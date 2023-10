O Teatro Principal de A Estrada acolleu onte a entrega do premio literario de narrativa ‘Manuel García Barros’, nunha edición na que concorreron nada áis e nada menos que 22 obras e que tivo como vencedor ao novelista Fernando Castro Paredes grazas á súa obra Entomoloxía para misioneiros, que engarza situacións que contrapoñen a devoción relixiosa co racionalismo científico e a civilización coa barbarie.

Castro Paredes, nado en Tapia de Casariego (Asturias) en 1975, exerce coma profesor de ensino secundario no IES Fernando Blanco de Cee. Cultiva todos os xéneros literarios, pero destaca especialmente como dramaturgo, con formación nos talleres do Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. O seu labor como escritor foi recoñecido en anteriores ocasións co Premio Rafael Dieste, o Premio Álvaro Cunqueiro e o Premio Roberto Vidal Bolaño, entre outros.

Este asturiano de nacemento e galego de adopción soubo captar a atención do xurado, que destacou a obra de Castro Paredes pola súa “ambición estética dunha narración que conxuga a fórmula do relato de aventuras cunha historia de procuras interiores na que se torna esencial o contraste dos mundos de Occidente e Oriente”. Tamén puxeron en valor a súa arquitectura “moi elaborada que inclúe epístolas, informes e otras modulacións do discurso”, así como o feito de que se abra á reflexión de grandes cuestións como a oposición entre a fe e a ciencia, a problemática da identidade ou a realidade da (in)comunicación, “que fan desta novela un artefacto literario de xenuína e poderoza voz” segundo alegou o xurado.

Así pois, as portas do Teatro Principal abríanse onte ás 20.00 horas para celebrar unha emocionante gala con Castro Paredes como protagonista e na que tamén estivo presente o Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García.

Como todos os anos, o acto foi totalmente gratuíto e aberto ao público. Ademais, os asistentes tiveron a sorte de poderse levar un exemplar da novela de agasallo, e incluso tiveron a oportunidade de conseguir a dedicación do propio autor.