“A importancia das abellas no sector primario”. Este é o título dunhas xornadas internacionais de dous días que comezan hoxe na Aula da UNED de Lalín, e que están organizadas polo Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) das comarcas. Un dos ponentes é o doutor en Ciencias Biolóxicas Manuel Antonio Rodríguez Guitián.

–En que vai centrar a súa charla das xornadas de Lalín?

–O encargo que teño é de falar sobre os vectores de polinización de toda a contorna de Lalín é a comarca de Pontevedra Norte.

–Por qué preocupa tanto a perda da biodiversidade?

–Básicamente, a biodiversidade é a que fornece de recursos á especie humana. Entón, se a diversidade decae radicalmente, como está a suceder, supoñemos que o ser humano terá problemas para seguir desenvolvendo a súas formas de vida neste planeta. Por todo isto, vainos a vida nelo. Hai que ter en conta que a biodiversidade proporciona moitos beneficios para o home, máis alá da subministracióh de materias primas, por exemplo.

–Xa saltaron as alarmas neste tema ou aínda non?

–As alarmas xa saltaron hai case cen anos, eh. Hai xente que empezaba a falar deste tema fai moito tempo, cando se falaba de empezar a establecer os espazos protexidos, por exemplo, ou a protección de especies. Habería que remontarse ao século XIX. As primeiras noticias xa veñen dende moi atrás, outra cousa é que a nivel social non nos interese facernos cargo delas porque vivimos moi ben no modo de vida actual. Isto moi posiblemente se acabe, de seguir así a curto prazo.

–Entón, cal é a tendencia actual da biodiversidade?

–Sen dúbida unha perda acelerada de biodiversidade é unha homoxenización daquelas especies que consiguen convivir co ser humano, das cales da inmensa maioría o ser humano non saca proveito. Esas acomódanse e acaban por impoñerse ao resto de especies que non son capaces de vivir coas perturbacións do ser humano. Entón, perdemos por un lado e as que sobreviven, que non son particularmente beneficiosas para nós, tenden a facerse máis frecuentes nos distintos territorios. E é que prácticamente todos os ecosistema da Terra xa experimentaron una transformación radical froito da man do ser humano.

–Neste panorama tan malo, cal é a situación de Galicia?

–Pois bastante malo porque as tendencias son a homoxeneizar os aproveitamentos agrícolas, gandeiros e forestais dunha maneira que non é compatible con manter a biodiversidade. Entón, se nos empeñamos en impoñer a tendencia que estamos rexistrando nos derradeiros 40 ou 50 anos pois imos acabar por ter un territorio moi homoxéneo e moi pouco diverso.

–Que factores están a contribuir nesta perda de biodiversidade?

–Pois, básicamente, a utilización dos recursos por parte do ser humano. Colateralmente algunhas especies poden verse influidas e sobre iso non hai moita información, pero os poucos indicios que hai e traballos feitos noutros territorios, que poidan ser máis ou menos exportables aquí, pois tamén implican nesta perda de biodiversidade cuestións relacionadas co cambio climático, por exemplo. Falamos dos ascensos de temperaturas e tamén dunha irregularización das precipitacións, que no caso específico de Galicia nalgunhas áreas poderían levar a que certas especies que precisan condicións climáticas concretas pois acaben por desaparecer de xeito irremediable.

–Estamos a tempo de frear esta falta de biodiversidade ou xa é demasiado tarde?

–Pois imos xa bastante tarde no tema. A cuestión de uso do territorio é unha cuestión sobre a cal os propios galegos poderíamos ter unha capacidade de decisión. Pero para iso hai que ter unha conciencia de en qué situación estamos e, sobre todo, querer cambiar as cousas. Sobre iso poderíamos discutir moito. Pero despois hai outras cuestións, como as vencelladas ao cambio climático que, digamos, esixen unha toma de postura moito máis aló do que é o territorio en Galicia. Quero dicir que todos os estados do planeta deberían asumir unha serie de postulados e traballar rápidamente para diluir toda esa emisión de gases de efecto invernadoiro que non somos capaces de parar, ou de controlar polo menos. Parar evidentemente de xeito brusco é imposible, pero si reducir de forma apreciable ou deixar de emitir o que estamos emitindo. En fin, pois toda a tala que se está a levar a cabo no mundo por necesidade imperiosa para o ser humano de bosque, de masas arboladas, que levan funcionando como reservorios de CO2, que é un dos principais gases de efecto invernadoiro que temos no noso planeta.

–Pensa que hai posibilidades de que todo iso se poida parar?

–Para iso hai que poñerse de acordo entre prácticamente todo o mundo. Dende logo, si xa a nivel rexional, que somos moito máis limitados e temos unha capacidade no medio máis directa, non o temos claro pois trascender dunha comunidade autónoma e pasar ao resto de España ou a Unión Europea ou máis aló, pois esixe un esforzo todavía moito maior por suposto.

–Como podería evolucionar a biodiversidade según dos diferentes escenarios posibeis?

–Descoñezco cales son eses escenarios, pero insisto en que se seguimos co modelo que temos de aproveitamento dos recursos na mesma liña pois evidentemente certas especies que si que se conseguen a adaptar a esta influencia humana no entorno proliferarán, pero moitas outras que non serían capaces de adaptarse pois desaparecerán porque non terán opción. Se somos capaces de establecer un modelo que non sexa tan agresivo como o medio pois aínda seremos capaces de frear esa tendencia, pero claro habería que tomar medidas a curto plazo xa, en cuestións de anos quero dicir.