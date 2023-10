A feira do Gouxa foi novamente o escenario que escolleron para celebrar unha das súas xuntanzas anuais, os ex-alumnos do Instituto Laboral “Ramón Mª Aller” de Lalín, que deixaron o centro no ano 1968, logo de rematar os cinco anos do bacharelato elemental e a correspondente revalida. Nesta ocasión xuntáronse preto dunha vintena con tempo para saudar e abrazar aos compañeiros que tamén son amigos, os mais deles comarca e algúns vidos de lonxe, lembrar aqueles anos mozos cando compartían estudos e diversión, e tamén para xantar as viandas propias desta tradicional feira que, dende hai uns anos, é mais gastronómica ca mercantil.

Facía catro anos que non celebraban esta cita anual da Gouxa, por mor da pandemia do Covid. O mesmo acontecera na outra cita anual que veñen celebrando en Lalín, dende hai mais de trinta anos, estes antigos alumnos do Laboral, nas que a maiores dun xantar de confraternidade, adoitan realizar outras actividades coma algunha visita aos museos e monumentos da comarca dezá ou mesmo homenaxear a algún dos compañeiros cando hai motivo para elo. Nesta ocasión xuntáronse 19 dos 22 ex alumnos da promoción que obtiveran a graduación hai 55 anos, aproveitando para dar unha volta polos escasos postos da feira, xantar no pendello do Marenteiro e os de mais aguante, rematar no pendello da Feira Vella, botándolle unha copa e aínda unha segunda a que convidou a súa propietaria, a amiga Elena Fernández de Asperelo. Fora caía a auga a caldeiros, mentres os feirantes recollían os postos, logo dunha xornada de feira, na que como é costume poucos paisanos viñeron mercar, pero moitos a papar.