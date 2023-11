O Concello de Vila de Cruces organiza este mes dous obradoiros sobre intelixencia emocional. O primeiro, Familias emocionalmente intelixentes, terá lugar os días 16 e 23, de 19.00 a 21.00 horas no auditorio Xosé Casal. A aula tentará sensibilizar sobre a importancia de educar as emocións dos nenos e das nenas, para que aprendan a comprendelas e tamén para aprender técnicas de relaxación. O segundo obradoiro, Educar con intelixencia emocional, terá lugar no local social Escolas Vellas de Piloño, os días 22 e 30, de 17.30 a 19.30 horas. As familias coñecerán recursos apra axudar ás súas crianzas a medrar emocionalmente e para potenciar a súa empatía.