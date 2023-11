Deza, entre las comarcas con mayor peso de los autónomos, al rebasar el 33% de las afiliaciones

Las restricciones de la pandemia sanitaria supusieron un hachazo a la economía sobre todo de las pequeñas empresas, que en muchos casos optaron por reducir personal o, directamente, cesar actividad. La recuperación comenzó al año siguiente, en 2021, donde volvió a coger pulso la afiliación a la Seguridad Social, tanto en el régimen general como de autónomos.

Entre las diez comarcas con mayor número de personas autónomas afiliadas en ese 2021 figura Deza, con 5.224 altas, según los datos del Informe sobre a situación do traballo autónomo no mercado laboral galego 2021, elaborado por el Observatorio de Prospectiva do Mercado de Traballo y publicado en el presente 2023. La comarca dezana, precisamente, cierra esa lista de las 10 áreas con mayor empuje del trabajo por cuenta propia, liderada por A Coruña (27.772 afiliaciones), Vigo (27.652) y Santiago (13.277). Sin embargo, Deza es la primera con mayor peso de los trabajadores autónomos en el total de afiliaciones, pues esas 5.224 personas suponen el 33,41% de afiliados totales, muy por encima del 21% de la media gallega y del 17% de la estatal. Este informe resalta que tanto en Deza como en Bergantiños (sus 6.324 autónomos son el 25,37% del total de afiliados), las dos comarcas menos pobladas de las diez escogidas, la afiliación de autónomos es muy superior a la del resto de áreas, que se mueve entre el 16,9% de Vigo y el 21,8% de O Salnés, con 8.924 autónomos afiliados en 2021.

El gran peso de los autónomos en la economía local dezana es aún más pronunciado en otras “comarcas de interior y menos pobladas”, donde el sector primario es un puntal económico, como A Fonsagrada (sus 698 autónomos son el 41,65% del total), Xallas (1.901 autónomos, el 38,8%) o Meira (766 autónomos, el 38,84%). Sin irnos tan lejos, en el concello vecino de Chantada se afiliaron en 2021 un total de 1.703 autónomos, que suponen el 35,4% del total. Esta prevalencia del trabajador por cuenta propia se debe a la importancia del sector de la agroganadería.

No figura por comarcas, sino por provincias, el listado de actividades con mayor volumen de autónomos dados de alta. En el caso de Pontevedra, las tres primeras son el comercio al por menor, con 10.880 altas, trabajos relacionados con comidas y bebidas, con 6.645, y la construcción especializada, con 6.195.

Extranjeros

Al cierre de 2021, en Galicia se habían afiliado 8.157 extranjeros como autónomos, que son 1.260 más que en 2019. El 75% de esa cifra trabaja por cuenta propia en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Por nacionalidades, priman las personas oriundas de Portugal (1.308), de China (1.078) y de Venezuela (902). Regentan negocios vinculados a las áreas del comercio al por menor, de la hostelería y de la construcción.

Hombre, de 40 a 54 años de edad y sin asalariados

La crisis derivada del COVID afectó sobre todo al autoempleo femenino, pues entre 2019 y 2021 se dieron de baja 1.420 trabajadoras autónomas, frente a solo 210 hombres. También decayó el alta de trabajadores por cuenta propia de 16 a 44 años. Esta circunstancia no ha hecho otra cosa que consolidar el perfil del autónomo: a escala gallega, es el de un hombre de 40 a 54 años de edad, de nacionalidad española, sin asalariados, sin pluriactividad, que trabaja en el sector servicios y que tiene al menos cinco años de antigüedad.

La provincia de Pontevedra fue la única de las cuatro que ganó autónomos entre 2019 y 2021, en concreto 566, para alcanzar los 67.625. Es, además, la que presenta la pensión media más alta para los y las trabajadores por cuenta propia: si la cifra gallega está en los 623,15 euros, la pontevedresa alcanza los 645,31. Esto se debe a que determinados subsidios son más altos en Pontevedra que en el conjunto gallego, como el de incapacidad, de 721 euros (718 en Galicia), el de jubilación, con 706 (683) o el de viudez, de 477 (453). Sin embargo, la pensión de orfandad que pueden percibir los autónomos pontevedreses es de 385 euros, mientras que la media gallega llega a los 408.