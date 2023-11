O profesor Gonzalo Navaza, nunha intervención realizada na X Xornada de Literatura de Tradición Oral, baixo o título de Lendas e toponimia, fai fincapé na inxente literatura popular vinculada á toponimia. Analiza a relación existente entre lendas e topónimos dende tres puntos de vista: lendas toponímicas, creadas para explicar un topónimo (tamén presentadas como etiolóxicas); presenza de lendas na toponimia, aquelas lendas que dan orixe a topónimos; e topónimos con lenda, aqueles con lendas asociadas que non teñen nada que ver co topónimo en cuestión.

Relacionado con isto e a partir dun traballo realizado pola comunidade educativa do IES Pintor Colmeiro de Silleda titulado A paisaxe lendaria e toponímica do Concello de Silleda (2014-15), Gonzalo Navaza sinala que os lugares con lenda acostuman estar situados nas estremas entre dúas aldeas ou parroquias, posibilitando a súa demarcación. Hai veces nos que o linde vén marcado por un monumento megalítico (mámoa, petróglifo...) ou algún elemento propio da natureza (penedo, fonte, regato...). Calquera destes elementos non so é xerador dunha lenda, senón tamén fixador dunha demarcación. Noutros casos non hai monumento prehistórico nin elemento natural destacable, pero si hai unha lenda que funciona coma un reforzo mnemotécnico para que as xeracións futuras coñezan ben o lugar da demarcación. É dicir, sobre-identifícase o lugar cargándoo cunha lenda “para que non se movan os marcos”.

No caso que aquí presentamos, A Pena do Penedo ou Pena Grande, entre as parroquias de Goiás (aldea de Palmaz, oeste do penedo) e Maceira (aldea de Pardesoa, leste do penedo), puido e pode funcionar como marcador espacial e delimitador entre estas dúas comunidades veciñas, funcionalidade reforzada pola tradición oral existente en torno a ela. Só como curiosidade, comentar que no Catastro de Ensenada aparecen os lindes de Maceira, sendo un deles unha “Peña Grande”, pero que nada tería que ver con esta ao estar situada na zona de levante.

Tradición popular

Este penedo localízase no Monte do Penedo, que traza o linde entre o leste de Goiás e o oeste de Maceira. Recibe o nome por mor súa morfoloxía física con gran presenza de afloramentos de micaxisto. Na zona máis elevada deste monte é onde se atopa este enorme penedo que servía de parapeto para os veciños cando ían co gando e facía frío, polo que non se pode descartar que tamén servira de abrigo aos moradores da zona na prehistoria. Non só prendían o lume con toxos nunha cavidade que hai na parte sur da pena para quentarse, senón que, para os máis cativos, tamén servía de entretemento correndo arredor del e subindo ata a súa cima para correr o frío. Nese cumio existe unha foxa coñecida coma a “pía da auga bendita”. Segundo os propietarios deste monte, os seus antepasados contáronlles que a pena alí existente foi traída por unha señora (moura) moi poderosa na súa cabeza. Ao mesmo tempo que subía coa pena polo monte arriba, ía fiando nunha roca e era seguida por unha niñada de pitos. Os cativos que escoitaban esta lenda sempre se preguntaban que poderes tería esa señora.

Sobre as mouras

As mouras (tamén chamadas vellas e señoras nalgúns relatos) acostuman ser mulleres encantadas, de enorme beleza (cabelos louros, pel branca...), que habitan espazos concretos (fontes, ríos, penedos, mámoas, castros...). Son seres sensuais, pero tamén perigosos, portadoras de grandes riquezas (peites, tesoiras, galiñas con pitos, tendas con obxectos..., todos de ouro), e donas dunha forza sobrehumana, sobrenatural, que as fai ser responsables, coma neste caso, de formacións rochosas estrañas. Acostuman atoparse cos homes en forma de serpe pedíndolles un bico para quedaren desencantadas, ou en forma de cobra cunha flor nos beizos que o home ten que coller para que recupere o seu aspecto normal.

