El deshollinador que lo desholline...

El frío se hizo de rogar pero al final ha llegado y los hogares de la zona se preparan para él. Si hace unas semanas se hablaba en este medio de hacer acopio de pellets y leña para calentar la casa, hay otro paso que debe tomarse antes de poner las estufas y chimeneas a funcionar: limpiarlas.

Para ello están los deshollinadores, quien estos meses tienen las agendas completas debido a la alta demanda de sus servicios en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. Y es que actualmente este sistema de calefacción es de los más populares por resultar más económico y sostenible, por lo que industrias o trabajos relacionados también experimentan un creciente auge, especialmente después de la pandemia.

José Manuel Gómez, deshollinador estradense al frente de la empresa Goyvar, explica que el volumen de trabajo estos días es altísimo, pero que la demanda ya se notaba en verano: “llevamos desde agosto haciendo limpiezas, hay gente que incluso desde mayo ya llamaba para dejarlo todo listo”.

Su experiencia le permite afirmar que el rural es de chimenea de leña, mientras que el casco urbano apuesta más por las estufas de pellets, y en su empresa se encargan del mantenimiento y la limpieza de ambas. “El 95% las limpiamos desde abajo, pero algunas requieren hacerlo desde arriba”, cuenta el profesional estradense.

El precio que manejan para estas labores es de entre 150 y 170 euros para estufas de pellets y unos 220 para las chimeneas de leña, tasas que incluiría el desplazamiento a la vivienda, además del servicio técnico. “Hay gente que lo hace más barato pero nosotros damos garantía, además limpiamos todo el sistema, desde la salida del humo a los filtros, somos muy exhaustivos” asegura Gómez.

Lo mismo apunta Manuel Casal, de Techno Chimeneas, una empresa afincada en Teo pero que trabaja mucho en los concellos de las comarcas. “Hay mucho trabajo, la demanda es bestial” comenta. Al igual que Gómez, Casal también se dedica al mantenimiento y reparación de averías en todo lo que tenga que ver con sistemas calefactores, y en este sentid afirma que desde la pandemia los hogares han apostado enormemente por esta forma de generar calor. “Los que tenían chimeneas si utilizar las han reacondicionado para empezar a usarlas de nuevo, y a mayores hay mucha instalación de estufas de pellets” cuenta.

Calor de leña

Otra de las favoritas para calentar la casa hoy por hoy es la calefacción de leña, que básicamente consiste en conectar la estufa o una caldera con agua que se calienta con el calor que se genera al quemar la leña y con esta se calientan simultáneamente los radiadores de la casa. “Se están haciendo muchas instalaciones porque, aunque la leña subió sigue siendo más barata que el gasóleo y además el calor que genera es mucho más sano” comparte Casal.

Este empresario y profesional del sector cuenta con 25 años de experiencia trabajando como deshollinador en Suiza antes de establecerse de nuevo en Galicia, lo que le da una apertura de visión mayor en relación a cómo deben de gestionarse estos sistemas. “En Europa la gente limpia las chimeneas cada año, mientras que aquí esperan hasta que ya no tira para llamar, y eso pueden ser cuatro años” dice. La diferencia no solo se nota en la periodicidad con la que se hace el mantenimiento, sino también con el uso: “aquí la gente compra la leña y la quema ese mismo año. La dejan secar al sol y listo. En Suiza se deja de un año para otro porque lo que hay que secar es sabia, no agua, y lleva más tiempo” apunta Casal, que aclara “si se mete leña verde en las estufas o chimeneas se genera creosota que es lo que atasca la salida del humo”. Por eso, tanto Casal como Gómez recalcan que una revisión anual a estos mecanismos es esencial para evitar problemas mayores.