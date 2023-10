El 23 de octubre de 2016 sonó en Santiago el último riff de Francisco Javier Pérez Vázquez (Fran Pérez, Narf). Fue en el Teatro Principal, buen escenario para un músico que sin nacer en Compostela (lo hizo en Silleda; 1968) fue clave en la (contra)cultura que hace que la capital gallega sea mucho más que la Catedral y el turismo de quienes miran la ciudad sin verla. Cercano en el trato, igual en noches de brega para subsistir que en días dorados, a Fran se le recordará el sábado en el Salón Teatro, a pocos metros de donde hizo esa histórica actuación con una guitarra eléctrica Gibson, sus clásicas botas marrones, el grito barbado y el puño al aire retratado por Luis Soto en una fotografía icónica con Fran cantando y luchando en plena cuenta atrás. Fallecía el 15 de noviembre de ese año pero el eco de cada riff perdura eterno sin más razón que una mezcla de cariño, talento y el vivir de personas cercanas a él como Suso Alonso, Alfonso Espiño, Pepe Sendón, Marcos Teira o el citado Luis.Todos atienden a EL CORREO GALLEGO y comparten su recuerdo de Fran con una emoción que eriza la piel.

“Despois de pasarme todo o concerto entre bambolinas, no backtstage do Principal, escoitando e vindo a enerxía que tiña Fran esa noite non se me ocorría imaxinar que podería ser o seu último concerto pero si dinme conta cando fixen a foto onde Fran tiña o puño en alto que... esa noite podería ter un significado non bo para este país. A noite foi memorable. Aparte da amizade que nos unía, foi unha noite para lembranzas”, detalla el fotógrafo de aquel concierto que no debía ser el último y lo fue. La eternidad no se compra aunque esté a la venta. La de Narf se ha ido tejiendo despacio, basta revisar el abundante álbum de la web www.premionarf.gal. A primeros de 2017, a modo de homenaje, la Deputación de A Coruña convirtió su concurso pop rock en el certamen Narf, un apoyo a grupos y artistas con una ayuda pública nada habitual en días de Los Cables o Malditos Azules, primeras bandas del Fran juvenil que estudiaba en el colegio Peleteiro. Tras las primeras maquetas, llegaron grupos como Os Quinindiolas o Nicho Varullo, de quienes este diario llegó a publicar canciones en casette. Ya en los primeros años 90, Fran fue cofundador de la Sala Nasa (hoy Malatesta) e integrante de la compañía de teatro Chévere y de otros grupos pop rock como A Psicofónica de Conxo, banda creada en 1998, tan divertida como pionera en Galicia, donde además estaban Suso Alonso, Carlos Santiago, Pepe Sendón, Marcos Teira y Xabier Olite.

“De Fran recordo ao amigo con quen compartín moitas noites e moitos días, moitos dos días máis bonitos da miña vida. Non hai un só día en que non lle lembre porque foi unha persoa fundamental na miña vida, e hoxe o sigue sendo. E como músico era extraordinario, canto máis pasa o tempo máis me dou conta da dimensión da súa obra. O boto de menos cada día”, detalla Marcos Teira antes de dar el relevo a Pepe Sendón: “Fran era músico desde rapaz e xa entón sabía todo o repertorio dos Beatles. Tiña formación autodidacta de música pop pero a súa inquedanza lle facía ir sempre máis alá. Era un amante do formato da canción, do rock and roll, da world music, pero tamén lle gustaba a música de raíz africana, mesmo de Cuba, Brasil ou da propia África.Era un músico moi dotado, con facilidade e moita intuición... Ninguén podería tocar a guitarra como o facía el porque buscaba solucións propias. Estaba moi marcado pola segunda etapa dos Beatles e as súas gañas de innovar... Fran era alguén especial e irrepetible”.

Sendón forma con Suso Alonso el proyecto Noite Maina, y en su concierto de esta semana en el pub A Borriquita de Belém (ciclo Agustito) dedicaron el tema Onde vai? al mismo Fran, a quien Suso descubrió en su etapa en Chévere sin saber que luego se cruzarían sus caminos. “Conocí a Fran como espectador en el estreno de la obra de teatro Río Bravo, cuando yo era estudiante de Historia en Santiago. Fran tocaba una guitarra española, luego vi otra vez a Chévere en la residencia Monte da Condesa, ya con Fran tocando la guitarra eléctrica y flipé por cómo sonaba, con un estilo que luego llevó a la Psicofónica de Conxo... Compartimos muchas Ultranoites en la Nasa.A veces, Fran no dormía para así poder rematar algo, tenía una capacidad de sacrificio enorme. Le gustaba sonar diferente, a veces se ponía muy heavy como en una época del Narf Trío junto a LAR Legido a la batería y Ho-chi-Min (Alberto Rodríguez) al bajo. Y recuerdo una noche especial en A Reixa, se celebraba un cumpleaños, y él, Espiño, Pepe y Marcos hicieron un repertorio de versiones de los Beatles”, indica Alonso sobre un Narf, que también compartió aventura musical con Jabier Muguruza, Miquel Gil, Timbila Muzimba, Manecas Costa o Uxía.

Este sábado se celebra la final de la nueva edición de los premios Narf en el Salón Teatro (20:30 h.; entrada libre) con Lucía Aldao, Satélite Salitre (grupo de Santiago con Pilo Sierra al frente) y MÅI. Además actúan Alfonso Espiño y Fillas de Cassandra, en un acto conducido por el periodista Luís Pardo.Espiño interpretará un tema dedicado a Narf. “Por sugerencia de Luis, que conoce la historia de la canción que le compuse a Fran, se va a empezar el acto con ese tema, "Beatle brother", contando por qué la escribí. Fran la llegó a escuchar en vida, incluso me mandó un mensaje por whatsapp, y poco después se murió. Su concierto de despedida en el Principal fue alucinante pese a estar delicado de salud. Fran era un amor, un musicazo y un gran chaval”, dice Alfonso, sumando una opinión muy compartida en Compostela y más allá.