La estradense que dejó el cine por una granja irlandesa

Después de cosechar un merecido éxito con su primer cortometraje, titulado “Toxos”, la estradense Jacqueline Reimúndez Rey no tardó en hacer las maletas y apuntarse a una nueva experiencia. Ahora habita en un pequeño pueblo llamado Virginia, en el condado de Cavan, Irlanda, mientras trabaja como voluntaria en una granja ecológica.

Muchos se preguntarán cómo ha acabado esta joven de A Estrada en un lugar tan recóndito y realizando tareas que poco tienen que ver con su formación en Comunicación Audiovisual, pero lo cierto es que esta idea llevaba años rondando en la cabeza de Reimúndez. “Desde que era adolescente tuve el deseo de vivir una temporada en el extranjero para mejorar el inglés y ver cómo me desenvolvería sola. Más tarde, a los 18 años, vi un vídeo en youtube de una chica que se había ido a Irlanda a trabajar en una granja ecológica y supe que esa aventura estaba hecha para mí” confiesa la joven.

Así pues, una vez finalizados sus estudios universitarios este año, Jacquie no se lo pensó dos veces y empezó a buscar. “Me anoté en una página que pone en contacto a propietarios de granjas con gente que desea hacer el voluntariado, y aquí estaremos hasta diciembre” dice.

Como su propio nombre indica, es un trabajo voluntario y por lo tanto no remunerado, sin embargo, la directora de Toxos afirma que está contenta con las condiciones: “nos proporcionan el alojamiento y la comida, además de un bono de 40 euros para ir al supermercado”.

Por otra parte, la granja para la que trabaja no es familiar, sino que pertenece a un restaurante que cuenta con un hotel y que además suministra alimentos a otros negocios. Entre las tareas que debe realizar Jacqueline se encuentran, por ejemplo, recoger hierbajos y adecentar el entorno del hotel, alimentar a las gallinas y a los cerdos dos veces al día y realizar la recogida de alimentos que empleará o venderá el restaurante.

“Me levanto sobre las siete y cuarto de la mañana porque a las ocho tenemos que estar en el puesto. Allí las jefas nos dan una lista de tareas y a las tres acabo de trabajar” comparte la estradense, quién reconoce que pese a haber ayudado varias veces con los quehaceres de la casa de la aldea de sus abuelos: “ no era tanto trabajo como aquí”.

Al principio se le hizo duro, y admite que hay días más difíciles que otros. Alguno de los factores que pueden minar la moral son por ejemplo el clima o las pocas horas de sol. “Aquí no llueve con tanta intensidad como en Galicia, pero llueve todo el rato, así que a veces acabas completamente empapada y llena de barro” sostiene.

De todos modos, sarna con gusto no pica y Jacqueline está cada vez más contenta de haber tomado esta decisión. En su tiempo libre aprovecha para visitar la biblioteca de Virginia, darse algún paseo por la zona del lago o realizar una ruta por el monte con sus compañeros. A veces también visitan juntos el “pub” pero por el bien de su bolsillo, intenta no hacerlo muy a menudo: “aquí una cerveza cuesta cinco euros” explica. Además, ya ha tenido la oportunidad de visitar Dublín, una ciudad que le llamó la atención por la belleza de las fachadas y las puertas. Pero sobre todo, se queda con las amistades de todas las nacionalidades que ha forjado.

Convivir con otras nacionalidades

Al mudarse a un país completamente diferente, es de esperar que existan choques culturales, o elementos a los que cueste adaptarse. Para Jacqueline no iba a ser de otro modo, y entre las cosas que más se le resistieron al principio estaban los horarios y el sentido de la conducción. “Cuando vienes ya sabes que conducen del otro lado, pero verlo es diferente, especialmente en las glorietas” bromea la joven. Otras cosas que le llamaron la atención fueron los enchufes, que cuentan con un interruptor de encendido y apagado, lo que dio lugar a anécdotas como poner a cargar el móvil y descubrir tras varias horas que no estaba conectado a la corriente. Por último, de convivir con otras nacionalidades ha aprendido mucho intercambiando pareceres. “A mí me choca lo que desayunan, elaboran un almuerzo contundente, y ellos me dicen a mí que los españoles hablamos alto” dice entre risas.