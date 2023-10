Se dice que la justicia es ciega. De hecho, desde hace siglos se la representa como una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en la mano y una espada en la otra. Lo de la venda, evidentemente, busca recalcar que se juzgan los hechos, sin mirar a las personas. Lo de la balanza simboliza la virtud del equilibro, la equidad. Llegados a este punto y viendo la situación en la que se trabaja en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de A Estrada, más le vale a la justicia posar la espada para agarrar el paraguas con la mano que le queda libre. Y es que desde que han comenzado las intensas lluvias, en estas dependencias judiciales no para de caer agua del techo. La justicia trabaja entre cubos para las goteras y, como no se quite la venda y camine con ojo, no está libre de sufrir un resbalón.

FARO DE VIGO se hizo eco de esta lamentable situación en este juzgado estradense, situado en el segundo piso de un edificio que también sirve de sede para el archivo municipal (primer nivel) y el Museo do Moble e da Madeira (planta baja). En la jornada de ayer fue el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Pontevedra el que trasladó su malestar ante el hecho de que trabajadores y usuarios tengan que convivir con el hecho de que esté lloviendo dentro de unas instalaciones públicas. Deste esta organización sindical, Enrique Araujo explicó que el problema es que llueve sobre mojado. Apuntó que estas goteras y los cubos para recoger todo el agua que cae del techo de manera constante vienen arrastrándose desde hace años. Desde 2014, precisan. “La culpa y la responsabilidad es de los dos, del Concello de A Estrada y de la Xunta de Galicia. Tuvieron tiempo de arreglarlo, uno por ser el propietario del inmueble y otra porque tienen que cuidar, no solo del espacio en el que se trabaja, sino también al que acceden los usuarios”, indica Araujo. “Pasaron de todo”, añadió el representante sindical, haciendo referencia a que ambas administraciones son conocedoras desde hace tiempo de la situación en que se encuentra este juzgado. Matiza que únicamente se hizo algo en una ocasión en la que “llovía directamente en el despacho de la jueza. Ahí se preocuparon rápido de arreglar”. Desde el STAJ precisan que este año la situación se ha vuelto más complicada, aun cuando el otoño acabe de comenzar. Exponen la placa existente por encima del falso techo del juzgado está “totalmente inundada” y la única forma de evacuar toda el agua acumulada es a través de la filtración al piso inmediatamente inferior. “Cae directamente en el cuadro eléctrico y en el cuadro informático”, exponen. Las goteras se concentran en mayor medida en el acceso al juzgado y en la garita habilitada para el personal de seguridad, ya en el segundo piso. “El techo es de uralita y mete agua por todos lados”, recalcan. El sindicato que representa a trabajadores de la administración de Justicia puso también ayer el acento en que hasta los cubos para recoger toda el agua que está cayendo estos días de manera continuada los está comprando el personal de seguridad, sin que Concello o Xunta se hayan molestado en tratar de contener, aunque sea con medios tan rudimentarios de emergencia, la situación. Enrique Araujo expuso también que se hizo partícipe al Concello de A Estrada, Xunta de Galicia –a través de su Dirección Xeral de Xustiza– y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de las condiciones en las que se está trabajando en el juzgado número 2 de A Estrada y en las que se ven obligados a acceder los ciudadanos que acuden al servicio. “Esto es un riesgo para la seguridad y deberían arreglarlo ya”, insiste el STAJ, que entiende que no sirve la excusa de que hay que aguardar a la construcción del nuevo edificio de juzgados. “Si de esta vez tampoco va, solo queda dar parte a la Inspección de Trabajo”, apunta el representante sindical, después de poner el acento en que, hasta el momento, las administraciones responsables han hecho “caso omiso” de esta situación. Más goteras en el centro de salud de Cruces Las trombas de agua vuelven a evidenciar el mal estado del tejado del centro de salud cruceño, con goteras ahora en la zona de pediatría y en la entrada. El inmueble fue cedido al Sergas, que se había comprometido a solucionar este problema ya en el presente año.