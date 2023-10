Que los lalinenses van a soportar el próximo año una mayor presión fiscal era conocido y que el gobierno iba a tratar de justificar esta decisión política y que la oposición lo aprovecharía para lanzarse a su yugular, lo esperado. Así, aunque con alguna sorpresa, se desarrolló el pleno de ayer en el que el ejecutivo aprobó en solitario una subida de la contribución de urbana, o la recuperación de plusvalías e impuesto de construcciones como medidas más destacadas, manteniendo sin cambios IAE o vehículos.

Lo que para el equipo de José Crespo son necesidades para mantener unos servicios públicos de calidad, para las tres fuerzas de la oposición supone vaciar un poco más las carteras de los ciudadanos en un contexto de crisis y de inflación. El portavoz del PP, Avelino Souto, fue el encargado de justificar la recuperación del impuesto de construcciones, terrazas o el propio IBI, recordando que los dos primeros fueron borrados del libro de ordenanzas de manera temporal por la crisis sanitaria. “Le ahorramos tres millones a los vecinos”, dijo, en alusión a la suspensión temporal de tributos y ayudas directas por la pandemia. “Es una medida que no nos gustaría tomar, pero creemos que es asumible para los vecinos”, confesó. En esta línea se pronunció después el alcalde, José Crespo, quien aseguró que este concello “aguanta una comparativa con cualquier otro de nuestra misma categoría”, en alusión a las subidas tributarias previstas por otros o los tipos impositivos más bajos que muestra Lalín. Para el regidor es clave mantener “o incluso mejorar” la calidad de los servicios “y eso no se paga a padrenuestros”.

A la oposición no le convenció el ejemplo de Souto, cuando aseguró que el recibo medio del IBI en una vivienda pasaría de 173 a 208 euros anuales. Así, para el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, esta comparativa es irreal y sí evidente que el recibo aumentará un 25 por ciento al situar el tipo impositivo en el 0,5, un punto más que ahora. “Es una estafa, un atraco. Con la Gran Praza fueron de frente y están legitimados, pero no para subir los impuestos, algo de lo que avisamos y que ustedes negaron en campaña”. ¿Aumentar el IBI un 25 por ciento es una subida mínima? Están cegados por sus sueldos de ministros!, espetó el nacionalista.

El silencio del PP durante el pasado mandato y en la campaña acerca del aumento de la presión fiscal para este mandato, citada por la oposición en múltiples ocasiones, fue reiterada ayer. El líder de Compromiso, Rafael Cuíña, confesó que a título particular sería capaz de votar a favor o abstenerse pues los vecinos estaban advertidos, “así que ahora deberían atenerse a las consecuencias” del alza de la contribución, pero anunció su voto contrario porque así se había decidido en su grupo. Cuíña discrepó con el relato de que el IBI fuese un tributo justo pues, dijo, es “transversal” y recordó que la supresión del ICIO fue justificada por el ejecutivo entonces “para reactivar la villa”.

Para la socialista Alba Forno, la subida de la carga fiscal no está justificada y cifró en 450.000 euros los ingresos a mayores por la contribución, “la misma cantidad de lo que gastan en sueldos y asesores” y censuró que un mayor índice de ingresos no sirva para mejorar la calidad de vida de los vecinos sino “para hacer obras que nadie pide o hacer contratos a dedo”. Citó ejemplos como la tasa por licencias de primera ocupación y aseguró que su coste se triplicará. Coincidió con Vilariño en que esta decisión llega ahora, a comienzos del mandato, “para intentar que la gente lo olvide dentro de cuatro años”.

Souto comparó el nuevo tipo impositivo del IBI (0,5%) con el 0,64 de Pontevedra o el 0,9 de Vigo, aseguró que el IAE está entre los más bajos de Galicia, de igual modo que el de vehículos. Y defendió con insistencia que el Concello tuvo que hacer frente a subidas millonarias en el coste de prestación de servicios, además de acometer infraestructuras para las que se necesita financiación. “Sigan hablando de los salarios, que tan buen resultado les dio”, espetó a socialistas y nacionalistas. Vilariño anunció en medio del debate un recurso contra la aprobación de lo que el gobierno calificó de “reestructuración” de tributos y tasas.

Rechazo a la obra de la rúa P y ampliar horario en la guardería

Por unanimidad salió la moción de Compromiso relativa a la expedición de tarjetas digitales a los usuarios de instalaciones municipales. La edil Raquel Lorenzo aseguró que son iniciativas ya previstas dentro de los planes de modernización de la administración puestos en marcha. No obstante, el PP hizo valer su mayoría para tumbar las otras dos iniciativas de la oposición. Ante algunos vecinos, el gobierno rechazó la solicitud del PSOE para acometer una remodelación de la calle P, negativa que justificó por haber incluido esta rúa dentro del plan integral de la “almendra central” consistente humanizaciones de espacios públicos. También recordó a los socialistas que esta obra pudo haberse tenido en cuenta por el cuatripartito. También rechazó la petición del BNG de instar a la Xunta a ampliar los horarios en la escuela infantil del polígono. Souto dijo que solo existía una petición para extender el servicio hasta las 19.00 horas y recordó que todas las guarderías, públicas o privadas, son gratis por decisión de la Xunta.

El Estado acumula siete millones pendientes de pago

La oposición no dejó pasar de largo la aprobación de la cuenta general del año pasado y aprovechó este trámite para perseverar con su discurso de gasto descontrolado, pésima gestión de los recursos públicos o la elevada deuda. Avelino Souto sacó pecho y reivindicó la capacidad gestora del ejecutivo liderado por Crespo, al ser capaz de liquidar una cuenta que se fue por encima de los 47,5 millones de euros, con la puesta en marcha de planes e infraestructuras “sin precedentes”. El portavoz del gobierno dio un dato que figuraba en el informe de Intervención: la deuda viva a 31 de diciembre del curso pasado era de 3.150.000 euros, montante que no convenció a la oposición y Vilariño incluso pidió la intervención de la funcionaria responsable de este departamento, pero el alcalde lo descartó. “La interventora habla escribiendo”, dijo, en alusión a que sus conclusiones las había plasmado en un papel. Para el nacionalista, la deuda actual, no la del balance de 2022, se va por encima de los 12 millones. Indicó que la funcionaria también advierte de desahorro y gasto descontrolado. Desde Compromiso Teresa Varela recordó que si bien las reglas fiscales están suspendidas temporalmente por el Gobierno central, esta situación condena al Concello a un Plan de Estabilidad Financiera (PEF), con Forno poniendo en cuestión los millones de euros en contratos “a dedo”. En la sesión el PP aprobó una moción dirigida al Gobierno central para que agilizase las transferencias pendientes de inversiones de programas europeos que, en casos, no llegarán hasta el año 2025, cuando el Concello ya asumió su parte en 2022. “Van a pagar, eso seguro, pero la gestión del gobierno del PSOE es nefasta”, declaró Crespo, poco después de que Souto cifrase en siete millones el montante al que pronto ascenderán los fondos pendientes de transferir. El alcalde, en su ataque al ejecutivo central, dijo que por ejemplo la obra de la Praza de Abastos, confirmada hace solo unos meses, deberá estar lista en agosto de 2024. “Es imposible”, advirtió.