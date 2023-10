El Partido Popular cuestiona los arreglos ejecutados por el Concello días atrás en la Rúa da Feira de A Bandeira, cuando la previsión es que en poco más de un mes se levantará toda esa calle para acometer su remodelación. Para su portavoz, Ignacio Maril, es una muestra más del descontrol que, a su juicio, existe en la administración local.

“Andan sin control, como pollos sin cabeza. Si no, no se explica que durante años no realizaran los arreglos que se pedían en estas aceras y que eran muy necesarios, y que, sin embargo, vengan a hacerlos ahora, cuando saben que la van a levantar en poco más de un mes”, arguye el edil popular. “Arreglan para picar y destrozar lo que arreglaron en poco más de un mes. Pocas veces se vio una manera tan clara de tirar con el dinero de los vecinos”, critica.

Estas actuaciones contrastan con las negativas del gobierno local a acometer actuaciones básicas o mejoras en “servicios imprescindibles, como tener acceso a internet para llevar a cabo un curso de competencias digitales”. “Para estas cuestiones siempre nos dicen que no hay dinero, pero después lo tiran en actuaciones como estas”, lamenta. “¿Es que no hay nadie en el Concello que se preocupe por estas cosas? ¿A nadie le importa tirar el dinero de los vecinos?”, se pregunta. Desde el PP exigen al alcalde y a su grupo de gobierno “un poco más de respeto a los vecinos y de control en el uso del dinero de todos”, de forma que se destine a “cosas que realmente son necesarias y no solo por los intereses de algunas empresas”.

Desde las filas populares trasladan también su preocupación ante “la falta de previsión” para la celebración de las ferias del 14 y del 29 cuando se inicien las obras de remodelación del entorno. Maril asegura que en la última habló con muchos feriantes “y no sabían lo que iba a pasar”. Critica que, a poco más de un mes del comienzo “y después de pasar casi un año vendido esta obra, aún no exista una idea clara de lo que van a hacer y que no se la trasladen a los máximos interesados, que son los comerciantes que acuden a poner sus puestos, porque sin ellos no hay feria”.

En este sentido, desde el PP advierten de que “en los últimos meses está habiendo un descenso preocupante de vendedores sin que el Concello haga nada por remediarlo”. Recuerdan la importancia que el mercado tiene para A Bandeira y su comercio, por lo que piden al gobierno que elabore cuanto antes un protocolo y que lo traslade tanto a los vecinos como a los comerciantes, “que están muy preocupados por lo que va a ocurrir en los próximos meses por mor de estas obras”.