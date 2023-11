Ancorados mete miedo

La parroquia estradense de San Tomé de Ancorados celebraba la segunda edición de su Samaín en una jornada en la que el pronóstico meteorológico no apuntaba al optimismo. No obstante, la lluvia y el viento no fueron impedimento para que en torno a unas 400 personas acudieran al campo de la fiesta para disfrutar del magosto y la degustación de “porco á brasa” gratuita, además de actuaciones musicales, tómbola y alguna que otra sorpresa para los mejores disfraces.

La preparación del cerdo estaba a cargo de la cuadrilla Tato, que aseguró que ese era el ejemplar más grande que habían asado nunca, con un peso de 160 kilogramos. Más que necesario para alimentar a los comensales, que acudieron al encuentro del martes por la noche vistiendo sus galas más terroríficas. Desde la organización aseguran haberse quedado con buen sabor de boca en esta segunda vuelta, pero señalan que “la participación sería mayor si no hiciese tan mal tiempo”. De hecho, algunos de los eventos programados tuvieron que ser modificados en el último momento, como la procesión de la Santa Compaña, que finalmente tuvo que realizarse dentro de la carpa. Con todo, ya tienen la vista puesta en el próximo año y todo apunta a que está fiesta acabará por consolidarse como una de las citas emblemáticas del otoño en la zona.