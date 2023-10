Los números de la Xunta se escriben en azul

Amarillo, azul, rosa, violeta, gris, verde y turquesa son los colores de las series en las que se dividen los libros de los presupuestos de la Xunta de Galicia. Rojo no hay. Tampoco en las cuentas en sí, carentes de iridiscencia, al menos en lo que se refiere a Deza y Tabeirós-Montes, cuyas cifras solo conocen el azul. Y es que los cinco concellos en los que no gobierna el Partido Popular carecen de inversiones nominales en los presupuestos del año que viene. Rodeiro se suma a los cuatro que hicieron frente común para expresar su malestar hace ahora un año por este mismo motivo: Silleda, Vila de Cruces, Agolada y Forcarei.

Silleda, a por subvenciones

“Más de lo mismo para Silleda, nuevamente olvidada por el gobierno autonómico”, lamenta su alcalde, Manuel Cuiña, del PSOE. “Si tiramos de hemeroteca, todo se viene repitiendo en los últimos años, con un sectarismo más que sangrante e inversiones solo en los concellos populares”, apostilla. Cuiña recuerda que, más allá de las reformas hechas en los últimos meses en los dos colegios públicos, “que son titularidad de la Xunta y que todavía siguen esperando actuaciones más ambiciosas, como el caso del patio cubierto en Silleda”, el gobierno autonómico continúa “condenando al municipio en sus presupuestos”.

Recuerda el alcalde silledense que sigue sin haber solución para el cámping de Medelo, una infraestructura que lleva diez años totalmente abandonada, sin proyecto para la mellora de la PO-204, que une A Bandeira y Vila de Cruces, sin traspaso del centro de salud de A Bandeira y “cero euros” para invertir en saneamiento para el rural. El año pasado, todas estas actuaciones fueron incluidas en las enmiendas del PSdeG a los presupuestos de 2023, junto a otras, como la implementación de una partida para la parcelaria de Oleiros, en la que habían quedado fuera actuaciones necesarias por falta de fondos.

“Un año más tendremos que bucear en las partidas genéricas para ver si damos rascado algo para Silleda, y seguir optando a líneas de subvención con plazos demasiado ajustados en muchos casos y siempre con cofinanciación municipal, mientras se reservan grandes inversiones para los concellos del misma color político del gobierno autonómico, un escándalo que va en aumento año tras año”, sentencia Cuiña.

Cruces y la indiferencia hacia el rural

En similares términos se pronuncian desde el Concello de Vila de Cruces. “Nos duele la indiferencia de la Xunta ante concellos rurales como es el nuestro”, apunta su alcalde, Luis Taboada, de Xuntos Polo Noso Concello. “Nos gustaría que realmente demostraran que un concello no debe depender de si el equipo de gobierno pertenece a las siglas del partido que gobierne en la Xunta”, añade. Considera que “es muy necesaria la altura de miras, ya que el rural se ve muy abandonado y desde la Xunta siempre difunden que apoyan constantemente al rural. Queremos ver ese apoyo real, no queremos que quede en simples palabras para venderse”.

“Los concellos rurales precisamos ayuda, y una vez más vemos reflejado en los presupuestos de la Xunta que el Concello de Vila de Cruces no está dentro de sus objetivos de mejora del rural”, declara Taboada, que añade un ruego: “Ojalá en un futuro no muy lejano se den cuenta de que un concello no es las siglas del partido que gobierne, sino que somos personas, vecinos y vecinas de a pie que queremos y merecemos mejoras en nuestro territorio, y que una vez más nos vemos abandonados por parte de la Xunta”. El regidor cruceño no ve lógico que desde el gobierno gallego “se venda constantemente que apoya al rural y que, acto seguido, en sus presupuestos queden excluidos concellos que no están gobernados por el PP”. “Nuestro rural necesita ayuda, y una vez más la Xunta de Galicia ha demostrado que no está por la labor de ayudar al rural, sino a aquellos que son afines a sus siglas”, manfiesta el ejecutivo de Taboada, al tiempo que proclama: “¡Seguiremos luchando y no callaremos ante estas injusticias!”.

Rodeiro y el sueño de la EDAR

Desde Rodeiro, José Luis Camiñas echa en falta al menos una partida para la depuradora de aguas residuales: “Se vendió a bombo y platillo una inversión de más de dos millones de euros, y no aparece. Lo de la EDAR no tiene nombre, es muy grave que aquí en Rodeiro no tengamos una, y el Concello no puede asumir en solitario su construcción. La Xunta debe aplicar sus competencias, y en materia de aguas es la responsable; es una dejadez de funciones por su parte”. El regidor socialista, que analizó los presupuestos por municipios, tiene claro que “es un castigo a los gobiernos de otro color”. Y concluye con una pulla a la que fue su rival en la campaña electoral de mayo: “Parece que los 40.000 euros de Cati Somoza como asesora solo sirvieron para aconsejar que la Xunta invierta cero euros en Rodeiro”.

Forcarei, desaparecido

La alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, también del PSOE, se muestra contundente: “Desde que llegó Alfonso Rueda a la presidencia, el Concello de Forcarei ha desaparecido completamente para la Xunta de Galicia. Antes recibíamos poco. Ahora, nada”. Y añade que la presencia en el Parlamento de una diputada de Forcarei del Partido Popular “está claro que no sirve para nada”.

El alcalde de Agolada, Luis Calvo, del Partido Anticorrupción y Justicia, desatendió ayer las llamadas y mensajes de esta Redacción.