado, y podrían estar en peligro las ayudas de la PAC. Por eso, Santalla pide a la Xunta que tenga en cuenta este tipo de incidencias, y ya adelanta que el silo de primavera va a ser menor en cantidad, al tener un ciclo más reducido.

En Rodeiro, hay fincas cuyo suelo guarda tal humedad “que no van a poder sembrarse y quedarán hasta la primavera”, aventura el presidente de la cooperativa O Rodo, Jesús Montes. Aquí terminaron de picar el maíz para ensilado justo el día anterior al comienzo de las lluvias “y gracias a que este año contábamos con una cosechadora más”. La cosecha de maíz fue buena, pese a las incursiones del jabalí en puntos limítrofes con Piñor, Dozón o el entorno del Monte Faro, donde la maleza sirve de refugio a este animal. Pero la de hierba para forraje se enfrenta ahora no solo a un retraso de al menos dos meses en su siembra. “Aunque sembrásemos pronto ahora, la hierba ya no sería lo mismo debido a la temperatura. Con la humedad de la tierra, además, tendríamos que sembrar mayor cantidad” para asegurar que el producto sí se agarra. Y si encima vienen nuevas borrascas una vez que está sembrado, podría haber arrastres de tierra. Queda la opción de optar por cereal de invierno, porque implanta más rápido.

El forraje ya está caro

Así las cosas, el agro mira al cielo, en busca de una tregua que permita además vaciar las fosas de purín en las parcelas. Por el momento, nadie se plantea comprar alimento para el ganadero en vista de lo mala que será la cosecha de primavera. Pero es que el forraje ya está caro a estas alturas del año. En Cobideza procede de Castilla y León, una de las comunidades más afectadas por la sequía de verano y que, por tanto, tuvo una cosecha más bien modesta.