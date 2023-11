“Antes aos mestres tíñaselles máis medo que respecto”

O autor cuntiense Fernando González Graña (61) volve ás librarías cun novo título. Trátase da novela autobiográfica Graduada mixta. Bach, unha recopilación de anécdotas da súa época como estudante en Cuntis e no instituto Manuel García Barros da Estrada. Este novo proxecto chega cunha única premisa: a de lembrar. González Graña bota man da memoria para voltar a un tempo no que a vida trascorría entre libros e pachangas de fútbol na rúa fronte á súa casa. Unha vez prexubilado, o autor de “O meu amigo conto” fálalle agora a un público máis próximo a el (xeracionalmente), nun exercicio de reflexión e nostalxia que a moitos arrancará un sorriso ou algunha que outra bágoa.

–Fáleme do seu novo libro. De que trata Graduada Mixta. Bach?

–Pois o primeiro é que está dividido en dúas partes. Nunha fala sobre a graduada mixta dos anos 60 e 70, das miñas vivencias nesa etapa. E na outra falo da miña experiencia no García Barros como un neno de Cuntis. O que pasaba cando íamos no autobús, os profesores...todas esas anécdotas. Por outra banda quero aclarar que este non pretende ser un relato histórico, pois trátase das miñas lembranzas e percepcións daquel tempo. Máis ben o que busco é pinchar aos meus compañeiros para que lembren conmigo aquel tempo, e poder comparar e poñer en común os nosos recordos, porque quizais na miña memoria están dun xeito, pero eles poden correxirme ou engadir novos matices.

–Como xurdiu a idea de escribir sobre estas lembranzas? Sempre o tivo na cabeza?

–Poderíase dicir que si. De feito, a parte sobre a graduada mixta xa a tiña feita dende hai tempo, pero tamén lle andaba dando voltas a idea de facer a continuación. Así que hai dous ou tres anos comecei a facelo. Xuntei os dous no mesmo libro porque me parecía que estaban estreitamente unidos, aínda que o que merque o exemplar verá que non é demasiado extenso.

–Onde se pode mercar o libro?

–Agora mesmo só na libraría Faro da Estrada. Este é un proxecto autofinanciado, un experimento, por dicilo dalgún xeito. A miña idea é agardar e ver como funciona, pero sobre todo o que mencionaba antes, que os meus compañeiros de etapa lembren comigo. Nin sequera teño pensada unha presentación ata o vindeiro ano, en parte porque tampouco quero pisar a promoción da miña anterior publicación con Edicións Fervenza, “O meu amigo conto”.

–Di que esta historia fala sobre a época na que vostede estudaba. Como era o sistema educativo entón?

–Moi diferente. Estamos falando dos anos do franquismo, especialmente durante a graduada mixta. Daquela o que se sentía polos mestres non era respecto, era en moitas ocasións medo. Polo menos, na miña experiencia.

–E que me di da relación cos compañeiros?

–Pois estabamos xuntos dende que saíamos da casa pola mañá ata que volvíamos á noite. A nosa vida era ir á escola, almorzar e xogar toda a tarde na rúa. Compartíamos todo, e ademais non era como agora, a xente falaba máis ou menos de mesmo, porque non había tanta exposición á información nin tantas opcións de ocio. Por poñer un exemplo, só había unha canle de televisión, polo que todos víamos os mesmos programas e as mesmas películas.