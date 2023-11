Desde a túa morte non deixa de diluviar. Malgasta esta chuvia torrencial a súa forza a bater contra as táboas do teu cadaleito fundido; a súa dorna de prata afonda no recordo, o palacio mais infraqueábel. Deberían ter soado as gaitas patrióticas en homenaxe a este galeguista tranquilo e de alma nobre pero non o fixeron. O silencio dos salaios atronaba no teito gris dun exacto día de outono coas súas manchas nos abrigos negros, que non eran só as preciosas pedras senón bágoas escuras sobre brillantes adornos. Era imprescindíbel que as voces dos de Bordelo de Trazo lles lembraran que tampoco el, cadáver destrozado, debería chorar cando no repentino derradeiro alento que lle trouxo ao turbio maxín o Alalá das Mariñas, lle cantaba tamén dunha casiña coma a súa natal de Ancorados, porque todas as cousa desaparecerán igual ca un soplo no tempo. Pero non concorreron eses cantos que el tecería para calqueira amigo, deixando todo e facendo dun tamboril, dunha gaita, unha guitarra, un acordeón ou a súa voz, a máis das sentidas pezas. As armonías dun heroe, dun santo magoado, paciente e agochado, creadas para o pobo inmune aos académicos de Alexandría. Libres Por unha razón extraña só ti sabías que os cans non ladrarían este bárbaro día, esta brutalidade dos teus labios secándose; sabías da fin irremediábel do pasaxeiro nestas luxadas maquinarias de Occidente e sobre as fondísimas cicatrices do Capital. Porque tamén ti amaches ergueito, feliz, sobre leitos prestados no medio das inclinadas prazas. Tamén ti sabías de frecuentar antroidos puros, ollos de vidro, días de defuntos e salóns de opio nas trincheiras de Gaza; que, nadador nocturno, cantabas de noite mentres, ao nervioso trote, pasaban os cans famentos. Cegos. Agora todo está baldeiro e negros os muros; ao teu arredor ninguén mais ilumina o sol ca unha muller espida, expulsada das escuras paredes. Desapareceron eternamente os teus retratos (algúns oblicuos) entre centos de frascos de morfina, entre os ameneiros enverdecidos, sinxelos, lentos, que vertían as augas das súas follas de limón sobre ti. Debemos buscar os teus retratos, entre os mantos encontrados e o prestixio do teu corazón. Pode cadrar que Zoe (a luz dos teus ollos) os conserve onde agora vive, nos climas de Oriente. Onde irá aquel retrato no estanque? ...E mentres esta calor na habitación dos desaparecidos!

*Empresario e veciño da Estrada