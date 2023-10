Los grandes propietarios con dos o más viviendas vacías en A Estrada pagarán un 150% más de IBI

El Concello de A Estrada está inmerso en una modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Al común de los residentes en el casco urbano el recibo les subirá un 25% desde 2024, después de que el pleno acordase –con los votos a favor del gobierno y el no de la oposición– subir el tipo impositivo del 0,4 al 0,5. A mayores, el nuevo texto incorpora, al abrigo de la Ley de Vivienda que entró en vigor el pasado mes de mayo, recargos para los propietarios de inmuebles en el casco urbano que se encuentren vacíos. El primer requisito para que tenga encaje la aplicación de este incremento del IBI –vía recargo– es que los contribuyentes sean grandes poseedores, es decir, que tengan cuatro o más inmuebles en el territorio nacional. A partir de ahí, se les penalizará en el supuesto de que estos permanezcan desocupados. En el caso de titulares con cuatro viviendas que se encuentren vacías, estando al menos dos de ellas en la capital estradense y deshabitadas desde hace tres años, el recargo correspondiente hará que el recibo del IBI les suba un 150%.

Para la aplicación de estos recargos recogidos por la ley, el Concello de A Estrada ha activado un censo de viviendas vacías, punto de partida para depurar el padrón y establecer cuántas de ellas pertenecen a grandes tenedores. Sería preciso determinar, a mayores, cuánto tiempo llevan sin ser utilizadas como primera vivienda o segunda residencia. Al final, además de buscar un incremento de la recaudación municipal, el objetivo es propiciar la ocupación del parque de vivienda local, tratando de favorecer el uso de los pisos existentes a través de la fiscalidad, habida cuenta de que ello también contribuye a dinamizar el mercado de vivienda y a asegurar que los inmuebles urbanos se encuentren en las debidas y exigibles condiciones de conservación.

El edil estradense de Economía e Facenda, Alberto Blanco, explicó que el recargo a este tipo de propietarios se aplica en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas vacías que correspondan a un mismo titular en el término municipal. De este modo, a personas que tengan a su nombre más de cuatro inmuebles en España se les aplicará un recargo del 50% en el IBI por el que tengan en A Estrada, si este lleva al menos dos años desocupado. En el caso de que llegue o supere a los tres años sin uso, el incremento del recibo sería del 100%. A mayores, si este gran propietario posee dos o más viviendas en el casco urbano estradense que lleven tres años vacías, el recargo alcanza el 150%.

Varios edificios

Aunque pueda parecer que, en la práctica, serían pocos los casos que tendrían que afrontar un incremento en el recibo tan alto en concepto de recargo, la realidad estradense abre la puerta a los matices. No hay más que pensar en la existencia de varios edificios en la capital de Tabeirós que se encuentran desocupados –en su totalidad en su mayor parte– desde hace años. Este tipo de inmuebles, con distintas viviendas por planta o con varias alturas, ya reunirían todos los supuestos recogidos en la ley para llegar al recargo del 150%: más de cuatro propiedades, vacíos desde hace tres años y todas las referencias catastrales en el mismo término municipal.

Alberto Blanco indicó que, de momento, el Concello no dispone de datos sobre el número de viviendas vacías que existen en el casco urbano y, por tanto, esta cifra no se ha cruzado todavía con las del registro de la propiedad para ver cuántas de estas propiedades corresponden a grandes poseedores. El concejal explicó que se verá con el ORAL –el organismo en el que el Concello de A Estrada tiene delegada desde hace años la labor inspectora y recaudadora– cómo generar el padrón, que tendría que estar listo a finales de este año para que los recargos en el IBI pudiesen entrar en vigor en el próximo ejercicio. Aunque entiende que no es sencilla la tramitación ni ágil, Blanco Carracedo aseguró que “se tratará de hacer” para que pueda entrar en vigor lo antes posible.

Otro trámite que tiene que tenerse en consideración para aplicar los cambios que propone la modificación de la ordenanza es que será necesario dar trámite de audiencia a los propietarios para darles la oportunidad de alegar si existen causas debidamente justificadas que expliquen por qué la vivienda está desocupada. Además, es posible que sea el pleno el órgano encargado de aprobar el acto administrativo de dar por inhabitada una propiedad. Una de las cuestiones que podría impedir el recargo en el IBI es la demostración de que el inmueble en cuestión estuvo recientemente en el mercado inmobiliario, bien porque estaba en venta o bien porque vinculado a un régimen de alquiler.