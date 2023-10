A Estrada baja el telón

A Estrada bajó ayer el telón de sus fiestas parroquiales del año 2023. Tal y como marca la tradición, las fiestas de Santa Paterna en Arnois son cada año el punto y final a una intensa temporada de celebraciones que volverá a iniciarse con el San Xorxe de Cereixo, a mediados del mes de abril. El calendario de fiestas del año que finaliza incluyó unas 150 fechas, repartidas por las 51 parroquias del municipio. Por el medio quedan seis meses que han dado para mucho, aunque las cifras de participación no han sido tan buenas como las del año 2022.

Sin duda la temporada pasada fue una de las más multitudinarias que se recuerdan. Tal y como explica el edil, Gonzalo Louzao, “hasta las fiestas más pequeñas y menos conocidas estaban llenas de gente”. El 2022 dejó claro que, tras dejar atrás los años de la pandemia, la gente tenía ganas de fiesta y más si era al aire libre. Este año, la participación en las diferentes celebraciones parroquiales también fue muy buena, aunque, tal y como se esperaba, no se acercó a las cifras del año pasado. Eso se dejó notar en campos de la fiesta más vacíos pero también en las ventas de las barras. Ni siquiera la presencia de grandes orquestas de renombre fue ya un sinónimo de éxito.

Algunos dudarán de esta afirmación viendo cómo estuvieron algunas de las fiestas más conocidas de A Estrada este año. Las celebraciones más “clásicas” volvieron a demostrar su tirón una vez más. Fiestas como el San Xorxe de Cereixo, la Santa Margarita de Callobre, el Amparo de Berres o As Neves de Arnois, volvieron a llenar su campo de fiesta hasta los topes. A ellas habría que sumar otras como el San Paio de A Estrada, cuyas actuaciones centrales congregaron a miles de personas, la milenaria e internacional Rapa das Bestas de Sabucedo o la más religiosa, la Virxe do Milagres de Requián, que como cada año reunió a cientos de devotos.

Entre las fiestas de la temporada que finaliza merece mención una vez más la Santa Margarita de Callobre. A pesar de contar con días fijos –el 20 y 21 de julio, cuadre fin de semana o no– esta celebración se ha convertido en una parada fija para todos los amantes de las fiestas parroquiales. En Callobre lo saben y por ello cada año buscan contar con un cartel de primer nivel que les permita estar a la altura. La fiesta de este año arrancó con un cara a cara entre dos de las principales orquestas de Galicia, la Panorama y la París de Noia. Entre uno y otro escenario, cientos de personas disfrutaron del espectáculo, llenando hasta los topes el amplio campo de la fiesta. Al día siguiente, ese campo volvía a estar lleno, esta vez para la actuación de Os Heredeiros da Crus y Los Satélites.

Otro clásico son las fiestas de San Xorxe de Cereixo. Se trata de una celebración histórica que ha conseguido mantener y consolidar su tirón con el paso del tiempo. Su comida popular reúne a cientos de personas, conjugando bien religión y actuaciones para todas las edades.

Esta propuesta contrasta con una novedad que ha ido ganando fuerza en los últimos años, las celebraciones bautizadas como “Festa da Xuventude”. Arnois fue una de las primeras en ponerlas en marcha hace dos años, adelantando el inicio del calendario de fiestas a finales de marzo. Fue un éxito total. Este año repitieron y, aunque no llegó a la afluencia del 2022, volvió a ser un éxito. Otras parroquias como Callobre ya se han sumado a esta moda, organizando también una fiesta de este tipo a mediados de abril.

Las fiestas más tradicionales tienen también otras variantes. La más conocida y con mucho tirón años atrás, fueron las fiestas orientadas a la música folk. Si hay un referente en este tipo de celebraciones en A Estrada ese es As Nosas Músicas de Couso. Como cada año a mediados de agosto esta fiesta volvió a llenar el campo de la fiesta, siempre con una cuidada estética y cartel.

Abandonando el rural y mirando a A Estrada, destacó este año la celebración de un San Paio que contó con una buena afluencia de gente, especialmente para sus conciertos nocturnos. La presencia de gente por las calles fue constante, aunque se notó menos presencia en las atracciones que otros años. A mayores cabe destacar el auge de la Festa da Sidra, un evento que volvió a ser un éxito y que puede convertirse en un referente. Por contra, la Festa do Salmón volvió a estar un poco deslucida en relación con épocas anteriores, aunque es un valor seguro.

La Panorama y la fórmula que no asegura el éxito

En los últimos años se ha hecho cada vez más habitual ver a las grandes orquestas de Galicia actuando en las fiestas parroquiales de A Estrada. Formaciones de renombre como Panorama, París de Noia, el Combo Dominicano o Olympus suponen un gran reclamo a la hora de atraer gente a las fiestas populares. Quizás por esa cada vez más constante presencia en la zona, esa fórmula del éxito otrora siempre vigente, parece haber perdido un poco de fuerza. En este año se han visto por ejemplo casos de fiestas que apostaron por traer a la Panorama, la orquesta con más renombre y que por sí sola mueve una legión de fans en su gira veraniega, y que en ocasiones no logró atraer a un gran número de gente, al menos no como en temporadas anteriores. Así sucedió por ejemplo en las fiestas de Ouzande o en las de Ribeira. En este segundo caso además, la Panorama actuaba al día siguiente en Callobre en un cara a cara con la París, algo que no ayudó. Sin embargo otras orquestas diferentes como la América de Vigo han comenzado a ganar nombre y a atraer a más gente.