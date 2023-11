Una linterna para las sombras del ciberespacio

Internet es una dimensión llena de luces y sombras. Navegar este mar virtual de información es complicado, especialmente si el que lleva el timón es un adolescente que desconoce las complejidades y trampas del espacio que explora. Por si esto fuese poco, la democratización de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Metaverso, cada vez más accesibles para la población joven, hace que la interacción con el ciberespacio más peligrosa si no se establece con responsabilidad.

Por ello, Acrofam y el departamento de orientación del IES Manuel García Barros de A Estrada han elaborado un programa de charlas informativas que tendrá lugar mañana en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), a partir de las 10.30 horas. Esta iniciativa se enmarca dentro del ya conocido como “mes morado”, por la conmemoración del 25-N contra la violencia de género. Participarán en ella los alumnos de la ESO del García Barros, el IES Nº1 y el CPR Nuestra Señora de Lourdes, que asistirán a las sesiones expositivas de los expertos en ciberdelicuencia José Torres; derecho e igualdad de género Rocío Lodeiro; y psicología Carlos Vila.

José Torres hablará a los jóvenes sobre las problemáticas que puede presentar el hacer un mal uso de internet, especialmente en lo que respecta a la Inteligencia Artificial y el Metaverso. Dividirá su exposición en tres conceptos clave: privacidad, seguridad e intimidad.

"La sobreexposición de datos como la imagen puede dar lugar al grooming o la sextorsión" José Torres - Experto en ciberdelincuencia

“Hacer un mal uso de la Inteligencia Artificial puede llevar a situaciones como la que se dio en un pueblo de Badajoz, en el que 20 niñas fueron víctimas de la divulgación de unas fotos modificadas con esta tecnología para que aparecieran desnudas” explica el experto.

Este no es el único riesgo que presentan tecnologías como la IA o el Metaverso, que si bien llevan estando presentes desde hace ya un tiempo, en los últimos años la accesibilidad para los jóvenes ha crecido exponencialmente. Además de utilizarlo para fines como el ciberacoso, mediante la alteración y difusión de imágenes como las mencionadas anteriormente, los propios usuarios pueden sufrir perjuicio al ceder sus datos personales a una plataforma cuyo funcionamiento todavía no está claro. “Los jóvenes están sobreexponiendo datos personales como su imagen, sin que se conozca a dónde van a parar, lo que puede ocasionar situaciones como el grooming o la sextorsión, que son algunos de los delitos más frecuentes en ciberdelincuencia” afirma Torres. Es decir: al tratar una imagen con un programa de IA, esta queda guardad y puede llegar a manos de personas que la utilicen con fines como los mencionados por Torres.

Conocer los delitos que se pueden cometer o de los que se puede ser víctima es importante, pero también lo es saber cómo actuar una vez el daño ya está hecho. Ahí entra la abogada Rocío Lodeiro, quien hablará al alumnado estradense de las herramientas legales con las que cuentan o cómo la ley puede utilizarse para castigar a los que hacen un mal uso de internet.

"Aunque los delitos con IA no están legislados, pueden encajarse en el marco legal existente" Rocío Lodeiro - Abogada

“Me centraré en los deep fake, esas imágenes adulteradas por IA vinculadas al contenido sexual” declara la letrada. Lodeiro considera que no se debe caer en la impresión de que en A Estrada, por ser un pueblo pequeño, no se dan estas situaciones: “no pondría la mano en el fuego por que no haya ya algún adolescente con imágenes de este tipo en su posesión”. “Por desgracia, estas cuestiones están a la orden del día en cualquier parte, y hay que tener en cuenta que las generaciones más jóvenes son nativas digitales” señala.

A la ponente le llama la atención lo sencillo que es generar imágenes pornográficas con IA: “existen programas que si pagas una tarifa de 9 euros, introduciendo 20 fotos diferentes pueden desnudar a las personas que aparecen en ellas”. “Solo con un email y 9 euros” lamenta.

Por este motivo, la abogada considera que es importante que los adolescentes conozcan qué puede ocurrir cuando se cometen o se sufren estos delitos.

“Es cierto que, como suele pasar muchas veces, la sociedad va más rápido que la ley, por lo que estas cuestiones no están legisladas” dice Lodeiro, que añade: “lo que hacemos los juristas es encajarlas dentro de lo que ya existe, por lo que sí se puede penar”. De este modo, la ponente señala como principal delito la tenencia y difusión de pornografía infantil: “a veces, los adolescentes piensan que por ser menores no serán castigados si cometen un delito de este tipo, pero lo cierto es que si están en posesión de una imagen de una menor de edad desnuda se considera tenencia de pornografía infantil y es castigable” cuenta.

"Los trastornos más habituales son la depresión, la falta de autoestima o vinculados a la imagen" Carlos Vila - Psicólogo infantil y juvenil

Finalmente, el psicólogo Carlos Vila mantendrá una conversación con el estudiantado acerca de las consecuencias psicólogicas del abuso de las redes. “Lo primero que aclararé es que estas tecnologías tienen muchas cosas buenas y que no se trata de demonizarlas, pero que existen factores que pueden resultar dañinos para los jóvenes” puntualiza Vila. Según este experto en psicología infantil y juvenil, el intervalo de edad en el que aparece el mayor riesgo de sufrir algún trastorno en relación con el abuso de las redes está entre los 11 y los 16 años, con una tasa de 33%. En específico, los problemas que más llegan a su consulta son la baja autoestima, la depresión o la ansiedad. “Todo esto está estrechamente vinculado a la imagen. Puede verse como existen patrones estéticos que todos los jóvenes reproducen hoy en día y que hacen que prácticamente parezcan cromos” relata.

Además, el facultativo destaca que una vez más, el sector femenino es el más vulnerable a estas alteraciones del comportamiento relacionadas con la autopercepción.

Vila también incidirá en el creciente índice de actividad suicida entre la población juvenil. “Es una alarma que no estamos escuchando, pero estamos en niveles muy altos y preocupa especialmente saber que cada vez hay más adolescentes que ven el quitarse la vida como una alternativa”, sentencia.