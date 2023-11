El equipo que excava la conocida como Mámoa do Santo da Pedra, en Doade, espera que alguien les ayude para continuar con un trabajo que de lo contrario quedaría incompleto. “Esto siempre depende de la financiación. En caso de que alguien se fije en ella y le apetezca echar una mano para seguir excavando sería algo genial. Cada mámoa es un mundo y responde a diferentes modas y formas de vida que tenía la gente que vivía alrededor. Es muy interesante acercarse a cada una. Nosotros podemos empezar mañana pero si no hay nadie que nos pague será complicado”, explica Vanesa Trevín, directora de la excavación. En este sentido, añade que “nosotros, los arqueólogos, siempre tenemos la idea de seguir excavando. Esto ha sido una primera aproximación al túmulo con incluso la detección de un anillo perimetral. Ahora lo suyo sería poder abrir en planta y tener una visión de todo lo que tiene dentro el túmulo”.

Lo cierto es que ayer mismo se daban por concluidos la práctica totalidad de los trabajos correspondientes a la última fase de los trabajos con un éxito notable. Trevín explica que “en principio, cumplimos los objetivos, que eran la detección de estructuras dentro del túmulo y ver también la sección que supuso el expolio”. Y señala que “tenemos unas estructuras que no sabemos lo que son pero pensamos que son un poco más recientes. Es una serie de piedras que van delimitando a niveles de quemado. Además, siguiendo el agujero de expolio hemos llegado a la parte principal del túmulo. No podemos hablar de cámara porque está todo muy destrozado pero es algo que algún vez pudo haber sido una estructura bastante expoliada con ortostatos partidos y pequeños”. Así las cosas, “la fase de excavación ya terminaría y ahora tenemos unos días en los que vamos a realizar un tapado para que se quede el yacimiento protegido”, asegura Vanesa Trevín.

Ídolo femenino

Cabe destacar que recientemente tuvo lugar en descubrimiento importante en estos trabajos arqueológicos que incluso sorprendió a los encargados de los mismos. “Encontramos un ídolo placa antropomorfo que posiblemente sea una figura de femenina. Apareció días atrás pero como nos pilló la lluvia la recogimos el día que apareció y ni siquiera le hicimos uno de nuestros vídeos diarios”. La responsable de los trabajos de excavación llevados a cabo en Doade reconoce que “es difícil todavía datarla porque las analíticas se suelen hacer una vez terminada la excavación. Se trata de analíticas de carbono 14 pero posiblemente sea antigua”.

La campaña de excavación de la Mámoa do Santo de Pedra, promovida por el Museo Casa do Patrón, en el lugar de Codeseda, concluye de esta manera su segunda fase muy pendiente de que organismos públicos o privados ayuden a mantener una labor que lleva a cabo un grupo de arqueólogos apasionados por su trabajo. El grupo de especialistas que trabajó estos días en la excavación de Doade se mantiene en cuanto a su estructura inicial, tal y como recalca Vanesa Trives. El equipo arqueológico destacado en la Mámoa do Santo da Pedra se compone de siete personas en total. Se trata de una restauradora, cinco arqueólogos, un topógrafo encargado de hacer el registro gráfico y topográfico del recinto excavado, y una ceramóloga, que se ocupa de fundar las bases de la datación de las cerámicas, para establecer de esta forma una cronología relativa. Todos ellos están ahora a merced de lo que pueda suceder en cuanto a la financiación de los trabajos se refiere. La arqueóloga Vanesa Trevín se muestra razonablemente optimista al respecto a la espera de buenas noticias.