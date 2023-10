O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu onte á entrega de medallas do sétimo campionato de Formación Profesional Galiciaskills 2023, celebrado no recinto feiral de Silleda. Rueda indicou que as deste torneo “son competicións moi duras, que supoñen moitas horas de tensión e preparación, pero aquí tamén está a cultura do esforzo”. Felicitou aos case 200 estudantes de 84 centros que participaron dende o mércores nestas xornadas e, en especial, aos gañadores, que agora pasarán ao torneo nacional.

Un deses gañadores é Sergio López Salgado, do IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces. Onte recibiu a medalla de ouro na disciplina de Soldadura, grazas a un traballo no que estivo acompañado polo seu titor Juan Carlos López Navaza. A medalla de prata recaeu en Miguel Farrapeira González, do IES Salvaterra de Miño.

Sergio López era un dos catro estudantes de institutos das comarcas que participaron no Galiciaskills. Os outros tres recibiron cadansúa medalla de prata, así que está claro que o nivel formativo dos seus centros é de referencia a nivel galego, polo que o seu paso por Galiciaskills foi, como di o refrán, chegar e encher. Pedro Saco Buceta, Sunny, quedou en segundo lugar na especialidade de Desenvolvemento web, xa que neste caso impúxose Ezequiel Soto Seoane, do instituto San Clemente, de Santiago. Saco Buceta estuda no IES Aller Ulloa, de Lalín, e o seu titor no Galiciaskills foi Amador Abelleira Gómez.

Os outros dous estudantes premiados realizan a súa formación no IES Antón Losada Diéguez e, como dixemos, recibiron senllas medallas de prata: Daniel Míguez Vidal en Carpintería, acompañado por Antonio Otero e grazas a un traballo de marco con porta, e Brais Fernández Rial en Ebanistería, con Xabier Bernárdez Matalobos comotitor e coa realización dunha mesiña. Os vencedores nestas dúas disciplinas foron, respectivamente, Daniel Gómez Rodríguez, do IES de Ortigueira, e Iago García Parrado, do instituto de Melide. As 3 medallas de prata da zona serán suplentes dos gañadores no certame español Spainskills.

Alta empregabilidade

Durante a súa intervención, Alfonso Rueda quixo insistirlles aos participantes na alta empregabilidade da Formación Profesional. “Xa hai moitisimas empresas que vos acollen a todos nesa FP Dual ou están esperando a que rematedes os vosos estudos para empezar a tervos nos seus cadros de persoal, o que é a mellor mostra de aquí as cousas se están a facer ben”.

Na actualidade, as taxas de inserción laboral sitúanse no 85% no caso da FP ordinaria e do 97% na FP Dual, polo que o goberno autónomico seguirá adaptando a educación e as ensinanzas á realidade galega. Así, o vindeiro ano prevé destinar nos orzamentos 30 millóns de euros a esta ensinanza, co obxectivo de incrementar os resultados para o alumnado actual e o futuro, tal e como xa indicou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante a inauguración.