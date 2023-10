Como se preveía, el gobierno de A Estrada se quedó completamente solo en la noche de ayer para sacar adelante una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 25% para el ejercicio 2024. Los tres grupos que integran la oposición municipal –PSOE, BNG y Móvete– se negaron a respaldar una medida con la que el gobierno del PP pretende paliar, por la vía del incremento de la recaudación, la difícil situación económica en la que se encuentra la administración municipal y que el ejecutivo que encabeza José López Campos achaca al ahogo por los más de seis millones de euros que el Gobierno Central adeuda a las arcas estradenses y a la prestación creciente de servicios deficitarios. La oposición coincidió en remarcar que el momento para subir el recibo del IBI urbano no puede ser peor, con las economías familiares aquejadas por un incremento de precios en la cesta de la compra y en los tipos de interés que gravan sus hipotecas. En lo único en lo que coincidieron con el gobierno es en la propuesta de establecer importantes recargos para los grandes tenedores, aquellos que poseen dos o más viviendas vacías en el casco urbano de A Estrada.

Hicieron falta más de dos horas de pleno extraordinario para llegar a una votación que estaba cantada de antemano. Lejos quedaron –eso sí– las sesiones en las que el recibo del IBI llenaba el salón de sesiones en el consistorio estradense. Un pequeño grupo de vecinos ocupó la última fila de butacas para seguir una convocatoria en la que se reiteraron las argumentaciones que se vienen esgrimiendo en los últimos días.

El primer punto con contenido en la orden del día fue la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de facturas pendientes a proveedores. La oposición se abstuvo, no sin antes hacer oír al gobierno sus críticas por la demora en el presupuesto municipal que, llegados casi al mes de noviembre, continúa sin aprobar.

“No les envidio nada hoy. Tienen ustedes un papelón”, dijo el portavoz del PSOE, Luis López Bueno, en el momento de entrar en materia con la subida del IBI. A continuación el edil socialista comparó los ingresos por el cobro de este recibo en 2011 con los previstos para 2024. Dijo que pasan de 1,4 millones a 3,3, subrayando que este aumento no es achacable al deseable incremento del parque de viviendas de A Estrada. “Este incremento del 200% viene de su medida estrella: la eliminación de la bonificación del IBI del 37,5% al llegar al gobierno, el catastrazo de la Ley Montoro y ahora la subida del tipo impositivo”, dijo López Bueno. Pasó después a ejemplificar este incremento: “Un recibo que en 2011 pagaba 130 euros, ahora paga 330 y para el año, 412”. “Es una subida dramática para los hogares”, apostilló.

El portavoz del PSOE sí dijo, en cambio, estar de acuerdo con el sistema de recargo sobre la vivienda vacía y aplaudió que el gobierno aceptase hacer variaciones en este sentido en el texto que marca la modificación de la ordenanza del IBI. Consideró que esta medida aplicada a la vivienda que no se usa puede ayudar a dinamizar el mercado inmobiliario, con un importante déficit de pisos para alquiler. En todo caso, echa en falta López Bueno instrumentos para aplicar los recargos que se esperan.

Falta de previsión

El grupo socialista fue el más incisivo en sus críticas al gobierno por la subida del IBI, al menos durante la sesión plenaria. “Tuvieron barra libre para pagar su campaña electoral particular y no tomaron medidas antes”, dijo su portavoz. Incidió en que las previsiones económicas eran conocidas y anunciadas por organismos como el Banco de España. Luis López no ocultó su impresión de que sería deseable una mayor agilidad en el pago de las subvenciones europeas por parte del Gobierno, pero condenó que el Concello no hubiese hecho una planificación económica contando con esta posible demora. “En mayo la situación económica del Concello era fantástica y ahora es un desastre”, ironizó también el líder socialista.

El portavoz del BNG, Xoán Reices, fue conciso en su intervención. Puso el acento en que este es un mal momento para proponer una subida de un impuesto como el IBI, subrayando que los vecinos ya soportan una subida de precios en alimentos y combustibles. Vaticinó, además, que A Estrada está a punto de bajar de los 20.000 habitantes, lo que todavía complicaría más la tesitura económica municipal. “Hay que bajar los sueldos”, dijo finalmente Reices. “Si no hay dinero para mantener los servicios básicos, no hay dinero para mantener estos salarios”, opinó para cerrar su turno de palabra, no si antes señalar que su experiencia le lleva a recordar al gobierno local que un salario más bajo que el marcado para sus dedicaciones es suficiente para llevar “una vida digna”.

Por su parte, la portavoz de Móvete, Mar Blanco Casais, estimó que en algunas zonas de A Estrada ya se paga un IBI “excesivo”, que comparó con el que se abona en algunas partes de ciudades como A Coruña, aun cuando el precio de mercado sea bien diferente. Estimó que el momento para subir el IBI es “cruel” y –consideró– será una forma de acelerar la pérdida de población que viene sufriendo el municipio estradense. Mar Blanco aprovechó su intervención para defender la necesidad de hacer una nueva ponencia de valores que, a su juicio, permitiría bajar los recibos del IBI.

Sorber y soplar

Antes de someter el asunto a votación, el alcalde estradense tomó la palabra para defender la decisión del gobierno que, reconoció, “no es sencilla”. Respondió a Móvete que la ponencia de valores de A Estrada es del año 1997 y que, por poco que hayan subido los valores hasta 2023, una actualización resultaría “estrepitosa”. “Sería un problema importante y, cuando llegue el momento, desgraciadamente lo veremos”, apuntó. En relación a las acusaciones de López Bueno, el regidor del PP señaló que lo que hizo su gobierno en 2011 fue anular la “anomalía única en Galicia y España de una bonificación del 37,5%”. “Este gobierno resolvió una anomalía ilegal”, dijo, para después señalar que el “catastrazo de la Ley Montoro” a la que se refirió el PSOE consistió en la aplicación del coeficiente de actualización “que obligó a aplicar el señor Zapatero a todos los concellos de España”.

“El impuesto más demoledor para las economías domésticas es la inflación. Estamos en el mayor momento de recaudación del Estado, solo por el IVA (...) El Estado está cobrando el 21% del aumento de los precios y a eso no decimos nada. Ahora, cuando una administración local pretende superar una situación de déficit, nos rasgamos las vestiduras. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo” , dijo José López en respuesta al PSOE.

Insistió en que servicios como la recogida de basura tienen un déficit muy acusado que, si se trata de compensar, supondría un incremento de 85 euros por vivienda. “Una negligencia por parte del Gobierno nos está llevando a una situación límite”, asumió López Campos en otro momento de su intervención plenaria, en relación a los más de 6 millones de euros que se le adeudan al Concello. Y avanzó: “Nos informan del ministerio de que, como mínimo, hasta 2025 no van a pagar”.