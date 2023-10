El peso de la ganadería en Deza: en diez años hay 3.700 hectáreas más dedicadas a prados

El cambio climático, la crisis de precios derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania y también la falta de relevo generacional provocaron que en 2022 echasen el cierre 123 granjas de vacuno en Deza y Tabeirós-Montes. Pero las que quedan, 2.424, tienen que seguir luchando para reducir costes y, de paso, mantenerse como uno de los pilares de la economía local.

Por eso, desde hace años, la ganadería intensiva de vacuno está dando un giro, al buscar terrenos para pastoreo o que produzcan hierba de silo con los que poder reducir esa dependencia de piensos. Los datos más recientes sobre los principales grupos de cultivo que maneja el IGE no son de 2022, sino de 2020, y están disponibles desde el pasado mes de agosto. Nos permiten hacer una comparativa con 10 años antes, y hay un dato muy relevante: si en 2010 Deza disponía de 11.687 hectáreas dedicadas a prados, en 2020 pasan a ser 15.408, es decir, han subido en 3.721 hectáreas.

Las praderas de forraje, líderes

Las praderas, sin embargo, no ganan superficie, sino que ceden más de 2.100 hectáreas, pero con sus 15.682, siguen siendo el principal cultivo en Deza, destinado también a producción de alimento para vacuno, que también dispone en los seis municipios de las comarcas de 4.332 hectáreas de maíz para forraje (-242) y de solo 80 en la que se produce col forrajera. Este cultivo ha caído casi a la mitad, en cuanto a superficie, en una década.

Los cultivos leñosos son los siguientes que destacan en las tierras dezanas por la superficie que ocupan: disponemos de 302 hectáreas de frutales (ganan 110), 407 de castaños (pierden una) y 204 de viñedos, que ganan 11 en una década, pero que seguramente han aumentado mucho más cuando dispongamos de datos de 2022, dada la vorágine de plantaciones de viñedo en las riberas del Ulla.

En cuanto a los cultivos de grano, solo mantiene fuelle el de maíz, con 744 hectáreas, que son 84 por encima de las que había en 2010. El trigo lleva camino de convertirse en un cultivo residual en Deza, y es comprensible si tenemos en cuenta que necesita calor para madurar. En la pasada década, se contabilizaban 201 hectáreas de este alimento, y ahora hay solo 46, de modo que su producción ha caído a la quinta parte. Peor aún es la situación de otros cereales como el centeno: en 2010 estaban presentes 31 hectáreas de este u otros cereales, pero en 2020 ya no se sembró nada.

Aguantan bastante mejor cultivos como los tubérculos, con 466 hectáreas (-13), las leguminosas de grano, con 38 (+9), y los productos de huerta, con 494 (-91).

A Estrada y Forcarei

Aunque su producción ganadera es muy inferior a la de los concellos dezanos, en A Estrada y Forcarei también predominan los prados, con 6.665 hectáreas, y las praderas, con 2.443. Los primeros han incorporado 183 hectáreas en una década, y las segundas, 298.

Al margen de las praderas para forraje, el maíz forrajero también experimenta un auge, con 622 hectáreas entre los dos municipios, mientras que en 2010, y cuando Cerdedo aún formaba parte de esta comarca, eran 481. La col forrajera, como ocurría en Deza, también es aquí un cultivo secundario, con 46 hectáreas, 11 menos que en 2010.

Sorprende en esta comarca el incremento de plantaciones de castaños, al pasar de 58 a 200 hectáreas, cuatro veces más, mientras que los frutales también suben, pero de 150 a 273, y los datos del IGE sobre viñedos indican que en 2010 había 325 hectáreas, que en 2020 bajan a las 276.

Los cultivos de grano en esta comarca descienden, en general: el maíz de grano ocupa 358 hectáreas (-17), el trigo 56 (-17) y otros cereales ya no existen, cuando en 2010 se sembraban en 3 hectáreas. Tampoco tienen tirón los tubérculos, que caen en 13 hectáreas y ahora solo ocupan 96. Hay otras 20 de leguminosas de grano (-4) y 153 de productos de huerta (-29).

Charla sobre el cultivo industrial de viñedo

El auditorio de Gres acoge esta tarde (18.30 horas) una jornada informativa sobre el monocultivo intensivo de viñedos en el valle del Ulla. Natalí González Cacho, graduada en Enfermería y vecina de las tierras de Ledesma, explicará los riesgos que conllevan para la salud las macroplantaciones de viñedos, debido a que suelen emplear fungicidas y tratamientos químicos. Jesús Santamarina Fernández, doctor en Ciencias Biológicas, abordará los efectos ambientales, mientras que Rosendo Luis Estévez Parada, docente de Formación Ocupacional y cofundador de Trasdeza Natur, explicará qué alternativas hay. Desde hace varios meses los vecinos de las dos riberas del Ulla están alertado del impacto que ya causan las plantaciones, con arrastres de tierra que afectan al cauce.

La plataforma creada para frenar estos monocultivos, Sí a un rural vivo, ya dejó claro en su momento que sus protestas no van dirigidas a viñedos como los de Adegas Castrobrey, asentada desde hace décadas y cuya producción no tiene nada que ver con las de estas macroplantaciones. Sí a un rural vivo, por otra parte, tiene en marcha en el sitio web www.change.org una campaña de recogida de firmas que darán respaldo a una petición ante las consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural, así como ante Augas de Galicia, que se denieguen nuevas solicitudes de talas de masas forestales para la plantación de viñedos, que no se otorguen ayudas a estos cultivos a escala industrial y que se proteja el entorno de núcleos rurales, viviendas y plantaciones ecológicas, así como riberas de ríos, humedales y brañas.