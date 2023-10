O traballo na Terra de Deza nas xeiras do SEG

Un dos temas máis tratados no plano cultural de Galicia no presente ano é a celebración do centenario do Seminario de Estudos Galegos (SEG). Neste mesmo xornal publicáronse algúns artigos sobre as xeiras levadas a cabo durante varios anos na comarca de Deza (1928 a 1935, exceptuando o ano 1929 que investigaron nas terras de Melide).

Nas visitas realizadas aos arquivos de entidades públicas e privadas de Galicia, tivemos a sorte de topar moita documentación manuscrita nos cadernos de campo que utilizaron algúns dos membros do Seminario, cando recorrían as parroquias dos concellos de Carbia, Agolada, Dozón, Rodeiro, Silleda e Lalín. Ademais do patrimonio cultural, material e inmaterial, recolleuse a forma de traballar a terra e realizar os cultivos. Con precisa descrición de cada un deles, tamén goza de importante valor a terminoloxía empregada nesta zona en cada un dos labores. Nos arquivos da Fundación Vicente Risco, nun caderno titulado Agricultura, con notas de F. L. Cuevillas e de V. Risco, aparece toda esta información. Analízase o traballo do solo, o desenvolvemento e recolección dos cultivos, a explotación dos predios e leiras nos anos trinta do pasado século. De seguido transcribimos, tal e como escribiu Cuevillas e Risco, o lugar e data onde recolleron a información, e o modo de facer as faenas agrícolas, deixando raiadas as palabras propias dos traballos que documentaron.

Cultivos

Os principás son: centeo, millo e patacas / En Rodeiro, patacas e centeo / En Vilatuxe e Barcia, millo / O trigo procurase no monte, en estivada.

Traballo do centeo

Ségase o millo ou arrincase as patacas no outono e case sempre en novembro. / Árase fondo, se a terra é forte e está ben estercada; senón, máis por riba. / Gradase, e no mesmo novembro ou decembro, outónase, seméntase o centeo. / Pra sementar, fanse carreiros de 12 sucos, aproximadamente, sinálanse con cañotos de esterco, e seméntase a boleo. Cada vez que botan é unha mada. / En marzo, se non ten herba, non se lle fai nada; se a ten, sáchase coa sacha. Tamén se ara, pasando o arado pola cal.

Árase a reguiños miúdos, grádase, fanse montóns de esterco, após deseguida se pode, estenderse, sementase, cóbrese co arado. / O arado é derregadoiro (envolver: derregar) / Pónselle un tronco ao arado por arriba das abeacas, que nestes arados son máis apretadas pra que a cal sexa máis estreita. / Seitúrase no mes de Sant´Yago. / Os homes segan, as mulleres atan. / Nalgunhas aldeas segan alteiro (a unha cuarta), noutras máis baixo. / Ségase con fouciño. Ca man esquerda amódase o pan, coa dereita ségase. / Van pousando e faguendo unha pasea. Case que sempre a pasea ten un ou dous mollos (seitores). / Átase co vincallo. O nô faise cunha ou dúas voltas e sométese no vincallo, apreixando co gionllo. / Fanse na terra medancas o medoucos cos mollos de pé, pondo os mollos ao vincallo dos que primeiro se colocan. / Cada medouco ten aproximadamente un carro. / Bota de 8 a 15 días no agro para que remate de curarse. / Carréxase pra eira (secase). Átase co adival. / Escagállanse os carros na eira. Carréxase pola fresca, e médase pola calor. / A meda pode levar 10, 20 ou máis carros de centeo. / (Eiquí ponse unha fiada que garda a auga do pé). / Pra pechar cas espigas de 7 ou 8 mollos.

Mallábase con mallas. Pra iso deitábase (deitar: estender) – cabeceiro pra ir deitando.

En dúas fías degrañase / Daba a volta unha muller ou dúas / Espallaban máis mulleres

Berrábase polas mulleres / A aira facíase con bosta cando non estaba laxeada / Barríase con barredoiras de uz e de xesta. Estendíase a bosta cunha xesta. / Levántase a palla. A palla colma (gorda) vai pra un palleiro que se fai na aira. A palla miúda noutro. / Cáñase a eira toda. O espigazo que quedaba por riba chámase cañas. / A cada eirado, levábase unha sabán (o grao?) a un sitio onde fixera aire, repetindo en tódolos eirados. / Â noite metíase no hórreo. Tapábanse con roupa vella os pontóns por onde entraba o aire. / Despois levábase a cestos, erguíase e escribábase. Todo con cribos de ferro. / Mallábase tamén pondo cunha pena na eira e batíase contra dela cos mallos. Dábaselle petos contra a pedra. Servían rapaces. / Hoxe mállase a máquina. / (Notas de F. L. Cuevillas)

Seitura

Meda: No fondo, chámase pé. Despois ven a víncola, despois o castro. Despois vaise cerrando por riba (co couce pra fora), e ponse na cima o carapucho, un feixe co couce pra riba. / A víncola é o saliente do pé pra fora, que sai nunha cuarta ben cumprida.

Medida: Unha diesma, son 20 mollos, que equival a un ferrado. / O mallo leva polo xeral, 2 madas. / Unha mada ten medio brazado.

