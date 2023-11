El alcalde en funciones de Rodeiro, Alberte Lamazares firmó ayer el rechazo de la modificación de crédito que había aprobado el anterior gobierno popular por importe de 800.000 euros para el arreglo de varias pistas y núcleos. Este rechazo permite al ejecutivo de coalición emplear parte de ese dinero para suplementar el crédito de varias partidas económicas: a la de personal se le inyectarán 85.454 euros; a la de gastos corrientes en bienes y servicios, 472.229, y a la cuota por la Mancomunidade Terras do Deza, 3.512. Completa la modificación un reconocimiento extrajudicial de crédito de 38.803 euros. Las cuatro suman 600.000.

El regidor en funciones explica que en el Capítulo I, el de personal, “no había consignación suficiente en ningún departamento, ya que no se hicieron modificaciones con respecto a 2017”, que es el último presupuesto aprobado. En el Capítulo II, de gasto en bienes corrientes y servicios, hay empresas de construcción con facturas pendientes desde febrero, y las de suministro de gasoil, desde mayo. Hay firmas que indicaron al Concello que no aportarán más servicios “si no pagamos de forma inmediata”.

Exoneran a Quintá

En este apartado entra el gasto en suministros de vías públicas, que este año tenían un presupuesto de 145.604 euros pero en los que el anterior ejecutivo desembolsó más del doble, 350.000. Por ello, esta partida va a suplementarse con más de 168.000, y no será suficiente.

Para el ejecutivo que conforman PSOE y Unidade por Rodeiro, “la responsabilidad de este despilfarro no es del anterior alcalde, Rubén Quintá, ya que la estrategia de gasto fue ejecutada por el actual equipo que conforma el PP, con fines electoralistas” y con la intención de “arruinar las arcas municipales, comprometiendo inmensas cantidades de gasto después de perder las elecciones y antes de la toma de posesión del nuevo gobierno”. Por eso, critican gastos como el transporte de materiales de obra, cifrado en 75.000 euros, u otros 96.900 derivados de transportes de zahorra, y sin que se note la mejora en la red de pistas.