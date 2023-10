El programa Musigal, promovido por la Diputación para dar a conocer la música gallega y en gallego en la provincia, remata hoy la edición de este año, y lo hace en Rodeiro de la mano de Xabier Díaz y As Adufeiras de Salitre. La actuación arranca a las 21.30 horas en la Avenida Gumersindo Areán, y contará con la asistencia del presidente de la Diputación y exalcalde del municipio, Luis López.

En Camba Xabier Díaz y As Adufeiras de Salitre presentarán su tercer álbum conjunto, As catedrais silenciadas, que culmina un proceso que comenzó en 2015 en el que el elemento diferencial son el conjunto de mujeres vocalistas y percusionistas. Es, además, un álbum que actualiza distintos tipos de formas musicales como pasodobles, jotas, alalás, ribeiranas o muiñeiras. Fue galardonado en 2020 con el Premio Martín Códax, en la categoría de Música Tradicional, y además figuró durante tres meses seguidos en el top ten del World Music Charts Europe. Por otra parte, tuvo entrada en la sección Top of the World en la prestigiosa revista Songlines, en la que los editores escogen los 10 mejores discos de cada mes en todo el mundo.

En cuanto a Xabier Díaz, tiene además una intensa actividad docente, en asociaciones y en certámenes. Formó parte de Berrogüetto entre los años 2008 y2014 y, de forma paralela, participó junto a Guadi Galego, Xosé Lois Romero y Guillerme Fernández en el proyecto aCadaCantos. Ha sido premiado por su música en varios países de Europa, África y América.