El Concello se compromete a atender las demandas de mejora del parque canino

Representantes de la asociación creada por los usuarios del parque canino de A Estrada se reunieron ayer con el concejal de Urbanismo, Gonzalo Louzao, para presentarle las más de 200 firmas que reunieron reclamando una mejora de las instalaciones ubicada en la zona de A Baiuca. Además, trasladaron al representante local todas las demandas que fueron recabando entre las personas que habitualmente utilizan este espacio para pasear a sus perros. Este encuentro dejó un sabor agridulce entre los usuarios. Por un lado, el gobierno local se comprometió a atender todas sus peticiones de mejora de las instalaciones. La mala noticia es que se descartó una ampliación del parque como pedían.

Francisco Ferreiro, representante de la asociación, explicó que el gobierno local vio imposible ampliar el parque, debido a que los terrenos anexos no están disponibles. Los usuarios planteaban la opción de agrandarlo hacia el parking anexo o bien hacia arriba, hacia los terrenos que se encuentran sin utilizar junto al helipuerto y el centro de salud. Sin embargo, ni una ni otra opción están disponibles según les explicó Gonzalo Louzao. “Estamos contentos por un lado pero por otro no. Si sigue aumentando la población de perros en el pueblo es un sitio que se nos queda pequeño. Ahora mismo ya no es suficiente por momentos, y más si hablamos de perros grandes. Les planteamos varias ideas para hacerlo pero dijeron que ninguna era posible”, manifestó Ferreiro, quien aguarda que se pueda encontrar una solución a este problema en el futuro.

Por contra, Louzao sí comprometió el apoyo del gobierno estradense para llevar a cabo las mejoras que planteaban. Así por ejemplo han adelantado que instalarán más focos para mejorar la iluminación en el parque. Además, crearán una zona cubierta para que los usuarios puedan resguardarse de la lluvia cuando lleven a sus perros. Igualmente está previsto la instalación de fuentes para perros de diferentes tamaños, la dotación de dispensadores de bolsas para recoger los excrementos, la colocación de más bancos y la mejora de la bajada de acceso, colocando para ello una barandilla. También está previsto plantar algún árbol más para aumentar la zona de sombra y la instalación de nueva cartelería con las normas de uso del parque canino. También, atendiendo las peticiones de los usuarios, se realizará un nuevo desagüe de agua para evitar los regueros que caían desde los terrenos superiores hacia el parque.

Esta mejora de las instalaciones iría pareja a una promesa de mejora del mantenimiento del lugar, una de las principales demandas de los usuarios. El compromiso adquirido entre ambas partes es que los trabajadores municipales visitarán regularmente el parque canino para realizar trabajos de mantenimiento. Los usuarios por su parte se encargarán de informar en caso de detectar algún problema que necesite atención.

Louzao pidió a la asociación canina un tiempo de margen para poder llevar a cabo estas mejoras, para las que necesitarán buscar la financiación necesaria. Su intención es que estas mejoras se puedan llevar a cabo a comienzos del próximo año. En este sentido los usuarios trasladaron la opción de solicitar las subvenciones que la Xunta está dando para el mantenimiento de este tipo de parques para perros.