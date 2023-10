“En Galicia hai moito talento pero non se aposta pola xente nova”

A nómina de artistas estradenses é extensa, iso é máis que sabido. Porén, non hai moitos que se dediquen á arte conceptual. Nese campo traballa Iago Fernández Díaz, un xoven veciño da vila que dende sempre soubo o que quería facer cando crecese, e agora traballa a reo para facerse un oco nun mundo con moita competencia e poucas oportunidades. Disto e moitas cousas máis fala Fernández nunha conversa con FARO.

–Fáleme do que significa ser artista conceptual.

–É un termo que pode resultar confuso para á xente. Trátase dun tipo de arte no que non importa tanto o material que empregues nin o resultado, senón a idea que hai detrás do proceso que levas a cabo. Case importa máis o proceso e a idea que a obra en si.

–Cónteme agora un pouco máis sobre o seu traballo. En que consiste?

–Algo que define moito o meu traballo é que trato moito o tema da memoria, da orixe, da familia e o fogar, todo ese tipo de cuestións. Eu só empregar materiais atopados, como a fotografías anónimas que consigo en mercados de vello, obxectos, cartas, postais escritas... tamén de familiares. Un pouco explorar a memoria da xente que coñezo e tamén da que non. É certo que cando se traballa con fotografías anónimas un non ten esa información sobre a xente que aparece no retrato, pero si se pode falar do pasado común que nos une a todos como seres humanos e das experiencias que todos acabamos vivindo máis ou menos similares.

–Como empezou a introducirse neste mundo?

–Penso que sempre estiven un pouco destinado a isto. Dos primeiros recordos que teño, lembro que eu era moi novo, debía ter uns cinco anos, estaba na casa de miña avoa en Valdoviño, pintando, e preguntáronme se de maior ía ser pintor. Xa daquela contestei que non, que eu ía ser artista (risas). De todos xeitos, a miña carreira seria empezou no ano 2017 cando me enfronto ao Traballo de Fin de Grao i empezo a investigar un pouco sobre a memoria de meu pai, que faleceu cando eu tiña nove anos. Fixen unha peza na que as fotografías ían difuminando a negro e acababa creando unha especia de imaxe que se ía desvanecendo. Un pouco reflexionar sobre a idea que eu tiña sobre el e cal era a verdade que había detrás. A partir diso chegou un momento un desenvolvemento moito maior e empezo a interesarme por outras cuestións e outros materiais.

–Ademais de fotografías, hai outro tipo de material que empregue e se considere pouco habitual?

–Si, gústame moito empregar materiais que veñen do día a día. Por poñer un exemplo, gústame moito traballar con pratos. É un xeito de valorar o cotiá, falar da nosa vida como seres humanos, e elevar ese día a día á categoría de arte.

–Fáleme da súa traxectoria, como se formou?

–Pois empecei na Estrada facendo o bacharelato de artes. Despois estudei Belas Artes en Pontevedra e despois fixen o mestrado en creación e investigación. Dende entón non parei de traballar, seguín presentándome a cousas e desenvolvendo a miña obra.

–Cales son as dificultades que se atopa un se desexa ser artista?

–É complicado pero pódese vivir disto, aínda que moita xente pense que non. Ben é certo que as oportunidades son poucas e difícil acceso. Hai moita competencia, en Galicia temos unha canteira de artistas cunha calidade incrible. Bótanse en falta axudas por parte de gobernos e institucións, por exemplo. Non sei porque pero non se soe apostar pola xente nova. Fálase da cultura e do que nos conforma como pobo, pero non se apoia a ningún artista novo, e iso xa por non dicir vivo, practicamente.

–Para rematar. Ten algún soño ou meta que lle gustaría cumprir?

–Non sabería dicir, porque son unha persoa que vive moito ao día. Encantaríame chegar a máis xente coa miña obra e xa postos a falar de soños, e este é moi alto, un dos meus sería expoñer no MOMA, dende logo. De todos xeitos, a min gústame o que fago e se eu estou contento co meu traballo, para min chega.