Una docena de licencias municipales de obra fueron autorizadas por los municipios de Deza y Tabeirós-Montes durante el pasado mes de julio. Estos son los números que acaba de hacer público el Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes al último mes con datos oficiales.

Si vemos el balance de estos siete primeros meses del año el número total de licencias municipales de obra se sitúa en 61, un dato que está muy por debajo de las exactamente 80 que se habían despachado entre enero y julio el pasado año. La relación de licencias por administraciones municipales en estos siete primeros meses del presente ejercicio es la siguiente: Lalín (23), Silleda (6), Vila de Cruces (1), Rodeiro (2), Dozón (3), A Estrada (20) y Cerdedo-Cotobade (6). Los departamentos de Urbanismo de Agolada y de Forcarei no gestionaron altas.

A continuación vamos a ver la evolución de los permisos en el período anterior, es decir de enero a julio del pasado curso. Lalín concedió entonces, también, 23 y Silleda calca ahora sus seis autorizaciones, algo que acontece asimismo en Vila de Cruces, con un caso. En Rodeiro habían sido cuatro, cinco en Dozón, dos en Forcarei y siete en Cerdedo-Cotobade. La tramitación de licencias descendió considerablemente en A Estrada, pues entonces habían sido 32, mientras que Agolada continúa a cero.

Cabe recordar que el Concello de Lalín aprobó, de cara al próximo año, la recuperación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Con las ordenanzas fiscales en vigor, es decir las de este año, el lalinense era uno de los once ayuntamientos que no cobraba este tributo. No figuraba en las ordenanzas de los ourensanos de Coles, Gomesende, Laza, Monterrei, Oímbra y Petín. Tampoco en los coruñeses de O Pino y Santiso, en el lucense de Pedrafita do Cebreiro y en el pontevedrés de Cerdedo-Cotobade. Lalín vuelve a cobrar por estas licencias y mantiene en el 0,3% el tipo impositivo que deberán satisfacer los particulares.