Hai anos (9-10-2004), unhas vellas falangueiras de pano anoado na crisma confesáronme que os nosos defuntos –non todos; non sempre– acostuman nestas datas de fusca limiaridade mandar recado a través dos procedementos máis insospeitados. Os que moran no Alén avéñense daquela a franquear o soarego dimensional e, quizais, faltosos de mornura ou señardosos da leria mundana, pululan un cacho polo Aquén, á nosa roda.

Ben me aseguraron aquelas sabias enrugadas que, por exemplo, de o vivo conservar en arcas ou armarios o atavío dun parente falecido (pezas de roupa, calzado, abelorios...), este, antes de se manifestar, gustaba deshabíllarse da mortalla ou do fato mortuorio –total ou parcialmente– e recomporse ao seu xeito coa farrapeira da nostalxia, ben por lucir coma noutrora, ben por facer remuda momentánea ou ben para se mostrar recoñecíbel a ollos dos seus.

Ao fío, unha das informantes asegurou que, unha grisalla tarde de outono, ocupada na rebusca dos bullotes, representóuselle a súa madriña –que moito mirara por ela–. Ollando en fite a aparición, axiña se decatou de que, amais da roupa coa que fora para a cova, súa madriña toucaba a cabeza cun pano florido, ornaba o pescozo cun colar de acibeche e nos pés, calzaba as Chirucas de a cotío. Non lle sorprenderon as Chirucas –que a defunta non apeara en vida–, mais si, o pano e o colar acibechado que, herdanza de estimación, a afillada gardaba nun cofre arrombado nunha das gabetas do roupeiro. Como digo, non a asombrou a visión, de feito moito se aledou a muller do inopinado encontro. Así e todo, esvaecido o prodixio, tornou lixeira para a casa e procurou o cofre, comprobando que ningún dos obxectos recadados abandonara o seu postoiro.

E, sen pór reparos a seren gravadas, a conversa deparou intres de intuición esclarecedora. Escolmamos algunhas pasaxes reveladoras:

Muller 1: “Mi madriña sorriume; madriña non che vos era unha alma do purghatorio, que foi unha belísima persoa; outros ben máis merecerían estar alí; madriña só me veu dar sinais”. “Contéillelo aos de confianza, e ben logho me dixeron que lle ofrecese unhas misas, que lle levase flores á sepultura ou que lle puxese unhas candeas a arder; pero, se a esa muller nunca se lle choraron os avíos”.

Cando acirrado polo relato, porfiei no asunto, as vellas acabaron falando da Pantalla. Todas tres negaron convencidas que “a xente da Pantalla” fose inquilina do purgatorio, almas á espera de que os viventes lles sufragásemos unha renda de rezos ou esmolas:

Muller 2: “Quen está no purghatorio, non está por mal; do purghatorio acábase saíndo, pero non se volve aquí para pedir nada”. “A Pantalla –Deus nos aparte– non sabe a que anda; os da Pantalla non saben que están mortos e non teñen maneira de o saber; eu digho o que dicían os vellos”.

Muller 3: “A señora O. de Abelaíndo, que moito foneou co mel e coas abellas –falaba con elas, e entendíanse–; a señora O. contoume que nunha ocasión as abellas apiñocadas formaran por fóra do cortizo o retrato da súa nai –outra santa en vida–, e pouco despois ardeu a casa do Gheiteiro, que estremaba coa dela; puxéranlle lume, que o Camiña andaba metido na política; iso foiche un aviso”. [A comezos do século pasado, Xosé Camiña fora concelleiro agrarista da corporación cerdedesa].

Aínda remoendo naquelas reflexións e coa cabeza feita un nobelo, volvín recuncar co tema da Pantalla:

Muller 1: “A Pantalla, como lle dicimos aquí, ou a Santa Compaña, non é cousa santa; non sei por que lle din así; non sabemos o que é; vense nela os que a chaman seghido ou os que nela cren. Eu coñecinche alghún; acabaron mal todos; con iso non se debe xoghar”. “Dunha vez, batéronlle na porta ao Batuquiñas –que lle dera por falar só–; os seus neghocios tería coa Pantalla; e andaba só polos camiños, día e noite, ese si que era unha alma en pena”.