Costumes: É costume âs veces na seitura chamar uns polos outros e botar unha marela que e un canto (véxase cántigas de seitura)

Malla: Ao que desfai a meda, andan a dolpazos con él, se non escapa. / As veces din polo ultimo mollo (ao facer ou desfacer a meda) / Ahí vai o rato! / (Ouvido aos canteiros de Anzo)

Canteiros de Anzo

Árase a terra; despois esfendese; despois grádase con grade de dentes de pau. Algún entravesa, e despois bótase o millo. / Solen botar 5 ou 6 regos de millo e 1 de fabas. / Antes o millo botábase a manta, igual que o centeo; hoxe bótase ao suco / Vaise abrindo o rego, e detrás vaise sementando o millo. Ábrese co arado. / (A parte alta do rego chámase soma; a baixa, rego). / Despois de sementar, agrádase de novo, tápase coa grade. / Despois, cando quer nacer, se da tempo, dáselle unha gradadura. / Despois dánselle dúas sachas: a 1ª chámase pica; a 2ª chámase renda, con arado ou con sacha. / Pra isto, o arado leva unha vaca sola. / Se bota moita herba, dáselle unha rascadura coa sacha. / Onde hai rega, régase. Ábrese a auga coa sacha.

Ségase co fouciño, igual que o centeo. Ponse en montóns, cóllese a brazadas e bótase nun carro. Lévase pra casa e ponse en moricas redondas (montós). Se chove, pónselle un carapucho de palla. / Despois, lévase un tallo pra o pé da morica e unha cesta de lado e vanse sacando as espigas da cana e botando na cesta. / As espigas, xa esfolladas, van ao hórreo. / A cana átase en mollos (ou molladas); ponse en cabaletes pra que se cure. De sucarada, ponse nunha barra, pra as vacas. / As follas serven pra xergós de cosco.

En Barcia (Lalín): Seméntase a primeiros de maio. / Árase dúas veces. / Antes non, pero agora sementase ao rego. / Sáchase dúas veces, a primeira pica a segunda renda. /Cóllese en outubro ou novembro.

En Bermés: En Bermés vimos unha pia de pedra que sirve pra pisar o millo c`un mallo que leva un clavo de ferro. / Písase con carolo e todo, pra papas e máis pra os porcos.

Traballo da herba

Hai prados pra seco, nos que non se apaña o outonizo. / Aos que son pra verde, non vai o gado, céifanlle tres a cinco tesuras. / A unha prada pequena chámase jeta, tenza (aplicase tamén âs terras). / Bótanlle caldeiros de borralla. / Bótanlle cal nos sitios bravos (enredas), nos outros, super fosfato. / Cando hai que anovar o prado, porque cansa, se pon vella, cálvase con aixada ou con arados de ferro. / Fan moreiras denantes de botar o trigo, se non botan patacas. / Ao estender a cinza chámase tella pola cor da cinza. / Escotar a herba é espuntala cando medra moito. Pra que non caia, escotana ou espúntana metendo as vacas. / A herba máis estimada é a trigal, que cheira de seca a mazáns maduras e é máis grasa. / Virtar (ou birtar?) os prados.

Gardan o prado. Nalgúns, nos bos, hasta abril, pácenos. O corrente , en xaneiro. / Algúns curiosos birtanos no outono ou novembre pra aproveitar os primeiros estercos do vran. / Incluso no vran, se ven unha tronada van birtar a escape e a meter a auga ao prado. / Que chegando a coller os primeiros orballos de agosto, a herba é millor. / Sega do Sant’Yago a agosto con gadaña. / Levan martillo e zafra para carabuñar e pedra no corno con auga pra afiar.

Deixan a herba estendida e danlle a volta con galletas. / Fan os palleiros con angazos e galletas. / Acritana ca mesma herba. Apura máis a acritar se deran cluvia. Póñenlle tamén carapuchos de palla, e colman con polas de carballo, nuns sitios con palla por riba, en Moneixas ca pola pra baixo. / Esta no prado caseque pouco tempo, anque âs veces cando a venden, adarda se cadra un mes. / Avisan aos veciños pra levar (meter) a herba â casa. A maioria fai palleiro na eira.

Cando hai mozos e mozas fan no cima da colma unha coroa ou unha cruz. / Póñenlle polas despois de porlle o carapucho. Moitos fan unha corre de palla e atan as polas.

Traballo das castañas

Aínda quedan castiñeiros. / As castañas son: do restrelo, as que caen elas solas da árbore. Abaladas, cando hai que abalar a árbore. / Cando hai que abalar, poñen os ourizos en ouriceiro: unha morea que se deixa no souto, cuberta con palla deica Nadal. Entón desfana con pauciños as mulleres e os rapaces. / En case toda-las casas que vin, había canizo na cociña pra secar as castañas. A moiña semella que non a aproveitan.

Traballo das patacas

Preparase a terra coma pra o millo, solo que hai o abono. / O abono bótase ao rego co angazo, ao sementar. / As mesmas cousas que o millo. As veces con arado de ferro, e tamén con sachadoiras pra picar. / (Referido polos canteiros de Anzo)

Agradecementos

Agradecer ao Secretario da Fundación Vicente Risco, D. Xosé Rodríguez Díaz, a paciencia e o traballo para escanar parte da documentación que gardan no arquivo da fundación que preside e que é un verdadeiro tesouro, especialmente para as xentes da Comarca de Deza, porque se o libro que se pretendía redactar estivera impreso, sería un gran referente para saber o pasado do patrimonio cultural en todas e cada unha das disciplinas que estudaron.