A figura da moura pódese sintetizar nos seguintes aspectos: unhas veces aparece peiteando o seu louro cabelo cun peite de ouro; outras faise cargo dunha tenda con obxectos de ouro (o home ten que responder correctamente ás cuestións da moura, senón sufrirá unha desgraza); tamén pode ser que se atope cun mozo co que se cita para que a veña desencantar da súa forma de serpe; acostuman facer acto de presenza á beira dunha fonte ou dunha peneda; poden aparecer tres mouras xuntas; ou pode presentarse pedíndolle un favor ao home a cambio de algo (normalmente ouro) coa condición de que garde o segredo e non vexa o agasallo ata chegar á casa. Igual ca na Pena do Penedo, non son poucas as lendas nas que a moura vai á fronte dunha galiña seguida por unha niñada de pitos de ouro. Tamén pode presentarse como ama de casa que cociña, cose, fía e coida animais (sobre todo os porcos dos veciños); pode ser vingadora e castigadora, sen motivo aparente, do mal comportamento do ser humano; e, por último, destaca a súa función como vixía de tesouros agochados en covas, mámoas, castros...

En canto aos atributos da moura, sobresaen os seguintes: Fiando na roca cun fuso (tal como se reflexa na lenda de Pena Grande), como dadora de vida e dona dos destinos da xente. Posuidora dunhas tesoiras de ouro, obxecto que expresa tanto a creación como a destrución, xa que con elas, simbolicamente, pódese cortar o destino das persoas. Empregando un peite de ouro, pois o feito de peitear os cabelos é símbolo da sensualidade feminina –ao mesmo tempo, os peites soen ter unha grande carga escatolóxica, de aí que soan aparecer nos enxovais mortuorios–. Como serpe, réptil que posúe unha enorme carga simbólica negativa ao longo da historia, pero tamén dona dunhas virtudes positivas, asociadas fundamentalmente á fertilidade a través de tres aspectos: a súa forma fálica, asociada á virilidade do aspecto masculino da fecundidade; a dilatación do seu corpo, vencellada ao ventre fecundo do ser feminino da fecundidade; e o mudar a pel, relacionada coa capacidade rexeneradora da natureza. A moura como construtora de megálitos: amosa unha forza sobrenatural, levando grandes pedras sobre a súa cabeza, formacións rochosas peculiares asociánse a este atributo, tal como acontece no penedo analizado aquí. Finalmente, outros atributos que definen á moura son a posesión de tesouros de ouro, símbolo de abundancia, fortuna, fertilidade, bonanza...; o pan, símbolo de vida e alimento demandado por elas para seren desencantadas; e, nesta mesma liña, o leite, xa que acostuma pedir unha cunca del para desfacer un feitizo.

En canto ao hábitat da moura, as pedras constitúen un dos seus espazos privilexiados de manifestación. A pedra sempre foi un elemento identificado coas deidades dende épocas antigas. As grandes formacións rochosas, caso da Pena do Penedo, con características morfolóxicas peculiares (forma de ovo, ventre...) sempre foron asociadas á fertilidade, poñéndose de manifesto unha certa litolatría. E, tal como referimos antes, a moura tamén ten como un dos seus atributos definitorios o ser dadora de fertilidade. Polo tanto, é a fertilidade o fío condutor da relación entre os penedos e as mouras.

Ademais, cómpre ter presente como o cristianismo foi substituíndo a simboloxía pagá de determinados penedos por unha simboloxía propia das crenzas cristiás. En Pena Grande, este aspecto está marcado pola denominación como “pía da auga bendita” da cazoleta, froito da erosión, situada no extremo sueste da peneda.

En canto ao tempo, o amencer do San Xoán, coincidindo co solsticio de verán, é o día propicio para manifestárense ao ser humano. A moura aparece co espertar do Sol do 24 de xuño. Nese mesmo día tamén aparece unha galiña seguida dos seus pitos de ouro. Os lugares propicios para a súa aparición son as fontes e os penedos.