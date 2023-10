O Concello da Estrada acolleu a presentación da programación do XVI Encontro de Folk ‘Lume na Lareira’, que terá lugar no Teatro Principal o vindeiro 12 de novembro a partir das 18.00 horas. O concelleiro de Cultura, Juan Constenla, e Juan Ruibal, organizador do evento, foron os responsables de presentar polo miúdo a programación dun evento que porá en valor a música folk e tradicional.

O encargado de presentar o certame será Julio González, e entre o repertorio de artistas atópanse agrupacións como Os Alegres de Pontevedra, con 85 anos de existencia ininterrompida, a luguesa Begoña López, campioa de España de acordeón amateur, o Padre Xiao, Os do Fuelle de Maceda, A Carballeira de Cercio, o búlgaro Christo Christini que repetirá no escenario do Principal un ano máis, Antonio Barros e finalmente pechará o festival a actuación de Lume da Lareira quenes prometen levar á xornada un tema sorpresa.

As persoas que desexen acudir ao evento poderán facerse xa coas súas entradas por un prezo de 5 euros no departamento de Cultura do Concello, no Mesón da Estrada e na cafetería Eureka.

O edil de Cultura, Juan Constenla, defendeu “o apoio do Concello á promoción da música tradicional e das agrupacións estradenses, as cales fan unha labor imprescindible para o mantemento do legado cultural e da tradición oral”. Pola súa parte, Ruibal, adiantou que este ano homenaxearase ao lutier Joaquín Espiño, máis coñecido como García de Riobó, interpretando pezas con instrumentos da súa autoría. Espiño afronta os seus últimos días como lutier polo seu retiro.