Muller 2: “Si, din que a Pantalla ghradea os cemiterios e as corredoiras todas, e cando che pasa por cerca, laten os cans e cheira a cera que apetrena, ou ao demo”. “Pero non se ve sempre, nin a ven todos; só os que a queren ver: ou é que a ventan, ou é ela que chama por eles”.

Muller 3: “Cheghaba o Día de Defuntos, así que se facía noite, eu non botaba porta fóra; malo, se tiñas que ir ao muíño ou saír por calquera cousa, abernuncio”. “Había quen non lle quedaba outra, e marchaba co cu apertado, cos brazos cruzados –érache boa, pra acabar escorreghando nas pedras lampas–, ou cunha aghillada na man, ou ía rillando unha codecha, ou levaba no peto un ósiño de defunto –coma ese que che deron en Quireza– ou as cinzas dalghén da casa, así metidiñas nun detente; pero mellor, era non saír da casa, nin axenxar pola ventá sequera”.

Muller 2: “Os que van na Pantalla non van por cousa boa; din os que a viron que nela vai xente encarapuchada e outra non; alentan o bafo pero non se lles recoñece a cara; non dan unha fala”.

Muller 1: “Se queres que che digha a verdade, eu mireina hai moitos anos, eu aínda era nova; mireina de lonxe, que caghei co medo e axiña me metín na casa: unhas luciñas, coma uns lucincús ao lonxe, cunha choquiña, en fila, cousa calada, pola costa do Rapenlo abaixo, cara ás Veighas das Almas; que alí disque se somen, métese na terra; alí por onda o pozo das Xilas”. [Na ribeira esquerda do río do Seixo].

Muller 2: “Non é xente normal, os defuntos correntes non van na rolda, que do purghatorio un axiña vai pró ceo. O de ir ao Santo André de Teixido, iso é outro tema... Deus dea quen rece por nós, que ninguén está libre”.

Muller 3: “Eu cando moza, a meu tío trouxéranlle do Brasil un anel de prata, o anel do señor Solomón –dicíanlle–; e deumo, e eu púñao pra ir ao baile, que ademais era moi bonito, e pra estas cousas tamén lle era bo. Cando casei, deixeino na casa de meus pais, que despois marchei pra Alemaña. O anel tiña unha cruz ou unha estrela, xa non me acordo ben. O anel tiña que ser de ouro ou de prata, que se era ruín, non facía o mesmo efecto; tamén, se te vías apurada, podías facer aquel debuxo no chan; se había onde o debuxar”.

Muller 1: “A Pantalla pódeseche aparecer de gholpe, e hai quen a oe fungar coma se fose un enxamio; e os que desfilan non falan nin arrastran os pés; se miran pra ti, estás xoghado. Din que nesa procesión tamén van persoas e mesmo curas, e que despois celebran misa e mesmo van comungar; iso parece bruxaría”.

Muller 2: “A ponte de San Antonio [sobre o río do Castro, en Cerdedo] é moi propensa; aí tamén se facía o enxembramento, cando alghunha muller non daba empreñado; non sei se aínda se seghirá facendo” –en ton desconfiante.

Muller 1: “Meu fillo, que queres que che dighamos máis?; como nos ves unhas vellas; pero non sabemos tanto. Eu non sei, e elas non cho queren contar” –risos.

Muller 3: “Os da Pantalla non che son deste mundo nin do outro, son cousa do demo e non se atallan con misas”.

Muller 2: “A Pantalla tanto pasea de vran coma de inverno, que prá desghraza non hai hora. A defunta señora Conceución contaba que houbo un cura de a cabalo que abría a comitiva, e na porta onde paraba o cabalo e batía así co pezuño no chan por tres veces, a morte deseghido viña buscar alghén desa casa”.

Muller 1: “Na Pantalla vai quen non se soubo ghardar dela; atrápate e non dás saído; tes que atopar outra alpabarda”.

O Roteiro da Pantalla, concibido e promovido polo colectivo Capitán Gosende, roldou polas corredoiras da comarca dende o mes de Santos do ano 2011. Agoiro certo, foi quen de vaticinar con tempo o pasamento do concello de Cerdedo. Coitados os que non atenderon o aviso. Como me ves, así te verás.