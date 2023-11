Tralo éxito da charla sobre Comunicación aumentativa e alternativa no día a día, sobre o autismo, o Concello de Silleda e Aupa Deza organizan outra edición, que será o 18 deste mes no Centro Social dos Maiores de Silleda, a partir das 10.00 horas. Alba Pérez Fernández, do grupo Adapta e xestora de proxectos en Fundación Pictoaplicaciones, será a encargada da sesión, igual que na que se celebrou o pasado 30 de setembro. A xornada está destinada tanto a familias como a profesionais do ámbito educativo e aberta a toda a persoa interesada. É gratis, pero para asistir é preciso anotarse de forma previa chamando ao número de teléfono 986 592 037.