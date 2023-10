As actividades de igualdade do Concello de Lalín relacionadas co 25N, Día Internacional contra a violencia, darán comezo a vindeira semana, coas dúas primeiras charlas do programa Lalín x igual que terán como temática as redes sociais (Redes sociais e xénero, non te perdas na rede, que vexo en youtube) e serán impartidas pola investigadora e profesora de Ciencias da Educación na Universidade de Oviedo, doutora en Equidade e Innovación en Educación, Soraya Calvo González.

Así o avanza a concelleira de Igualdade, Carmen Canda, que explica que a primeira sesión dirixida ao público en xeral terá lugar o día 2 ás 20.00 horas na sala de prensa do Concello, e a segunda, o venres 3 ás 11.00 horas no Auditorio de Lalín destinada a alumnado de ESO. Soraya Calvo González é doutora en Equidade e Innovación polas Universidades de Oviedo, Cantabria, Vigo, Santiago de Compostela e A Coruña (sobresaínte cum laude e premio extraordinario de doutorado na Universidade de Oviedo); máster en Comunicación e Educación a Rede pola Uned e máster en Intervención e investigación socioeducativa pola Universidade de Oviedo. No curso 2022-23 foi investigadora visitante na Facultade de Educación da Universidade Complutense de Madrid. Desde 2018 é profesora axudante doutora no departamento de Ciencias da Educación da Universidade de Oviedo, impartindo docencia no grao en Pedagoxía e en estudos de máster universitario (Formación do Profesorado de ESO, Bacharelato e FP, Intervención socioeducativa e investigación e innovación en Educación Infantil e Primaria). Anteriormente foi investigadora predoutoral Severo Ochoa e profesora asociada na mesma entidade.

Conta ademais con diversas publicacións en revistas académicas; ampla difusión en congresos, moitos deles de carácter internacional; varios membresías en comités científicos e/ou coordinadores e investigadora en proxectos de investigación financiados tanto europeos como nacionais, estando vinculada a varios proxectos de innovación docente. Así mesmo é autora de materiais divulgativos relacionados co xénero e a educación sexual para entidades públicas, experta en investigacións sobre educación sexual e xénero e revisora de revistas indexadas e relevantes. Tamén destaca por poñer en marcha a coordinación ata 2018 do Servizo de Orientación e Información Sexual “SOISEX” e do Punto Lila (atención a agresións sexistas) do Ayuntamiento de Gijón e o divulgadora en medios sociais e de comunicación e presidenta de Rixu: Asociación de Educación Sexual e Coeducación de Asturies.

Tamén o día 3 de novembro a partir das 16 horas terá lugar un obradoiro de Cultura urbana on tour sobre parkour, cap paint, graffiti e rap con enfoque de xénero, para a rapazada de 8 a 16 anos. Desenvolveranse no patio do CEIP Xesús Golmar a partir das 16.00 horas. As inscricións son de balde e poderanse realizar na Oficina de Igualdade ou en www.fagamos.es. Trátase dunha actividade de igualdade financiada pola Xunta para 10 concellos galegos, relacionada coa igualdade e a loita contra a violencia de xénero.