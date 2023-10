La Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, hizo públicas las modificaciones del proyecto del parque eólico de Monte Xesteiras, emplazado en la parroquia estradense de Santa María de Frades. Al amparo de la Declaración de Impacto Ambiental, y luego de los informes y alegatos presentados tanto por el Concello de A Estrada como por los vecinos, el parque eólico contará con 6 aerogeneradores, y no con 8 como se recogía en el proyecto original. Esta declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Xunta fue sin embargo criticada por el BNG de A Estrada, que lo considera “un jarro de agua fría” para los vecinos.

El modelo de parque eólico presentado se mantiene en el General Electric GE-158 o similar, con una potencia nominal unitaria que aumenta de los 6,1 MW originales hasta los 6,6 MW para mantener la potencia total de 33 MW. Otra de las grandes novedades es la adaptación del camino que une la posición MX-06, eliminada, con la SEP con el fin de respetar los contornos de protección de los Túmulos de Piedra Xestosa. También se elimina el camino proyectado entre los aerogeneradores MX-05 y MX-07 y parte del proyectado hasta la posición MX-08, con el objetivo de respetar el Túmulo de Pedra da Aguia

Con el nuevo documento, se limitan las actuaciones a la circulación por el camino existente y al paso de la zanja de la red colectora en el lateral del camino, sin ninguna modificación que amplíe su superficie actual. Se considera en este caso la utilización de sistemas de transporte de los componentes alternativos a los convencionales. También se proyecta el cambio de posición de los aerogeneradores MX-04 y MX-03, desplazándose el primero de ellos unos 500 metros al noroeste y el segundo a unos 285 al noroeste. Se reducirá el ancho de la plataforma del MX-02 y de la rasante del camino de acceso a esta posición, y se modificará el camino de acceso a la plataforma del MX-05.

El concejal del BNG, Xoán Reices, señaló que este anuncio es un duro golpe “para todos los vecinos de Santa Mariña, Frades y San André de Vea que van a sufrir las consecuencias de este parque eólico”. “Esta declaración no significa que la Xunta otorgue a Norvento la autorización para construirlo. De momento no estamos en esa fase, pero que el organismo autonómico considere el proyecto ambientalmente viable no es una buena noticia”, explicó el concejal nacionalista. “

A esto hay que añadirle que la Xunta declaró de ‘Interés público superior’ todos los proyectos eólicos iniciados entre el 30 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2024, es decir, que el gobierno del PP acelerará la tramitación de los parques eólicos, también el de Xesteiras, Sabucedo, Castro Valente, etc.”, explicó Xoán Reices.

“Lo cierto es que no se entiende a qué viene tanta prisa por parte del PP para acelerar los proyectos de los parques eólicos en toda Galicia”, añade, “parece que temen perder la Xunta y quieren dejarle todo atado al lobbie eléctrico que sienta en el Consello de la Xunta”. El concejal del BNG explicó que no se van a quedar de brazos cruzados, “en los próximos días analizaremos los pasos a seguir y no descartamos ninguna medida para frenar la invasión eólica en nuestro Concello”.