Cando a morte non era tabú

A morte é nestas datas o tema predominante. Dun xeito ou outro, está presente. Sexa polas flores que se mercan para lembrar aos seres queridos, polos disfraces de seres mitolóxicos vencellada a ela, ou polas lendas e os contos de terror como o da Santa Compaña– tamén coñecida como Pantalla– o certo é que a idea ancestral de que no solsticio de outono as barreiras que separan o mundo dos vivos e dos mortos está máis débiles que nunca perdura no imaxinario colectivo.

Por este motivo pode resultar oportuno facer unha reflexión acerca da mudanza que a sociedade experimentou nas últimas décadas respecto ao tratamento da morte, pasando de ser unha cuestión totalmente naturalizada a unha especie de tabú que incomoda e intenta evitarse, como se non formase parte do ciclo da vida.

O antropólogo e historiador Calros Solla conta cun amplo coñecemento na materia, que foi adquirindo cos anos e coa testemuñas de numerosas fontes. Entres os relatos destas sobre como se trataba a morte noutrora, cabe mencionar unha costume concreta, que desapareceu coa chegada do franquismo na primeira metade do século pasado: o rito do abellón.

Contaba a fonte de Solla, o señor Benicio Fortes, que na zona de Cerdedo, cando unha persoa falecía, durante o velorio adoitábase facer o seguinte: “os familiares e demais presentes formaban un círculo arredor do cadaleito e comezaban a bailar mentres imitaban o son das abellas, como se estivesen unha colmea”, di o historiador cerdedense. A razón deste rito que agora moitos descoñecen ten que ver co simbolismo destes insectos, relacionado coa alma e co sentido de comunidade ou familia.

Porén, segundo explica o integrante do colectivo Capitán Gosende, nos últimos rexistros da realización deste rito, a danza do abellón tomou un matiz diferente: “Benicio Fortes dicía que despois pasou a ser unha cousa máis ben da xente moza e que tiña certo elemento de burla e divertimento”. “Durante o velorio, os mozos e mozas xuntábanse noutra estancia, un deles era collido en peso e mentres bailaban en círculo este debía imitar o voar do abellón ao igual que o zunido. Aquí a cerimonia incorporaba tamén elementos de ritos de iniciación sexual. Digamos que se permitían certo tocamentos ou actitudes que noutros contextos serían considerados indecentes ou indecorosos” engade Solla.

Velorios de máis duración

Noutra liña, o que tamén cambiou foi a duración dos velorios. Mentres agora non adoitan superar os dous días e se levan a cabo practicamente na súa totalidade en tanatorios, antes podían durar ata unha semana e celebrábanse na casa. “Agora o morto preséntase nunha especie de escaparate, está separado da xente. Antes os vivos e o morto convivían, estaban xuntos, a xente chegaba ao velorio e o primeiro que facía era persignarse con auga bendicida nunha cunca aos pes do defunto, podían tocalo e darlle bicos” relata o antropólogo. No en tanto, coa chegada dos seguros de decesos e os tanatorios, “a morte externalizouse e o velorio tornouse un proceso aséptico”.

A encomenda da chave e a forza da comunidade

Asociado á longa duración dos velorios noutrora está outra costume que recolle Calros Solla nos seus estudos e que do forte sentido de comunidade que existía no rural da Terra de Montes. Trátase da “encomenda da chave”, que consistía no seguinte: “as mulleres da zona achegábanse ás casas dos defuntos e encargábanse de todo o proceso de organizar o xestionar o velorio para que a familia puidese chorar ao seu finado sen preocuparse polos asistentes” narra o historiador cerdedense. Isto era necesario porque, como se mencionaba antes, os funerais duraban varios días, nos que a casa quedaba aberta á xente para a que había que preparar os cuartos e comida, especialmente se chegaban de lonxe.

Afumar ás crianzas contra o aire do morto

Se a morte é agora un tema tabú na sociedade en xeral, moito máis o é na infancia. Nalgún momento da historia galega, decidiuse ocultar a posibilidade da morte aos cativos e todo o que está relacionado con ela. Mais isto non adotaba ser así, senón que era habitual que os rapaces e rapazas acudiran aos funerais e estivesen en presenza dos defuntos. Con todo, tamén existía certo recelo respecto a expoñer as crianzas á morte. Proba disto é o famoso aire do morto. Daquela considerábase que os nenos eran corpos abertos que os mortos podían tomar. Para evitar que isto acontecese era habitual non levalos a velorios de xente descoñecida, ou falecidos en circunstancias tráxicas. Ademais, se si se levaban, afumábanse con ramas de oliveira bendita ao chegar á casa. E se se sospeitaba que foran tomados, contaban con varias cerimonias para esconxuralos