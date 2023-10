Unha das cousas boas que tivo a pandemia foi que nos axudou a descubrir que non son imprescindibles as viaxes ao estranxeiro, nin sequera a outros puntos de España, para disfrutar de paisaxes naturais e de belezas arquitectónicas. Aqueles dous anos de restriccións permitiron descubrir tesouros moi preto da terra dun, ainda que isto xa o saben en Rodeiro dende fai tempo.

Por iso, e botando man do dito “como na casa, en ningún sitio” o colectivo O Falar das Pedras volveu organizar por segundo ano a Rodeiría de Outono, para poñer en valor as terras, a riqueza patrimonial e tamén as xentes deste municipio. Ainda que a mañá se presentou fría, ducias de persoas participaron nunha ruta por Asperelo, de 3,5 quilómetros e que permitiu coñecer, ou redescubrir, construccións como a súa igrexa románica, os cruceiros de Asperelo e de Ourín ou os petroglifos do Couto de Laxas, onde se poden ver grabados de armas da Prehistoria. Os asistentes estiveron guiados polo investigador Daniel González Alén, o docente Domingo Castro e membros do colectivo A Tulla de Fafián. A ruta tamén contemplaba paradas en casas de labranza, hórreos e o muíño de Casa de Castro.

Xa de regreso, e baixo carpa no parque da rúa Gumersindo Areán, Xoán Carlos García Porral, Santiago Gómez Fuentes e Gabriel Iglesias Sanmartín presentaron o seu libro Antón e a moura do lameiro de Viana, que é a segunda parte da serie coñecida como “Mourindade dezá”. Estiveron acompañados pola edil de Cultura de Rodeiro, Xulia Dacal, e a presidenta do colectivo organizador, Irma López. Ao remate, houno sinatura de exemplares.

Tras esta intensa mañá cultural, tocaba lecer, coa música da charanga Os Encerellados durante a sesión vermú, ainda que habería outro pase pola tarde, tralo xantar interxeracional no que tomaron parte unhas 200 persoas e membros da corporación local. Trala sobremesa, os asistentes puideron participar nun torneo de tute e en distintas activiades para os máus novos. Houbo, tamen, un sorteo dunha camiseta do Real Madrid, asinada polos xogadores. Xa de noite, o programa incluía concerto de The Tetas Vab, Susie Q’s e sesión co pinchadiscos Marcos Fernández.