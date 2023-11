A Bandeira afina en Ferrolterra

La Federación Galega de Bandas de Música Populares organizó la celebración del XVI Certame Galego de Bandas de Música Populares, un evento musical que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Pazo da Cultura de Narón. Este evento, organizado con la colaboración de la Xunta de Galicia y el Concello naronés, ofreció una oportunidad única para que las bandas de música populares mostrasen su talento y dedicación en un escenario de gran relevancia. L cita tuvo presencia trasdezana con éxito. En concreto, dos jóvenes músicos de A Bandeira fueron distinguidos con sendos premios por parte del jurado. Se trata del oboísta Sergio Rodríguez Pena, de 23 años, que obtuvo el primer premio del XVI Concurso Galego de Composición en la sección de dificultad media, y de Javier Penido Ferreiro, de 30 años de edad, primer premio en la sección primera como director de la Banda Municipal de Caldas de Reis.

Sergio Rodríguez participó en el concurso de composición con una obra titulada Unha rapsodia galega. Explica que “la concebí como un homenaje a los grandes compositores gallegos de los siglos XIX y XX. Todo eso mezclado con elementos de la música moderna y, sobre todo, con referencias de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky”. Los dos amigos también tienen en común el haberse formado como músicos en la Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira. Rodríguez recuerda que no es la primera vez que compone puesto que “llevo más de 50 obras compuestas. Ante todo soy músico de oboe pero me gusta componer algunas cosas”. El galardón conseguido por el oboísta de la Recreativa se impuso en su sección a la obra titulada Lucus Augusti, de Francisco José Villaescusa López. A pesar de la buena noticia, Sergio Rodríguez todavía no ha podido recibir el premio puesto que no estuvo presente en Narón durante el concurso. Todo indica que en los próximos días la organización se lo hará llegar.

Trabajo previo

Por su parte, Javier Penido, sí que pudo hacerse con su diploma durante el evento celebrado en Ferrolterra. El bandeirense llevó la batuta de la Banda Municipal de Caldas de Reis en una sección donde tuvo que competir con la Banda de Música de Arzúa. Ambas interpretaron como pieza obligada Raiolas, de Artur Silveiro. En el caso de la formación caldense, Penido también dirigió al grupo en las interpretaciones del pasodoble Navia Rial, precisamente de Sergio Rodríguez, y como obra libre Xenia Sarda, de Hardy Mertens. Penido afirma estar “súper contento porque al final después de todo este trabajo hubo una recompensa”. Recuerda además, que como también sucede con su amigo y vecino, lleva 20 años en la Recreativa, donde empezó de niño.

En cuanto a su valoración del premio conseguido, la batuta de la Banda de Caldas de Reis piensa que “cuando vas a un concurso nunca sabes lo que va a pasar, pero siempre tienes algo de esa esperanza”. Penido también destaca la labor realizada previamente para conseguir estar entre los mejores del evento ferrolano. “Lo complicado no es el hecho de ganar el certamen porque, sobre todo, lo más duro es el trabajo de tantos meses atrás, en especial con los más pequeños que como digo ahora tiene su recompensa con el premio”.

Lo cierto es que el jurado formado por los compositores Andrea Loss, David Fiuza Souto y Pedro Vicente Caselles Mule apostaron por los músicos dirigidos por Javier Penido en detrimento del combo arzuano. La Banda de Caldas de Reis se impuso finalmente con 530,5 puntos, mientras que la de Arzúa recibió 417 puntos para ser segunda.

Los premios para los ganadores de este certamen celebrado el último fin de semana de octubre alcanzan la cifra de hasta 4.000 euros, reconociendo así el esfuerzo y la excelencia de las bandas y músicos participantes. Además, los galardones no sólo representan un reconocimiento económico, “sino también un incentivo para seguir impulsando la música popular y promoviendo su difusión”, según sus organizadores. Tanto Sergio Rodríguez como Javier Penido coinciden en destacar el alto nivel de los participantes en este certamen de ámbito autonómico, por lo que no se extrañan de que cada año sea más difícil poder hacerse con uno de sus premios. El certamen en el que compitió Penido contó como viene siendo habitual con cinco categorías diferentes: sección infantil, sección juvenil, sección tercera, sección segunda y sección primera, permitiendo así la participación de diferentes grupos de todas las edades y niveles de experiencia. Además, las obras obligadas, seleccionadas en el prestigioso Concurso Galego de Composición, donde Sergio Rodríguez pudo hacerse con su premio, agregaron una dimensión especial al certamen, promoviendo la creatividad musical gallega”, tal y como se señala en las bases de esta competición.

El palmarés se completó con la victoria de la Agrupación Musical da Limia en la sección segunda, de la Banda da Asociación Musical Harmonía de Parla en la sección tercera, la de la Banda Infantil-Xuvenil ACM Sementeira de Narón en la sección juvenil y de la de Banda infantil “Lira” de San Miguel de Oia. Y en el concurso de composición, José Martínez Mulió se impuso en dificultad alta, Pere Sanz Alcover en la sección tercera, Frank J. Cogollos en la sección de banda de iniciación y León Pedro Durán en la sección de música popular galega.