Las quejas ante la Valedora do Pobo referidas a la administración local mantienen su ritmo en las comarcas en 2022, con 28 escritos, solo uno menos que el año precedente. Esta semana, la institución que preside María Dolores Fernández Galiño difundía en su sitio web la memoria del año pasado, donde podemos ver que de esas 28 quejas, hay 1 contra Dozón; 2 tanto sobre el concello Agolada como sobre los de Rodeiro y Cerdedo-Cotobade; 3 referidas a Vila de Cruces, Silleda y Forcarei; 5 contra A Estrada y 6 contra Lalín. En toda la provincia, se contabilizan 372, con Vigo (52), Pontevedra (27) y Baiona (19 a la cabeza).

Si hablamos de la procedencia de las quejas, la cifra es superior y llega a las 55, con 1 tanto desde Agolada como desde Cerdedo; 6 desde Forcarei y desde Silleda; 7 desde Vila de Cruces y 17 desde Lalín pero también desde A Estrada. Desde toda la provincia se remitieron 2.365.

La Valedora do Pobo analiza las quejas de los ciudadanos y ciudadanas por áreas temáticas. Sobre empleo público y trabajo, menciona solo una en la zona y que afecta al Concello de Lalín, quien atendió la recomendación de la Valedora para publicar todos los trámites y resoluciones de un proceso selectivo tanto en la web como en la sede electrónica municipal.

Más frecuentes son las quejas sobre urbanismo: en Agolada, esta institución tuvo que requerir varios informes al Concello dado que el gobierno local de PAyJ no acataba la autorización de Augas de Galicia para un vertido de residuales de una finca. Finalmente, Agolada sí remitió la memoria del entubado de la fosa séptica. También hubo que recordarle a Forcarei sus deberes y revisar si se habían tomado medidas de seguridad en una vivienda en ruinas que provocaba caída de escombros en la casa colindante. El inmueble ya había sido declarado ruina parcial en 2019 y tenía licencia para consolidar la edificación, pero las obras no se habían realizado. Tanto Agolada como Forcarei aceptaron las recomendaciones, igual que hizo Silleda a raíz de una queja por molestias y ruidos derivados de un supermercado que tenía caducado el proceso de concesión de licencia de legalización y cambio de uso.

No fue así en A Estrada, donde un grupo de vecinos instaba al concello a mejorar la seguridad en el vial municipal Fontenlo-Couso. En una distancia de 500 metros ya dispone de dos bandas reductoras, y es inviable colocar más, indicó el Concello, que tampoco contempla reordenar el tráfico porque afectaría más a la circulación pesada. Sí tuvo a bien explicarle a los solicitantes por qué no podía acometer una nueva ordenación viaria. Sobre seguridad ciudadana también llegó una queja de un vecino al que Lalín sancionó varias veces en 2020 por no llevar mascarilla en la vía pública. El varón está exento de portarla por una patología respiratoria.

Suspenso para Forcarei en documentación

Completan el informe cuestiones referidas a los retrasos de la parcelaria de Noceda-Bendoiro-Anzo-Madriñán-Busto, que se decretó en 2001, sus bases definitivas se aprobaron en 2009 pero hasta 2021 no se resolvieron sus recursos. Hay, también, una queja sobre la superficie de una finca de sustitución en la parcelaria de Meavía-Quintillán, en Forcarei. Este municipio aparece varias mencionado en el informe de la Valedora do Pobo, por distintas quejas. Una de ellas menciona la falta de respuesta tras pedir por dos veces consultar el expediente de ampliación de Teccarsa y de la contratación de personal. En otra, la portavoz del PP indica que lleva seis meses a la espera de poder consultar documentación, por lo que esta instancia le indica a Forcarei que este tipo de solicitudes han de quedar resueltas como tope a los cinco días naturales, y que la documentación debe facilitarse en un plazo no superior a diez días. Hubo también problemas para alegar contra un proyecto eólico.

Por último, después de que el Parlamento aprobase por unanimidad instar a la Xunta a que Naturgy cumpliese con las obligaciones de la barcaza que cruza el Ulla entre Loño y Beigondo, la Valedora do Pobo inició una actuación de oficio para que este transporte sea permanente y se someta a las mejoras necesarias.