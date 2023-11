En agosto de 2021 Agolada decidió abandonar la Mancomunidade Terras do Deza porque pagaba 18.000 euros por 10 días al año de servicio de la maquinaria, y porque no consideraba justo el reparto de ediles por cada partido, un reparto que se hace según la representación que obtenga cada formación a nivel comarcal, no a nivel municipal. En el pleno de ayer y a preguntas del BNG el regidor, Luis Calvo, afirmó que se estudiaría el regreso del Concello a Terras do Deza una vez que se conozca el cambio que se pretende dar a los estatutos.

En casi una hora y 20 minutos, las preguntas de los dos partidos de la oposición ocuparon buena parte de la sesión, comprensible si pensamos que estaban sin responder las de agosto. Calvo recalcó que las preguntas no admitían turno de réplica, así que no dudó en llamar al orden por dos veces a la portavoz del PP, Carmen Seijas, cuando la concejala solo quiso saber si el Concello mandó a Protección Civil a cubrir el pasacalles de la Banda de Música y si había sido invitado a la clausura del taller de empleo que comparte Agolada con Rodeiro y Dozón, ya que no acudió. Sin invitación para el Pilar En sus preguntas, los populares quisieron aclarar cuestiones como por qué se recogen todos los residuos en el mismo camión, por qué durante varios años (salvo en este) no le llegó al PP la invitación de la Guardia Civil para los festejos del Pilar o por qué se gratifica a determinados trabajadores, y no a todos, con 500 euros. Calvo aclaró que se está estudiando recuperar la Festa da Terceira Idade, que dichas gratificaciones se expiden en función de la productividad y que el traspaso de una partida de 110.000 euros para la piscina procedentes de obras destinadas a infraestructuras en la calle Joaquín Loriga (45.000 euros), el campo de la fiesta de Esperante (41.000) y la planta baja del consistorio (24.000) se debe a la demora de informes sectoriales y el consiguiente riesgo de perder las ayudas para estos trabajos. Desde el gobierno local, se indicó a la portavoz del Bloque, Susana Tato, que se está trabajando en la adaptación del PXOM a la nueva normativa con la intención de aprobarlo de forma provisional el año que viene. La aprobación inicial fue en 2016. Hay, al parecer, varios proyectos para que los Pendellos, ahora de titularidad municipal, generen ingresos. Calvo argumentó que su paso a manos municipales aligera cualquier arreglo. Por eso, añadió, tampoco ve factible el traspaso del centro de salud al Sergas. Por cierto, al final el BNG podrá emplear el pendello comedor para su magosto, ya que el Cobcello optará por otras instalaciones. En un pleno bastante más calmado que el anterior, hubo tres mociones de urgencia. La del PP se topó con el voto en contra de gobierno local a la hora de pedir la comparecencia de cuatro concejales para explicar qué facturas tenían pendientes sus departamentos. PAyJ sí obtuvo unanimidad para reclamar el regreso de las urgencias los sábados al centro de salud (están suprimidas desde agosto) así como pediatría, los martes. “Cuando haya personal”, comenzará a funcionar el microbús que compró el Concello . “Sin quejas” por la saca de corcho del Arnego PAyJ y Bloque unieron fuerzas para reclamar el arreglo del CEIP, con severos problemas de humedad. Desde el PP, Carmen Seijas indicó que ya hay en los presupuestos de la Xunta de 2024 una partida para el cambio de ventanas, y recordó que Educación ya cambió la sala de calderas y reformó el gimnasio. Susana Tato animó a las dos administraciones a atender sus labores, ya que el Concello tiene que ocuparse del mantenimiento. Ninguna de tres mociones que el PP dio a conocer días atrás salió adelante, debido al voto en contra del gobierno. Sobre la necesidad de una ordenanza para la saca de madera, Calvo replicó que en todo caso habría que hablar con las granjas, por el tráfico que suponen sus camiones de animales y de comida. Susana Tato apuntó, en vano, que hay concellos que exigen un aval previo a los madereros. Sobre la seguridad en la Praza do Concello, el gobierno estudia otras alternativas a los bancos y demás material con que antaño se cerraba el enclave al tráfico. Y por último. Calvo aseguró que ningún vecino s ele había quejado de empresas que sacaron corcho del Sobreiral do Arnego sin aviso. De nada sirvió que el PP le instase a velar por uno de los emblemas paisajísticos de Deza.