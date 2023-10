El foco cruceño deja 59 reses con síntomas compatibles con el “COVID de las vacas”

Una frisona de una explotación ganadera de la parroquia cruceña de Sabrexo fue la primera vaca muerta en la provincia a consecuencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), dato corroborado anteayer desde la Consellería de Medio Rural. El protocolo establece que cuando un animal presenta síntomas compatibles con esta patología se le practica un test, que luego es evaluado en un laboratorio. Pues bien, el positivo, según consta en el portal temático habilitado por el Ministerio de Agricultura, fue confirmado ya el pasado día 19; es decir, seis días antes.

El servicio de consulta de notificación de enfermedades de los animales de declaración obligatoria recogía ayer el foco primario de Vila de Cruces, uno de los 13 existentes en Galicia, y determina que el número de cabezas de ganado afectadas por EHE podría aumentar de manera considerable. Según este informe, son 59 los bovinos que presentarían síntomas compatibles con esta enfermedad y pendientes de evaluar si están contagiados o no. Este grupo de vacas se incluyen dentro del segmento de ejemplares “sensibles”. La propagación de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica por la comarca dezana podría ser más significativa pues hay constancia de reses en otros municipios como Silleda que están pendientes de las clínicas.

Si el foco de Vila de Cruces provocó hasta la fecha la muerte de una vaca y otras 59 están en proceso de análisis al detectarse una sintomatología compatible con la enfermedad – cuadros de fiebre, lesiones en las mucosas, lengua y labios como amoratados o espuma y sangre en los casos más graves– mientras que en la comunidad autónoma están pendientes de confirmación los positivos en otros 630 animales (todos bovinos pues hasta ahora no hay constancia de afección a cérvidos por ejemplo) en los municipios de Gutiriz, A Pastoriza, Taboada, A Mezquita, Mesía, Xermade, Vilarmaior, Pontedeume, San Sadurniño, Riós, A Capela y Abegondo. Con la de Sabrexo, son diez las vacas muertas, o al menos los casos confirmados anteayer desde la consellería.

Lengua azul

Por otro lado, en plena campaña de vacunación contra la Lengua azul en Galicia, no exenta de polémica por las quejas de los sindicatos acerca de una deficiente coordinación, las comarcas se mantienen de momento sin positivos. A mediados del pasado mes de febrero se confirmaban posibles focos en los municipios pontevedreses de Fornelos de Montes y As Neves con 125 y 37 bovinos sensibles, además de otro en el ourensano de Sarreaus (88 reses), aunque no constan animales que contrajesen esta patología. Hay que remontarse a 2009 y una parte de 2008 para localizar contagios por Lengua azul en Deza y Tabeirós-Montes, cuando los servicios sanitarios corroboraron la existencia de un total de 23 focos con 49 animales que habían contraído esta enfermedad, tanto bovinos como ovejas. A Estrada (9 focos), Lalín (7) fueron los concellos más afectados. En Silleda se habían certificado dos, los mismos que en Vila de Cruces y uno en Rodeiro, Dozón y Cerdedo-Cotobade.

La Xunta podría estar planificando ayudas

La administración autonómica podrá estar gestionando un programa de ayudas para los ganaderos que pierden un animal a consecuencia del conocido como COVID de las vacas. Las compensaciones se ceñirían a los casos de muertes de reses confirmados tal y como establece el protocolo y el anuncio debería lanzarse en un breve período de tiempo. Además de ayudas, sindicatos como Unións Agrarias instaron estos días a la Consellería de Medio Rural y al ministerio a “coordinarse sin más demora para dar forma a un protocolo de actuación que permita dar respuesta a las explotaciones afectadas”. El EHE es una enfermedad cuyo período de afectación se extiende entre los meses de abril y diciembre y la circulación del mosquito del género culicoides, spp. debería apagarse con la llegada del frío. A pesar de que no afecta al ser humano, los animales que hayan recibido tratamientos farmacológicos para superar esta patología no pueden sacrificarse y a sus propietarios tampoco se les permite comercializar la leche. Las ayudas por pérdida de capacidad de producción podrían llegar a la Xunta como otra de las demandas del sector.