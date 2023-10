Ambos gobiernos municipales recurrieron a idénticos argumentos para defender las subidas fiscales, anunciadas prácticamente al mismo tiempo. Afirmaron que, pese a este aumento en el tipo impositivo, tanto Lalín como A Estrada siguen por debajo de la media provincial en cuanto a la contribución urbana se refiere y que tampoco llegan a los precios que aplican otros concellos de su categoría.

Para comprobar si esto es cierto consultamos el registro del Oral de la Diputación de Pontevedra a día 10 de octubre de 2023. En este puede observarse que el IBI se divide en tres subapartados en función del valor catastral medio. Estos serían bienes urbanos, rústicos o de características especiales. Aquí se tomará como referencia el primero, en el que entrarían las viviendas, que es el que se ve afectado por las subidas anunciadas.

En lo que se refiere a los concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, a día 10 de este mes en el tipo impositivo del 0,4% solo están Forcarei, Vila de Cruces y Cerdedo-Cotobade. Cabe destacar que hasta ahora Lalín y A Estrada también mantenían este porcentaje, pese a que ambos son municipios de más de 20.000 habitantes, mientras que los primeros están muy por debajo de 10.000. Por su parte, Rodeiro aplica a sus bienes inmuebles un gravamen del 0,48%, mientras que Dozón está en el 0,5%, igual que estarán Lalín y A Estrada el año que viene. Llaman la atención los casos de Silleda y Agolada, con el 0,53 y el 0,55%, respectivamente. En este sentido, si bien la localidad trasdezana cuenta con el tercer mayor censo de las comarcas después de Lalín y A Estrada, Agolada tiene una población inferior a 3.000 habitantes y es, en cambio, el concello con el porcentaje más alto en este impuesto.

Otros municipios

De este modo, los gobiernos lalinense y estradense estarían ahora en la media dentro de las comarcas, pero faltaría saber si efectivamente siguen por debajo de ella respecto a los municipios de su categoría (más de 20.000 habitantes). En la provincia de Pontevedra los municipios con censo entre 40.000 y 20.000 habitantes son Vilagarcía de Arousa, que cobra un 0,51; Redondela, que lo mantiene a 0,4, Cangas, con un IBI en el 0,55; seguido de Marín, que lo ha subido recientemente y ahora está en 0,55; Ponteareas, que también lo mantiene en un 0,4, A Estrada y Lalín, que como se mencionaba antes lo suben de 0,4 a 0,5 y, finalmente, O Porriño, que sigue en 0,4. Así pues, podría decirse que antes de la modificación sí estaban en la media y que tras ella se aproximan al margen superior, con concellos como Vilagarcía, cuyo censo supera los 37.000 habitantes, Cangas y Marín, que rondan los 30.000. Es decir, bastante por encima de los índices de población que A Estrada y la capital dezana manejan.

“La situación es igual para todos los concellos de la provincia, los gastos se disparan pero los ingresos no crecen”, argumentaba el alcalde estradense el pasado jueves. Según sus propias palabras, otras administraciones aplicarán también incrementos fiscales para paliar los efectos de una inflación que no para de subir.

La oposición estradense rechaza la subida del 25%

La subida del IBI sobre los inmuebles urbanos de A Estrada fue anunciada este jueves y la oposición no tardó en pronunciarse. Los tres partidos, PSOE, BNG y Móvete rechazaron al unísono este incremento impositivo y se preguntaron por qué el gobierno del PP no hizo pública la mala situación financiera del Concello durante la campaña electoral. Por su parte, el portavoz socialista indicó que en los 12 años de gobierno de los populares la recaudación del IBI pasó de 1,1 millones en 2011 a 3,3 en 2024, lo que significa que creación en un 200%. También recalcó que “es curiosísimo que todos los gobiernos locales del PP que están aumentan impuestos digan que su concello es el que menos presión fiscal tiene” y puntualizó que en lugar de presión debería hablarse de esfuerzo fiscal, pues “es importante cuanto se paga per aún los es más quién lo paga”, aludiendo a que no tiene el mismo músculo económico un municipio como O Porriño, con una importante actividad industrial, que A Estrada, que a penas ingresa por esa vía. Mientras, el BNG puso el foco en el “despilfarro y mala gestión” de los populares. “A lo largo de los últimos años el gobierno de López hizo una serie de gastos innecesarios, como la ampliación de la Alameda” señalaron los nacionalistas, quienes también criticaron que esta medida, al igual que la privatización de servicios como la recogida de basura o el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) lleguen después de un incremento de las dedicaciones exclusivas “a cargos de confianza”. Finalmente en Móvete mostró su firme rechazo a la subida del IBI y abogó por hacer una nueva ponencia de valores para bajar los recibos, “justo lo contrario a lo que pretende hacer la derecha” afirmó la portavoz Mar Blanco. En este sentido, cabe destacar que la vigente a día de hoy es la realizada en 1996. Así, Blanco se comprometió a llevar la propuesta a la comisión de Facenda del próximo lunes.