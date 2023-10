“As veces é necesario facer outros estilos para desafogar a tensión que tés de clásico”

A bailarina de Scene Ballet Saleta Cea Cea participará do 3 ao 5 de novembro na Final Europea de Ballet Clásico, que terá lugar no Palacio de Congresos de Tarragona. Cea foi a bailarina que obtivo a calificación superior en Clásica por unanimidade do xurado do Nacional, o que lle permite o pase directo ao Europeo tarraconense.

–Como van os adestramentos para o Europeo de Tarragona?

–Adestro cando podo porque eu estou estudando e teño que facelo só os sábados. Fago o que podo pero tento compaxinar as dúas cousas para chegar a Tarragona na mellor forma posible.

–É certo que no Nacional tamén competiu en Jazz?

–Si, en Tarragona competín en Clásico e tamén en Jazz. Nos dous fun primeira pero co que me clasifiquei para o Europeo foi en Clásico. Estou máis cómoda en Clásico porque ten unha técnica marcada que me vai mellor. Eu sei que si sigo esa técnica e eses pasos a cousa vai ben. En Jazz teño que ter un bo día para facelo ben porque o factor sorte conta moito. Tamén é certo que teño máis traballado o Clásico dende antes. O Jazz é moito máis libre e pódeslle dar un estilo propio de xeito normal.

–Ten opcións de subir ao podio tamén no campionato de Europa?

–Non sei. É a primeira vez que vou e non sei como é o nivel do resto de bailarinas. Vou a cegas pero en canto ao traballo e o baile en sí, fixen un traballo forte e penso que está ben feito porque incluso mellorei bastante pero a miña mentalidade é pensar que vai haber moito nivel en Tarragona. O certo é que xa me conformo co feito de poder ir a todo un campionato de Europa.

–Supoño que foi moi duro chegar ata aquí con opcións?

–Sen dúbida hai que traballar moito porque ninguén che regala nada. Por iso teño que agradecerlle á profesora Adriana Míguez, que foi quen me preparou ao longo do curso para a competición nacional, e que por circunstancias alleas non puido continuar nin acompañarme, o que significou o traspaso da responsabilidade da preparación europea nestes últimos meses ao profesor Anthony Vivas, ao cal tamén lle estou moi agradecida.

–Que lle parece a peza obrigatoria que vai ter que bailar no vindeiro campionato de Europa?

–O tema dura ao redor de dous minutos, creo. Mándanche como un video e cada persoa que queira competir nesa categoría ten que copialo. Entón é cando se ven as diferenzas entre todas as que imos competir. Trátase de facelo o máis parecido ao video.

–Hai Mundial despois ou non?

–Creo que non. Teño entendido que si ganara o Europeo remataría aí todo. Tamén creo que hai opción a algunha beca para as mellores ou unha especie de clases especiais noutro país.

–Sempre tivo preferencia polo Clásico cando era máis pequena?

–Tamén me gustaban os demais estilos pero si que noto que as veces é necesario facer outros estilos de baile como para desafogar toda a tensión que tés de Clásico.

–Pódese aprender a bailar ou hai que nacer con dotes para iso?

–Penso que é un pouco de todo. Si dende un principio se che dá ben porque tamén fai falta ritmo e tal, e ves que che sae bailar, que é o teu, e a maiores traballas, é marabilloso. Unha persoa á que igual o ritmo lle custa un poco máis dígoche que con traballo pode chegar ao mesmo nivel. A única diferenza é que uns necesitan máis traballo que outros. Penso que é un pouco a mestura das dúas cousas.

–As bailarinas teñen sona de ser moi sacrificadas e incluso ás veces vítimas dun traballo moi duro. É para tanto ou non?

–É así pero o que pasa que no meu caso en concreto non pasa porque non tiven ese traballo tan excesivo como para deformar os pes. Dou fe de chavalitas da miña idade cos pés desfeitos. No meu caso o tema non é tan grave pero si que noto cos dedos son diferentes aos dunha persoa que nunca fixo nada de ballet. Para min son normais pero si os comparo con outros semellan un poco deformes.

–É o prezo que hai que pagar pola busca da perfección?

–Hai que ter en conta de que a imaxe clásica dunha bailarina de ballet é a de alguen súper delgada, alta e estilizada, e tamén ir moi elegante indo incluso á compra. Entendo que en niveis moi altos sigan traballando esa imaxe tan típica pero estamos no século XXI e penso que a outros niveis e todo máis razoable e máis normal.

–Pensa que podería adicarse profesionalmente ao ballet?

–A min gustaríame pero son consciente de que hai moi poucas posibilidades porque xa se sabe que é moi complicado. Por iso decidín estudar unha carreira mentres vou ao Conservatorio de Danza de Lugo. É ter outra cousa á que aferrarme no caso de que non consiga poder adicarme totalmente ao ballet. Non me vexo con trinta anos sacando unha carreira, a verdade.

–Viaxa soa ao Europeo?

–Veñen conmigo a miña nai, meu irmau, o meu mozo e a miña mellor amiga. Temos que marchar de Vila de Cruces o día 2 porque eu bailo finalmente o 3 de novembro no campionato. Igual a última hora algún máis fai o esforzo e vai para estar con todos. Aproveitaremos para dar unha volta por alá porque non todo vai ser competir.