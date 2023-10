“La mitad de la población española tiene periodontitis y la mayoría no lo sabe”

La doctora lalinense Alba Regueira Iglesias es una de las investigadoras de la USC que acaba de recibir el premio Gaceta Dental al mejor artículo científico que otorga esta publicación digital especializada en salud bucodental. Regueira forma parte del grupo liderado por Inmaculada Tomás y que completan Triana Blanco, Manuela Alonso, Mercedes González y Carlos Balsa. La odontóloga dezana suma de esta forma su segundo galardón después de obtener el segundo Premio Icarus del área de Valorización, Transferencia e Emprendemento de la USC en la categoría de tesis doctorales en Ciencias da Saúde.

–¿Compagina la investigación con la medicina clínica?

–Yo soy odontóloga pero, aparte de la clínica en la Unidad de Pacientes Especiales, me dedico a la investigación. Así que me pudo dedicar a las dos cosas. La verdad es que me gusta combinarlo porque para mi ahora mismo es lo ideal.

–Si tuviera que explicar de manera sencilla la temática de su artículo premiado, ¿qué me diría?

–Es un poco complicado pero la idea central es que a través de una muestra de saliva, y aplicando unas técnicas de secuenciación, que es lo que hacen es detectar esas bacterias que hay en la saliva, en función de lo que es la composición de esas bacterias que hay en la boca, desarrollamos unos modelos predictivos que a través de unos cálculos matemáticos que diagnostican el estado de salud periodontal. Es decir, distinguir a las personas que son sanas periodontalmente de los que tienen periodontitis.

–¿Es la periodontitis una patología aún desconocida por la gente?

–Es súper prevalente. Pues, igual el cincuenta por ciento de la población en España tiene periodontitis y la mayor parte de la gente es que ni lo sabe, claro. Eso es así aunque parezca extraño en los tiempos que corren de tanta información.

–¿Ya recibió el premio de forma presencial por el artículo?

–Efectivamente, fue el pasado 14 de septiembre. Me gustaría dejar claro de que se trata de un premio compartido porque es un trabajo en equipo, concretamente los que formamos el Oral Sciencies Research Group que dirige Inmaculada Tomás. El día anterior también me dieron un premio que en este caso no fue solamente por un artículo, sino que por mi tesis doctoral que otorga el Área de Transferencia del campus compostelano. En ese caso fue el segundo premio.

–¿Esperaba tanta distinción en tan poco tiempo por su trabajo?

–En el momento en que me dijeron el del 14 de septiembre, el de Gaceta, que lo supimos el verano pasado, en agosto, pues sí que fue una sorpresa y si te soy sincera, no me lo esperaba en absoluto. El segundo premio, el del día 13, tampoco. Siempre te presentas pensado en que la posibilidad de ganar existe pero nunca deja de ser una sorpresa porque también piensas que como tú habrá más gente que piense igual de sus trabajos.

–¿Qué significan desde el punto de vista de su trabajo haber recibido estos dos galardones?

–Desde luego, es un gran acicate para todos los que formamos parte del grupo de trabajo desde hace un tiempo. Además, también son muchos los años que tienes que pasar haciendo la tesis doctoral, porque te puedo decir que la línea de investigación se remonta a mucho antes. La directora de la unidad y la jefa del grupo de investigación lleva con esta temática en concreto más de una década, que se dice pronto. Es un trabajo de mucho tiempo y ver que es reconocido, y que sobre todo se le aprecia la utilidad clínica que tiene, que lo que se investiga se pueda aplicar, es todo muy reconfortante.

“Cuidar la salud oral es cuidar el resto del cuerpo”

–Es inevitable hablar con una odontóloga y preguntarle por la regeneración de la imagen que tiene su especialidad para los pacientes. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–Hay que reconocer que hace años se había extendido una idea errónea de la odontología, sobre todo como una especialidad centrada en extraer todo al mínimo problema bucal, en especial la dentadura. Yo creo que eso hoy en día está más que superado en nuestra sociedad. Al menos, desde el punto de vista del odontólogo, claro. Hay que tener en cuenta que hoy en día se intenta que todos los tratamientos sean indoloros. La realidad es que hay un montón de técnicas para evitar que eso pase, que la persona sufra.

–¿Se ha explicado de forma idónea la importancia de mantener una buena salud dental?

–La gente tendría que saber que tener una boca sana ya no es cuestión sólo de tener una boca bonita, me refiero al aspecto estético que muchas veces es lo que las personas más valoran. Hoy en día se sabe, y hay mucha evidencia al respecto, que respalda que existen varias enfermedades orales, sobre todo especialmente la periodontitis, que se relacionan con distintas enfermedades sistémicas.

–¿A qué tipo de patologías se refiere en concreto?

–Me refiero a enfermedades que tienen repercusiones graves sobre la salud, como la diabetes, el alzhéimer, las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Para mi cuidar la salud oral es cuidar de la salud general de todo el cuerpo. Parece que son dos carreras distintas la medicina y la odontología, pero la realidad es que la boca forma parte del cuerpo e indudablemente afecta a todo el cuerpo humano. La investigación es algo que nunca tiene un final. Siempre se puede seguir investigando para continuar con los avances. Con esto quiero decir que, al menos en la disciplina en la que yo trabajo, todavía queda recorrido y mucho por hacer para mejorar.